Muž, který nařkl nemocnici ze zabíjení lidí s covidem, je znovu před soudem

Čtyřiašedesátiletého Pavla Hlávku nejprve plzeňský okresní soud v červnu 2022 zprostil obžaloby. Podle něj o žádný trestný čin nešlo. Krajský soud ale rozsudek zrušil a vrátil případ zpět na okres. Letos v únoru pak soud rozhodl, že o šíření poplašné zprávy šlo a muž dostal dvouapůlletou podmínku. Součástí trestu bylo i to, že se fakultní nemocnici musí omluvit. Hlávka se proti tomu ihned odvolal.

Pavla Hlávku dnes ke Krajskému soudu v Plzni přišlo podpořit několik jeho přívrženců. V soudní síni pak soudci řekl, že bude natáčet dnešní líčení.

Pavel Hlávka šel na jaře roku 2021, kdy vrcholila vlna covidu-19, do Fakultní nemocnice v Plzni na Borech navštívit svoji nemocnou matku, která byla ve velmi vážném stavu. Na oddělení ho vpustil lékař. On tam ovšem začal tajně natáčet videa. Tříhodinový záznam pak zveřejnil na sociální síti.

Na záběrech se snažil přesvědčit personál nemocnice, aby jeho matce začali podávat léky ivermektin a isoprinosine. Nemocnici obvinil z toho, že nepřímo zabíjí nemocné, když jim léky nepodává, a snažil se o tom přesvědčit i další pacienty.

Obžalovaný u soudu tvrdil, že pokud by fakultní nemocnice respektovala právo, které mu bylo podle jeho mínění upíráno, nic by se nestalo.

„Měl jsem právo na informace o matce a také navrhnout alternativní léčbu a trvat na ní. Matka byla svéprávná, ale nebyla schopna si sama určit léčbu, z toho důvodu jsem jí chtěl pomoci. Došlo-li u mě k nějaké trestné činnosti, pak to bylo na základně odvrácení trestné činnosti ve Fakultní nemocnici Plzeň. Nevím, jestli to byla trestná činnost, já to tak posuzoval, proto jsem celou návštěvu nahrával,“ uvedl již dříve důchodce, který se odmítal očkovat proti covidu-19. Své přesvědčení zdůvodňoval tím, že důkazů, že očkování je k ničemu, je mnoho.

„V nahrávce uváděl nepravdivé informace o tom, že ve FN Plzeň dochází k zabíjení pacientů, nejsou jim podávány léky na nemoc covid-19, a nechávají je tam umřít. Dále tvrdil, že vakcíny jsou pokusy na lidech, které vedou k tisícům úmrtí,“ vinil Hlávku státní zástupce.

Žalobce se domnívá, že vzhledem k situaci ohledně pandemie koronaviru mohly nepravdivé výroky obžalovaného vyvolat u části veřejnosti vážné znepokojení.

Hlávka u soudu tvrdil, že v době, kdy mu umírala matka, byl emočně vypjatý. „Pokud jsem své záběry komentoval, že může docházet k zabíjení pacientů, protože jim nepodávají účinné léky, tak to byla pravda. Nikoho jsem tím neznepokojil, naopak mi chodily děkovné maily od lidí, co to viděli,“ řekl již dříve Hlávka.

„Tak toto je covid oddělení v plzeňské fakultní nemocnici, pustili mě sem jen proto, že mi umírá matka. Patrně proto, že jí odmítají dát isoprinosine nebo ivermektin. S lékařema není řeč, nejsou to žádní lékaři. Proč tam jsou? Kdyby tam byla cvičená opice, tak toho udělá víc, než tito přeplácení lékaři,“ říkal muž ve videu.

Na záznamu přiznává, že si uvědomuje, že je jeho matka hodně nemocná. „Nevím, jak se nakazila. Je ležák po mrtvici. Vím, že na tom není dobře. Je napůl ochrnutá, nemůže komunikovat, ale to trvá už tři roky. Byla naprosto v pořádku,“ popisoval Pavel Hlávka jednomu z lékařů. Žena zemřela o několik dní později.

Hlávka dorazil do nemocnice i s výše zmíněnými léky a snažil se personál donutit, aby je matce podal. Lékaři se mu to snažili vysvětlit, ale marně. „U vaší matky je akutní ledvinové selhání a já jí nemohu ivermektin podat,“ vysvětlovala na videu doktorka.

Hlávka se snažil telefonicky přemluvit také přednostu kliniky. Ten mu vysvětloval, že účinnost léku není prokázaná a nejsou prokazatelné výsledky ani doporučení odborných společností.