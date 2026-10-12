Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jako továrna na drogy. Ve varně měli i stroj na vyjímání tisíců tablet z blistrů

Autor:
  15:49
Loňská akce protidrogové centrály s krycím názvem Pluk rozbila síť dovozců chemikálií a léků nezbytných pro výrobu pervitinu. Policisté zajistili varny, hotovou drogu i lidi zapojené do distribuce. Případ začal dnes projednávat Krajský soud v Plzni. Vyhradil si na to největší jednací síň, 21 obviněných by se jinam nevešlo. Hlavním obžalovaným hrozí až 12 let vězení, většina souzených je z Plzně.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ve většině bodů obžaloby jsem nevinen,“ prohlásil před soudem Plzeňan Martin Polívka, který podle spisu vše organizoval. Jednapadesátiletý muž je v současnosti ve vazbě. Je jedním z deseti obžalovaných, které k soudu přivezla vězeňská eskorta.

Hlavou drogového byznysu je podle obžaloby Martin Polívka (vlevo v modré košili). (12. října 2026)
V kauze drogového byznysu je obžalováno 21 lidí. (12. října 2026)
Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze Španělska. (7. května 2026)
V kauze drogového byznysu je obžalováno 21 lidí. (12. října 2026)
11 fotografií

Ve vazbě jsou celkem čtyři obžalovaní, dalších šest si odpykává nepodmíněné tresty z předchozích odsouzení.

Kriminalisté při rozkrývání drogového byznysu zjistili, že organizátor dlouhodobě bydlel v hotelu v Plzni, odkud řídil dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu i obchod s pervitinem.

Drogový boss řídil byznys z plzeňského hotelu, obžalováno je 21 lidí

V hotelovém apartmá podle detektivů skladoval chemikálie, vydával je výrobcům pervitinu, naopak od nich pak vykupoval zpět hotový pervitin a distribuoval ho odběratelům.

Případ je výjimečný nejen obrovským množstvím dovezeného červeného fosforu potřebného k výrobě drogy, který podle kriminalistů vozil minimálně jeden z obžalovaných cizinců z Ukrajiny na západ Čech, ale i zabavením šesti laboratoří a speciálního stroje na vyloupávání tablet s pseudoefedrinem z platíček. Za hodinu stroj dokázal takto zpracovat 7 500 tisíce blistrů.

Cena fosforu stoupla téměř desetinásobně

„Podle detektivů bylo z Ukrajiny dovezeno více než 115 kilogramů červeného fosforu, což je jedna z klíčových surovin k výrobě pervitinu. Z tohoto množství by bylo možné vyrobit přes 350 kg pervitinu. Kriminalisté zjistili, že fosfor byl prodáván dalšímu obviněnému členovi skupiny se ziskem zhruba 4 500 korun za kilogram. Čech měl chemikálii dále přeprodávat a vydělávat na každém kilogramu až 15 tisíc korun. Výsledná cena červeného fosforu se tak vyšplhala téměř na desetinásobek té původní,“ uvedla letos v květnu mluvčí protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Právě ona informovala o ukončení vyšetřování a předání obsáhlého spisu státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.

Většina z 21 stíhaných tvrdí, že je nevinná, případně připouštějí jen část toho, co jim klade za vinu státní zástupce Jakub Kubias. Rozporují právní kvalifikaci nebo navržené nepodmíněné tresty.

Jedna z obžalovaných dnes k soudu nedorazila. Advokátka tlumočila vysvětlení klientky, že na pondělní dopoledne nesehnala hlídání pro dítě.

Případ se bude řešit mnoho měsíců

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili přes 1,3 kilogramu pervitinu, bezmála tři kilogramy červeného fosforu, ze kterého by bylo možné vyrobit více než devět kilogramů pervitinu, a několik stovek gramů čistého efedrinu.

Dále zajistili jód, ketamin, fentanylové náplasti, anabolika, dvě zbraně a více než 1 000 nábojů různé ráže, přes půl milionu korun v hotovosti a dvě motorová vozidla.

Kromě trestů za výrobu a distribuci drog hrozí třem souzeným tresty i za nedovolené ozbrojování, další dva jsou stíháni také za maření výkonu úředního rozhodnutí, protože v termínu nenastoupili do výkonu trestu.

Soud předpokládá, že bude případ projednávat mnoho měsíců, i proto má senát výjimečně více přísedících.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Policie zadržela muže, který bodl ženu u Boleveckého rybníka a ujel na kole

Muž podezřelý z útoku u Boleveckého rybníka v Plzni (11. října 2026)

Policejní zásahové jednotce se podařilo dopadnout muže, který v sobotu způsobil závažné zranění ženě u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni. „Díky precizní operativní činnosti se dnes kriminalistům...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Místo obratiště má být blíž zástavbě tramvajová smyčka. Místní se obávají hluku a otřesů

Projekt na točnu tramvají v Plzni na Vinicích narazil na odpor.

Značný rozruch vyvolala na Severním Předměstí Plzně změna projektu na vybudování tramvajové trati, která má sloužit především obyvatelům sídlišť Vinice a Sylván. Dotčení lidé v posledních dnech...

Bodl ženu do zad u Boleveckého rybníku a ujel na kole. Policisté zveřejnili snímky

ilustrační snímek

Závažné poranění utrpěla devětatřicetiletá žena u Boleveckého rybníka v Plzni, kam si šla v sobotu po poledni zaběhat. Na kole za ní jel muž, který ji zasadil bodnou ránu do zad. „Ženu jsme se...

Jako továrna na drogy. Ve varně měli i stroj na vyjímání tisíců tablet z blistrů

Hlavou drogového byznysu je podle obžaloby Martin Polívka (vlevo v modré...

Loňská akce protidrogové centrály s krycím názvem Pluk rozbila síť dovozců chemikálií a léků nezbytných pro výrobu pervitinu. Policisté zajistili varny, hotovou drogu i lidi zapojené do distribuce....

12. října 2026  15:49

Po 16 letech už nechtěla starostka kandidovat, přemluvili ji. Stejně Řehková končí

Michaela Opltová, poslankyně a starostka Kozolup u Plzně, je volební jednička...

Dlouholetá starostka Kozolup na Plzeňsku a poslankyně Michaela Řehková ze STAN končí s prací pro obec. Kandidovala na pátém místě uskupení Za Kozolupy, ale do samosprávy se nedostala. Řehková, dříve...

12. října 2026  14:04

Talent otočil duel se Zubřím, pomohla i tryskomyš. Voves: Jdu do toho po hlavě

Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří

Nic nového. Po šesti kolech extraligy zůstali v tabulce bez porážky už pouze házenkáři Plzně a Karviné, hegemoni posledního desetiletí, kteří se přetahují o titul. Mistrovský Talent tým Plzeňského...

12. října 2026  11:24

Ahoj Plzeňáci. Zarzycký ovládá emoce i sítě. Politolog líčí, proč ANO uspělo

Premium
Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem...

ANO získalo z velkých měst nejvíc hlasů v Plzni, když si připsalo 31,69 procenta hlasů a zisk 18 mandátů ze 47, a v neděli oznámilo sestavení koalice. Politolog Přemysl Rosůlek jeho úspěch vysvětluje...

12. října 2026

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

11. října 2026  14:45,  aktualizováno  22:06

V Plzni utvoří koalici vítězné ANO s PRO PLZEŇ a STAN, primátorem zůstane Zarzycký

Vítězné ANO se na koalici dohodlo s PRO PLZEŇ a STAN. Na snímku zleva: Libuše...

V Plzni se dnes na koalici dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři - hnutí PRO PLZEŇ a STAN. Oznámil to lídr ANO a současný primátor Roman Zarzycký. Městská rada bude mít...

11. října 2026  18:18,  aktualizováno  20:28

Policie zadržela muže, který bodl ženu u Boleveckého rybníka a ujel na kole

Muž podezřelý z útoku u Boleveckého rybníka v Plzni (11. října 2026)

Policejní zásahové jednotce se podařilo dopadnout muže, který v sobotu způsobil závažné zranění ženě u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni. „Díky precizní operativní činnosti se dnes kriminalistům...

11. října 2026  19:41

ODS vládne Klatovům 32 let a má šanci pokračovat. Salvetr i jeho místostarostové obhájili

Klatovy (27. 5. 2020)

V druhém největším městě v Plzeňském kraji v Klatovech, preferují voliči od roku 1994 ODS. Tahle tradice nebyla přerušena ani po 32 letech, občanští demokraté nyní opět vyhráli. A s nimi dosavadní...

11. října 2026  15:46

Plzeň má zastupovat Plzeňák. Řehku asi nepodpořím, říká končící senátor Aschenbrenner

Premium
Lumír Aschenbrenner byl senátorem od roku 2014. Senátorský post nyní neobhájil....

Dlouholetý plzeňský senátor Lumír Aschenbrenner neobhájil mandát. Horní komoru parlamentu tak opouští po 12 letech. V jeho obvodu Plzeň-město, kde letos znovu kandidoval, skončil na třetím místě. Do...

11. října 2026  15:27

Volební účast byla nejvyšší za 15 let. A v některých obcích téměř stoprocentní

Volební účast v jednom z okrsků na pardubické ZŠ Štefánikova byla krátce před...

Volební účast v letošních komunálních volbách dosáhla podle konečných výsledků Českého statistického úřadu rovných 48 procent. Je to nejvíce od roku 2010, kdy k urnám přišlo 48,5 procenta voličů....

11. října 2026  15:13

Mistrovská Plzeň porazila ve šlágru házenkářské extraligy Zubří

Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří

Házenkáři Plzně vyhráli šlágr 6. kola extraligy se Zubřím 30:27 a udrželi se v kontaktu s vedoucí Karvinou. Mistr ztrácí na svého největšího rivala z posledních let bod: Baník je dosud stoprocentní,...

11. října 2026  14:12

Bodl ženu do zad u Boleveckého rybníku a ujel na kole. Policisté zveřejnili snímky

ilustrační snímek

Závažné poranění utrpěla devětatřicetiletá žena u Boleveckého rybníka v Plzni, kam si šla v sobotu po poledni zaběhat. Na kole za ní jel muž, který ji zasadil bodnou ránu do zad. „Ženu jsme se...

10. října 2026  15:50,  aktualizováno  11. 10. 10:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.