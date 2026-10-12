„Ve většině bodů obžaloby jsem nevinen,“ prohlásil před soudem Plzeňan Martin Polívka, který podle spisu vše organizoval. Jednapadesátiletý muž je v současnosti ve vazbě. Je jedním z deseti obžalovaných, které k soudu přivezla vězeňská eskorta.
Ve vazbě jsou celkem čtyři obžalovaní, dalších šest si odpykává nepodmíněné tresty z předchozích odsouzení.
Kriminalisté při rozkrývání drogového byznysu zjistili, že organizátor dlouhodobě bydlel v hotelu v Plzni, odkud řídil dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu i obchod s pervitinem.
|
Drogový boss řídil byznys z plzeňského hotelu, obžalováno je 21 lidí
V hotelovém apartmá podle detektivů skladoval chemikálie, vydával je výrobcům pervitinu, naopak od nich pak vykupoval zpět hotový pervitin a distribuoval ho odběratelům.
Případ je výjimečný nejen obrovským množstvím dovezeného červeného fosforu potřebného k výrobě drogy, který podle kriminalistů vozil minimálně jeden z obžalovaných cizinců z Ukrajiny na západ Čech, ale i zabavením šesti laboratoří a speciálního stroje na vyloupávání tablet s pseudoefedrinem z platíček. Za hodinu stroj dokázal takto zpracovat 7 500 tisíce blistrů.
Cena fosforu stoupla téměř desetinásobně
„Podle detektivů bylo z Ukrajiny dovezeno více než 115 kilogramů červeného fosforu, což je jedna z klíčových surovin k výrobě pervitinu. Z tohoto množství by bylo možné vyrobit přes 350 kg pervitinu. Kriminalisté zjistili, že fosfor byl prodáván dalšímu obviněnému členovi skupiny se ziskem zhruba 4 500 korun za kilogram. Čech měl chemikálii dále přeprodávat a vydělávat na každém kilogramu až 15 tisíc korun. Výsledná cena červeného fosforu se tak vyšplhala téměř na desetinásobek té původní,“ uvedla letos v květnu mluvčí protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
Právě ona informovala o ukončení vyšetřování a předání obsáhlého spisu státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.
Většina z 21 stíhaných tvrdí, že je nevinná, případně připouštějí jen část toho, co jim klade za vinu státní zástupce Jakub Kubias. Rozporují právní kvalifikaci nebo navržené nepodmíněné tresty.
Jedna z obžalovaných dnes k soudu nedorazila. Advokátka tlumočila vysvětlení klientky, že na pondělní dopoledne nesehnala hlídání pro dítě.
Případ se bude řešit mnoho měsíců
Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili přes 1,3 kilogramu pervitinu, bezmála tři kilogramy červeného fosforu, ze kterého by bylo možné vyrobit více než devět kilogramů pervitinu, a několik stovek gramů čistého efedrinu.
Dále zajistili jód, ketamin, fentanylové náplasti, anabolika, dvě zbraně a více než 1 000 nábojů různé ráže, přes půl milionu korun v hotovosti a dvě motorová vozidla.
Kromě trestů za výrobu a distribuci drog hrozí třem souzeným tresty i za nedovolené ozbrojování, další dva jsou stíháni také za maření výkonu úředního rozhodnutí, protože v termínu nenastoupili do výkonu trestu.
Soud předpokládá, že bude případ projednávat mnoho měsíců, i proto má senát výjimečně více přísedících.