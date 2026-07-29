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Rány pěstí a vyražený zub. Za rodinnou bitku kvůli dceři padly podmíněné tresty

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  9:50

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Krajský soud v Plzni rozdal tresty v souvislosti s bitkou, která se odehrála loni v lednu v Bražci na Karlovarsku. Obžalovaných je pět členů rodiny. Otec, matka a jejich tři synové. Ti všichni jeli na pomoc dceři, která jim volala, že ji údajně napadla partnerova rodina. V bytě se pak strhla drsná bitka.

Obžalovanému pětapadesátiletému invalidnímu důchodci Alexandru K., jeho družce a třem jejich synům hrozily za pokus o těžké ublížení na zdraví, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a nebezpečné vyhrožování až desetileté tresty. Alexandr K. navíc čelil obvinění z vydírání.

Kauzu řešil Krajský soud v Plzni, protože podle názoru Vrchního soudu v Praze bylo v případě rvačky možné uvažovat o těžkém ublížení na zdraví způsobeném více osobám, kde hrozí trest až 12 let vězení.

Krajský soud ale nakonec v úterý dospěl k jinému závěru. „Po provedeném dokazování vyšlo najevo, že nebyly naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu těžkého ublížení na zdraví, a to ani ve stádiu pokusu, neboť nebyl znalcem shledán takový následek, který by této kvalifikaci odpovídal,“ uvedl mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.

Výprava za záchranou dcery skončila rodinnou bitkou, obžalovaných je pět

„Dokazováním bylo dále zjištěno, že při porušování domovní svobody nebylo užito násilí a tento čin nebyl spáchán se zbraní, proto byla rovněž změněna právní kvalifikace skutku. V rámci přečinu poškození cizí věci bylo dokazováním zjištěno, že k tomuto nedošlo ve spolupachatelství, nýbrž pouze jedním obžalovaným a uvedená škoda na vstupních dveřích byla nižší. Tato skutečnost byla rovněž zohledněna při rozhodování o trestu,“ pokračuje mluvčí.

Nejstarší z obžalovaných, Alexandr K., odcházel od soudu s nejvyšším úhrnným trestem, a to i za vydírání. Dostal tři roky vězení podmíněně s odkladem na zkušební dobu pěti let. Soud při rozhodování o výši trestu přihlédl k tomu, že muž má v trestním rejstříku již 30 záznamů.

Jeho družka dostala 30 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Také ona má 11 záznamů v trestním rejstříku.

Stejný trest dostali i dva synové. „Jeden z obžalovaných byl v době spáchání výše uvedeného v podmínce za předchozí trestnou činnost. Bude tedy na zvážení soudu, který tuto podmínku uložil, zda ji přemění v nepodmíněný trest odnětí svobody,“ upozornil mluvčí.

Třetímu synovi uložil soud 18 měsíců podmíněně se zkušební dobou na dva roky. Ten měl doposud čistý trestní rejstřík.

Všechny rozsudky jsou nepravomocné. Obžalovaní se sice vzdali práva na odvolání, státní zástupce si ale ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Bitka kvůli údajnému napadení

Napadení se odehrálo loni v lednu. Tehdy před půlnocí volala mladá žena domů, aby pro ni okamžitě přijeli do vesničky Bražec na Karlovarsku. Že prý se chce hned odstěhovat i s dítětem, protože ji zmlátil partnerův příbuzný.

„Nejdřív jsme museli spravit brzdy na autě, jeli jsme tam až druhý den. Když jsme přišli k domu, dcera řekla, že nikam nejede. Že se udobřili. Pozvala nás nahoru do bytu, tam pak šla do pokoje pro malou. Viděl jsem ale, jak z jednoho pokoje vyběhl otčím nastávajícího zeťáka a běžel k němu. Křikl jsem, ať ho pustí. Zeťáka pustil, přišel ke mně a dal mi takovou ránu, že jsem šel do podřepu. Vyrazil mi jeden zub, dva mi uvolnil. Pěstmi zaútočil i na hlavu mého syna,“ líčil otec dívky, který má šestnáct vnoučat.

Obžalovaný tvrdí, že druhá rodina „bývala super“, a tak se domluvili, že potyčku nebudou řešit přes policii, vše zůstane v rodinách.

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