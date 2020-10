Koaliční jednání v Plzni probíhají zákulisně, to je špatně, říká politolog

Ze sedmi stran, které se dostaly do 45členného krajského zastupitelstva v krajských volbách v Plzeňském kraji, bude hrát hlavní roli vítězné ANO s 12 mandáty, ODS s podporou TOP 09 s 11 křesly a STAN a Piráti, kteří se spojili do jednotného povolebního bloku s největším počtem 14 míst v zastupitelstvu.

Jak uvedl Přemysl Rosůlek, politolog z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, povolební vyjednávání jsou pro občany netransparentní.

Koaliční vyjednávání v Plzni nyní neprobíhá, ODS uvedla, že počká až po senátních volbách. Co tomu říkáte?

V jiných krajích jsou koaliční jednání transparentnější, konají se tiskové konference, tady kontakty probíhají hlavně zákulisně. To je špatně.

V mnoha krajích se formují koalice proti vítěznému ANO. Jak je na tom ANO v Plzni?

Tento trend je zatím dost viditelný napříč republikou. Plzeňským specifikem je, že tu koalice ODS a TOP 09 s ANO funguje jak na plzeňské radnici, tak v různých variantách v některých obvodech města. Lídr kandidátky ANO Roman Zarzycký po volbách mluvil o tom, že by se měl respektovat vítěz voleb, ale v roce 2010 Jiří Paroubek v čele ČSSD také vyhrál parlamentní volby a nikdo se s ním nebavil.

Navíc v roce 2016 v Plzeňském kraji ANO také vyhrálo a také se s ním nikdo nebavil.

Ano, to je další případ. A mimochodem, bylo hotovo tři dny po volbách. Jisté je, že v Česku neexistuje žádné ústavní právo nebo pravomoc, že vítěz má sestavovat koalici. I když existují ve světě státy, kde má vítěz právo pokusit se sestavit koalici jako první, pokud nezíská většinu sám. Nyní je na stole otázka, jestli Plzeň bude následovat ostatní kraje, kde se sestavují koalice bez ANO. Jisté ale určitě je, že ODS a TOP 09 jsou v Plzni pod tlakem, nemohou totiž nevnímat, jak se ve velkém v jiných krajích formují koalice proti ANO.

Slyšela jsem hlasy, že pokud se ODS a TOP 09 s ANO nespojí, ANO s nimi ve vedení města ukončí spolupráci. To by hovořilo spíš pro uzavření koalice ANO, ODS a TOP 09 i ve vedení kraje, nebo ne?

To jsem neslyšel a nemohu předjímat, ale vyjednávání, kdy by bylo ANO vyšachované, se může promítnout na městskou úroveň. ANO to může brát jako určitý vyděračský potenciál, kdy případným důsledkem vyšachování ANO by mohla být krize koalice ve vedení města Plzně. Pro vyjednávání ale bude důležitá i jiná věc. Podle informací, které mám z kuloárů, je pro ODS nepřijatelné spojenectví s Piráty.

Co nyní prožívá TOP 09?

TOPka tím, že se spojila s ODS, riskovala, protože její voliči a do jisté míry i voliči ODS, volili zřejmě i proti ANO. Pro tyto strany je důležité sledovat i tento záběr. Na druhé straně toto je pro TOP 09 cesta, jak se zachránit a nezmizet z regionální politické mapy.

Hnutí STAN a partneři v Plzeňském kraji získalo téměř dvakrát tolik hlasů než v minulých krajských volbách. Je to podle vás díky tomu, že lídrem se stal Josef Bernard, který byl hejtmanem za ČSSD a nakonec z ní vystoupil, jako hejtman skončil a kandidoval za STAN?

Na vyhodnocení bych potřeboval víc dat. Myslím si ale, že v Plzeňském kraji je za nárůstem hlasů určitě osobnost Josefa Bernarda, ale také další osobnosti, které se podařilo na kandidátku poskládat. Nicméně úspěch STAN v Plzeňském kraji se nijak nevymyká celostátnímu trendu.

Udělali Piráti dobře, když se spojili se STAN a vytvořili společný vyjednávací blok? Na jednu stranu je asi dobře, že se strany spojují, ale neubere jim to v příštích volbách hlasy?

Piráti se spojují se středně velkými stranami nejméně. Oni jsou sólisté a potřebují si koalice otestovat. Protože zatím platí, že žádná ze stran, která se snaží dohnat Andreje Babiše, s ním nedrží krok. To platí i pro STAN. Tyto koalice si tedy testují půdu před důležitými parlamentními volbami, které jsou příští rok. Pro Piráty je STAN, zdá se, nejpřirozenější spojenec a blok těchto dvou stran se může klidně objevit před parlamentními volbami vedle bloku ODS, TOP 09, KDU-ČSL.

Myslíte si, že když se STAN a Piráti spojili a mají tedy větší vyjednávací sílu, může to ovlivnit i místní ODS, která si může říci: My na celostátní úrovni kritizujeme ANO a v Plzni se s ANO spojíme? Nesníží nám to celorepublikově kredit?

Tím, že se STAN spojil s Piráty, dal najevo, že je silnější než ANO a zvedl vlastní vyjednávací potenciál. Z toho vyplývá, že jsou z matematického hlediska důležitější než ANO.

V jiných krajích se formují koalice proti ANO. Může na ODS v Plzni tlačit celostátní vedení ODS v čele s Petrem Fialou a nabádat je k vytvoření koalice proti ANO s cílem být v nadcházejících parlamentních volbách silnější?

Je to možné, ale každý kraj má svá specifika a má vlastní autonomní vyjednávací pravomoci. Spíš si ale myslím, že víc by se ODS mohla bát ztráty přízně voličů. Mohou kalkulovat, jestli se spojení s ANO neodrazí v parlamentních volbách příští rok. ODS a TOP 09 budou velmi zvažovat, zda budou za spojení s ANO ochotní odevzdat tuto daň. Ale jisté je, že v Plzeňském kraji se vytvořily luxusní aritmetické možnosti, které se v jiných krajích nenabízejí. Politická scéna tu není tak roztříštěná. Když tedy nepočítám KSČM a SPD, které mají minimální koaliční potenciál.

Když se vrátím k Josefu Bernardovi, udělal dobře, že odešel z ČSSD?

Myslím si, že ano. Hlavně z toho důvodu, že ČSSD jde směrem, který není úplně čitelný a Josef Bernard představuje tím, co říká a dělá, spíše moderního sociálního demokrata levého středu, kterých v té straně příliš mnoho není. Někdy se přihlašují k národním zájmům, příkladem byl ministr vnitra Milan Chovanec, který šel cestou nacionalismu a xenofobie. ČSSD prezentuje sociální rovnost, ale ve skutečnosti to v očích mnohých voličů spíše vypadá, že napomáhají podporovat zájmy oligarchy. Proti tomu se Bernard vymezoval.

Vy jste Bernardův přechod ke STAN nebral jako zrádcovství a přeběhlictví?

Vůbec ne, spíš jako zklamání z vývoje situace v ČSSD, který má svoji logiku.

STAN s Piráty uvedli, že budou jednat s každým. Josef Bernard se přitom vůči ANO hodně vymezoval. Čekala jsem spíš prohlášení, že s ANO jednat nebudou.

Může to být pravda, může to být ale jen diplomatický tah. Koalice STAN se v Plzeňském kraji v předvolební kampani tolik nevymezovala vůči ANO ve srovnání třeba se STAN v Karlovarském kraji. Myslím, že Bernard je diplomat a zkušený politik, proto to řekl.