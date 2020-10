Speciální volební komise se před každou návštěvou navléká do nového obleku

9:55

Milan Švarc se stal součástí speciální volební komise v Plzni. Tříčlenný tým tvoří on coby zapisovatel a dva vojáci. Společně vyrážejí do terénu a míří k lidem, kteří se nakazili koronavirem, nebo jsou v karanténě. Před každou návštěvou se musí navléct do nového ochranného obleku.