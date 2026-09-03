Kraje si musí silnice opravit ze svého

Dokončení z předchozí strany
„V Karlovarském kraji opravy krajských silnic výpadek příspěvku od státu neohrozí,“ řekl ČTK náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík (ANO). Uvítal by ale stabilnější model financování. Kraj si podle náměstka bude muset stanovit priority a hospodařit s vlastními prostředky. Dodal také, že by do budoucna byl spíše pro stabilnější zakotvení financování správy silnic v rozpočtovém určení daní tak, aby kraj mohl investice lépe dopředu plánovat. Dosavadní poskytování příspěvků ze SFDI označil za nesystémové. Karlovarské hejtmanství ročně dává na silnice více než miliardu korun, zhruba třetina částky jde na běžné opravy a údržbu. „Je samozřejmě nepříjemné, že kraje mají přijít o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jsou to prostředky, které nám pomáhají opravovat silnice druhých a třetích tříd a každý takový zdroj je pro Karlovarský kraj důležitý,“ uvedl náměstek. Zmínil i nutnost otevřít debatu o novém nastavení rozpočtového určení daní (RUD). „Finanční možnosti jednotlivých krajů i obcí jsou rozdílné a současný systém by měl lépe odpovídat jejich skutečným potřebám a povinnostem,“ řekl Hurajčík.
Na tomto tématu se podle něj musí nejprve shodnout kraje mezi sebou a až následně vést debatu se státem. „Současně ale chápu, že aktuální situace státních financí ani SFDI není jednoduchá a že po předchozích letech, kdy ve fondu zůstaly nekryté požadavky v řádu desítek miliard korun, musí vláda hledat úspory,“