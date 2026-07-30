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Hořká premiéra v Plzni. Německé malířce ukradli na náplavce obraz

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  9:11

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V Plzni někdo ukradl velkoformátový obraz německé autorky. Neviděl ho někdo? | foto: Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti

Mezinárodní výstavu velkoformátových obrazů v Plzni provází nepříjemnost. Německé malířce totiž někdo z náplavky ukradl jeden z obrazů. Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, která výstavu pořádá, se nyní obrací o pomoc na veřejnost.

„Hledá se ukradený obraz, pomozte nám najít umění z plzeňské náplavky,“ tak začíná prosba Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, kterou zveřejnila na sociální síti.

„Říká se, že dobrý malíř je ten, kterému ukradnou obraz. Pro německou výtvarnici Carinu Neuffer je to ale velmi hořká premiéra. Její velkoformátové plátno o rozměrech 140 × 140 centimetrů zmizelo hned na začátku tradiční výstavy Barva na ulici v Plzni,“ pokračuje žádost o pomoc.

Obraz zmizel ze stěny náplavky na Radbuze hned po instalaci výstavy v polovině července.

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„Hledáme jakékoli svědectví, fotografie či kamerové záznamy z okolí náplavky, kde by mohl být zachycen někdo, kdo manipuluje s velkým plátnem nebo ho odnáší. Pokud jste si v dané době všimli čehokoli podezřelého, napište nám do zpráv nebo kontaktujte Unii výtvarných umělců plzeňské oblasti,“ žádají organizátoři a doufají, že se umění vrátí tam, kam patří. Na místo po odříznutém obrazu zatím dali jeho repliku.

Případem se již zabývají policisté. „Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení o krádeži obrazu na náplavce v ulici Anglické nábřeží. Ve věci nyní provádějí šetření policisté obvodního oddělení Plzeň-střed,“ potvrdila policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Jaká vznikla škoda, zatím policisté nevyčíslili.

Výstava Barva na ulici probíhá na náplavce a také v proluce pod náměstím Republiky. Potrvá do 10. září. K vidění je na 50 děl od českých a německých autorů.

22. října 2025

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