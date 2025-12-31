Policie obvinila muže, který v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním

Autor: ,
  12:46
Pětatřicetiletého muže, který v pondělí v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním za městem, o den později obvinili tamní kriminalisté z neoprávněného užívání cizí věci. Muž, který s vozem havaroval na silnici směrem na obec Záluží, měl zákaz řízení a pozitivní orientační testy na alkohol i drogy. Stíhaný je na svobodě.
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...
8 fotografií

Je pravděpodobné, že až budou mít policisté laboratorní výsledky testů na alkohol a drogy, rozšíří stíhání o další trestný čin, uvedla ve středu policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus, skončil s ním v příkopu

Muž podle policie vnikl v pondělí kolem 11:00 do zamčeného autobusu v Plzni, našel klíčky, nastartoval a odjel. „Během jízdy ulicemi Karlovarská, Gerská, U Jam a Jesenická s autobusem narazil do několika zaparkovaných vozidel. Po střetech nezastavil a pokračoval dál v jízdě,“ uvedla Mifková.

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
8 fotografií

U Záluží sjel muž s autobusem ze silnice a narazil do betonového propustku. Autobus zůstal po nehodě v příkopu, hasiči z něj museli zaklíněného řidiče vyprostit. Sanitka ho pak odvezla do nemocnice s poraněním hlavy a ruky, uvedla v pondělí mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Fiasko při zavádění systému za miliony, systém Croseus na kraji končí

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni. (1. února...

Fiaskem končí pro plzeňské hejtmanství zavedení systému Croseus od společnosti Dynatech. Softwarový systém měl mimo jiné zlepšit hospodaření příspěvkových organizací a posílit dohled kraje nad nimi....

Nejen Klostermannův smrk či pivo. Spisovatele nově přibližuje muzeum v Srní

Dům Karla Klostermanna v Srní začal veřejnosti sloužit od 19. prosince.

Těsně před Vánocemi se v šumavském Srní otevřel Dům Karla Klostermanna. Nejde o klasické muzeum, ale nová expozice v opravené bývalé faře je zaměřená především na zážitek a na práci s...

Během měsíce zachránila tři lidi. Byl to totální autopilot, vzpomíná žena

Premium
Hana Koreisová z Rokycan zřejmě nikdy nezapomene na události z loňského května....

Hana Koreisová z Rokycan nejspíš nikdy nezapomene na loňský květen. Během měsíce zachránila osmadvacetiletá žena tři lidské životy. Nejprve svoji maminku, která kvůli skrytému nádoru na mozku dostala...

Policie obvinila muže, který v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Pětatřicetiletého muže, který v pondělí v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním za městem, o den později obvinili tamní kriminalisté z neoprávněného užívání cizí věci. Muž, který s vozem havaroval...

31. prosince 2025  12:46

Špatně postavený komín způsobil požár rodinného domu na Plzeňsku

Požár domu ve Starém Plzenci způsobil špatně postavený komín, tři osoby se...

Špatná konstrukce komínového tělesa stála za požárem rodinného domu v Bezručově ulici ve Starém Plzenci. Tři lidé se evakuovali před příjezdem hasičů. Událost se stala na Silvestra před pátou hodinou...

31. prosince 2025  12:08

Za pět měsíců darovala téměř 270 litrů svého mateřského mléka nedonošeným dětem

Dárkyně mateřského mléka Aneta Bundová s manželem Martinem Bundou a dětmi...

Na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni leží nezralá miminka vážící i 500 gramů a k tomu i miminka nemocná. Pokud jejich maminky nemají vlastní mateřské mléko, náhradou k nezaplacení...

31. prosince 2025  10:48

Od hořící dodávky chytl i dům sousedů. Ve voze našli hasiči propanbutanové lahve

Hasiče zaměstnal požár dodávky v Tlučné na Plzeňsku. Oheň se přenesl i na...

V Tlučné na severním Plzeňsku hořela v úterý odpoledne obytná dodávka stojící pod přístřeškem rodinného domu. Oheň se částečně přenesl i na sousední obytný dům. Nikdo nebyl zraněn, škoda bude...

30. prosince 2025  18:56

Muž ztratil při placení nákupu ledvinku naditou penězi, měl však štěstí na nálezkyni

Muž zapomněl při placení na samoobslužné pokladně ledvinku. Měl štěstí, našla...

O velkém povánočním dárku může hovořit muž, který pár dní po svátcích zapomněl v plzeňském obchodě ledvinku. Kromě dokladů a platebních karet v ní ukrýval i vysokou hotovost. Měl ale štěstí, ledvinku...

30. prosince 2025  13:34

Dodávka se při nehodě zřítila ze srázu, dopadla na bok před rodinný dům

Dodávka vyjela ze silnice a skončila pod srázem u rodinnému domu na boku....

Velké štěstí měla posádka dodávky, která v úterý časně ráno havarovala v Kozolupech na Plzeňsku. Vozidlo vyjelo ze silnice, přejelo travnatý pás, zřítilo se ze srázu na pozemek přímo před vchod domu...

30. prosince 2025  9:16

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus, skončil s ním v příkopu

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Policisté, hasiči i záchranáři v pondělí vyjížděli k nehodě autobusu, který havaroval na silnici z Plzně do Záluží. Při kolizi se zranil jeho řidič. Jak se později ukázalo, muž autobus ukradl. Navíc...

29. prosince 2025  15:32

Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka, lidé poslali přes 5 milionů

Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka

Téměř celá potřebná částka 5,3 milionu korun se za necelý měsíc podařila vybrat ve sbírce na dárcovském portálu pro plzeňskou neziskovou organizaci Tady a teď. V říjnu se stala obětí podvodu....

29. prosince 2025  13:40

Fiasko při zavádění systému za miliony, systém Croseus na kraji končí

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni. (1. února...

Fiaskem končí pro plzeňské hejtmanství zavedení systému Croseus od společnosti Dynatech. Softwarový systém měl mimo jiné zlepšit hospodaření příspěvkových organizací a posílit dohled kraje nad nimi....

29. prosince 2025  9:39

Maminky budou moci využít pomoc porodních asistentek, přijdou za nimi domů

Ilustrační snímek

Rady, jak podpořit kojení, jak novorozence nosit, jak ho přebalovat a další pomoc poskytují v období šestinedělí ženám u nich doma porodní asistentky. Tuto službu měly plně hrazenou z veřejného...

28. prosince 2025  9:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nejen Klostermannův smrk či pivo. Spisovatele nově přibližuje muzeum v Srní

Dům Karla Klostermanna v Srní začal veřejnosti sloužit od 19. prosince.

Těsně před Vánocemi se v šumavském Srní otevřel Dům Karla Klostermanna. Nejde o klasické muzeum, ale nová expozice v opravené bývalé faře je zaměřená především na zážitek a na práci s...

27. prosince 2025  9:51

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.