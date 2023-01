Děti se učí předávat dobro, říká o projektu Krabice od bot Stulíková

Jak sbírka Krabice od bot probíhá?

Možnost darovat věc, která děti potěší, skončila 4. prosince. Do distribuce je zapojeno několik subjektů, které mají na starost děti v nouzi. Jejich zástupci vytipují potřebné, které je možné obdarovat. Člověk si pak vybere, komu chce něco věnovat. Není to ale tak, že by si zvolil konkrétní dítě. Vybírá podle věku a pohlaví. Vybere si třeba holčičku ve věku dvanáct až čtrnáct let. Podle toho pak věci nakoupí. Mohou to být například výtvarné potřeby, šminky nebo hračky. Prostě něco hezkého, co udělá radost. Není to rozhodně o tom, že by se lidé zbavovali toho, co nepotřebují. Vždycky jim radíme, aby darovali to, co by chtěli, aby někdo dal jejich dítěti.

Zajímavé je, že dárky často vybírají rodiče společně se svými dětmi. Tím, že balí dárky pro své vrstevníky, nebo je přímo vybírají, se učí altruismu. Je milé, když nám třeba přijde zpráva, že pětiletý chlapeček balí dárky stejně starému klukovi. Dá mu hračky, které by si třeba sám přál najít pod stromkem. Těší nás, že se děti učí předávat dobro. Lidé pak krabici od bot zabalí a donesou do některého z našich sběrných míst.

Takže teď už není možné něco darovat?

Následovat bude ještě online verze sbírky. Zájemci mohou poslat peníze a my se postaráme o to, aby se k dětem dostaly. I když v tomto případě to není formou nějakého hmotného dárku. Z těchto prostředků například přispíváme na letní nebo příměstské tábory. Diakonie má mnoho poboček po republice, takže potom rozděluje peníze prostřednictvím interního grantového systému. Loni jsme dostali peníze na letní tábor pro děti z pěstounských rodin. Ty na tom většinou nejsou finančně moc dobře. Ať už jde o ty, které se starají o dítě někoho z rodiny nebo o profesionální pěstouny.

Jak úspěšný byl aktuální ročník sbírky?

Letos byl celorepublikový záměr vybrat padesát tisíc krabic. Jsme tomuto číslu blízko a jsme rádi, že všechno klaplo. Potěšilo nás, že se zapojili nejen jednotlivci, ale i firmy nebo instituce. Dárky balí třeba úřednice. Počty krabic jsme navýšili, protože míra chudoby u potřebných rodin se zvýšila z devíti na šestnáct procent. Je to velký skok. Starost o rodiny s dětmi je jedním z našich hlavních zájmů.

A jaké výsledky jste zaznamenali v Plzeňském kraji?

Cílem bylo 1436 krabic, rezervováno jich bylo 1356. Nevybráno bylo jen osmdesát položek, ale to zvládneme doplnit z jiného kraje. Nejčastějšími dárky jsou hračky, výtvarné a školní potřeby. V tomhle případě si myslím, že se nikdy nedá šlápnout vedle. Občas se nám stane, že dárci dodrží původní účel krabice a dají tam boty. To je hezké, ale je trochu těžší se trefit do vkusu a velikosti.

Můžete popsat, jak vypadá předání dárků?

Každá ze služeb k tomu přistupuje jinak. Někdy pracovníci dárky předají, když klient přijde na pravidelnou konzultaci. Často to bývá tak, že dárek převezme maminka, která dorazí bez dítěte a věnovaná věc pak skončí opravdu pod stromečkem. Stává se, že to je jediný dárek tohoto charakteru, který k Vánocům dítě dostane. Najdou tam i měkké dárky jako třeba ponožky, ale co si budeme povídat, mnohem více je potěší hračky. Děti pak bývají překvapené, že dostaly něco, co nečekaly. Ví, že maminka na tom není finančně dobře, tak je ani nenapadlo, že by něco podobného mohly dostat.

Jaký je ohlas z minulých let?

Úžasný. Maminky jsou někdy až dojaté z toho, že na ně někdo myslí. Většinou to není tak, že by přišly a rovnou řekly, že nemají peníze na dárky pro své potomky. Moc dobře si uvědomujeme, že některé ženy jsou hrdé a stydí se o něco si říci. Většinou je na našich sociálních pracovnících, aby vytipovali, kdo se nachází v opravdu špatné situaci. Samozřejmě, že o tom pak mamince dopředu řekneme, aby se nestalo, že dárek nepřijme s tím, že je jí to hloupé. Chceme, aby byly děti nadšené. Vánoce by měly být pro všechny, ne jen pro ty, kdo „na ně mají“. A letos to platí dvojnásob.

Je pravda, že současná doba není příliš veselá...

Teď ještě možná tolik necítíme ty následky, jak tomu bude zřejmě příští rok. I z médií máme informace, že lidé zatím nechtějí snižovat svůj standard skokově. Ubírají třeba na množství věcí, ne na kvalitě. Jak se o zdražování pořád mluví, máme někdy pocit, že je situace horší než ve skutečnosti. Bojím se trochu, jak budou vypadat příští měsíce, ale věřím, že to nakonec nebude tak špatné. Snažíme se lidem navodit pozitivní atmosféru. Jsou hodně psychicky unavení. Nejprve covid, pak tornádo, teď válka na Ukrajině. Pořád se něco děje. Vánoce by měly být časem zklidnění a ukotvení. Lidé by si měli uvědomit, že když mají rodinu, jsou zdraví, nemusí utíkat před válkou a jsou v bezpečí, jsou na tom vlastně velice dobře.

Co všechno má Diakonie Západ na starost?

Pomáháme těm, kteří jsou v obtížné životní situaci. Věnujeme se dětem i dospělým, rodinám, lidem s postižením a seniorům. Dohromady máme jedenáct sociálních služeb. Takže záběr je velice široký. Seniorům například dovážíme obědy, uklidíme jim doma, staráme se o jejich osobní hygienu, ale i o sociální kontakt. Zajišťujeme také konzultace pro lidi, kteří se ocitli v těžké situaci. Je to bezplatná poradenská služba.

Pomáháme i rodinám, které procházejí těžkou situací nebo rozvodem. Připravujeme ve spolupráci s rodiči rodičovský plán, aby dítě neutrpělo tím, že se vlastně pohybuje mezi dvěma mlýnskými kameny. Provozujeme i pobytové zařízení, kde pečujeme o mentálně postižené lidi a několik ambulantních zařízení, kam lidé s mentálním postižením dojíždí každý den a odpoledne se vracejí ke svým rodinám domů.

Od roku 2020 přichází jedno složité období za druhým. Jak tyto časy ovlivnily vaši práci?

Jde o taková témata, o nichž si nestačí jen popovídat s rodiči, příbuznými nebo přáteli. Potřebují nějakou třetí osobu, která si je vyslechne a podívá se na věc z jiné perspektivy. Obrovský nárůst jsme v tomto směru zaznamenali během covidu. Chodily za námi školní děti, které měly distanční výuku. Byly na tom psychicky špatně, protože sociální vazby jsou pro mladé lidi velmi důležité. Sociální izolace se jich velmi dotýkala. Zhoršily se i domácí problémy. Když byli manželé spolu delší dobu zavření doma, narostlo i domácí násilí.

Poté, co začala válka na Ukrajině, míří i do regionu uprchlíci z této země.

Také oni jsou našimi klienty. Jde v naprosté většině o maminky s dětmi. Snažíme se dosáhnout toho, aby přijíždějící cizinci měli rovné pracovní podmínky. Týká se to všech národností, ale teď aktuálně je samozřejmě nejvíce potřebných z Ukrajiny. Není to naše hlavní klientela, ale vzhledem k tomu, že jich je tady teď hodně, na situaci reagujeme. A co já mohu říct, tak jsou velmi vděční. Byla jsem osobně zaskočená tím, že když jim poskytneme nějakou sociální službu, nechápou, že je zadarmo. Za vše chtějí zaplatit. Z Ukrajiny jsou zvyklí platit i za služby, které jsou avizovány jako bezplatné. Byli v šoku, že jim nějaká neziskovka zdarma pomůže najít bydlení nebo pomoci se zápisem dětí do školky.

Ohroženou skupinou jsou i senioři.

V době covidu, ukrajinské i finanční krize jsou velmi křehkou skupinou. Proto startujeme kampaň Nebuďte na to sami. Objevovat se bude na zastávkách MHD, v čekárnách u lékaře nebo na obecních vývěskách. Senioři teď často bojují s pěti základními emocemi. Jsou jimi strach – bojí se nemoci nebo třeba toho, že je někdo přepadne, stud říci si o pomoc, bezmoc, protože nestačí na rychlé tempo doby a samota. Sociální izolace zvyšuje o 75 procent riziko onemocnění. To se projevovalo hlavně v době epidemie. Pátou emocí je nejistota. Mnohdy nemají na základní potraviny. Před půl rokem jsem třeba mluvila s jedním seniorem a on si postěžoval, že si vždycky kupoval jako zákusek indiánka a teď už si ho nemůže dovolit. Takže on pracuje celý život, a pak si nemůže koupit sladkost? To je přece strašné.

Staří lidé jsou na zvládání těchto emocí většinou sami. Nechtějí obtěžovat mladé, protože ti přeci mají spoustu práce se svými dětmi. Většina dávek se dnes řeší online, mnozí staří lidé tomu nerozumí. Jsou potom ze všeho frustrovaní. Máme pro ně linku, kam mohou zavolat a s někým si popovídat a podělit se o starosti. Cílem je, aby věděli, že mají na své emoce právo a že je někdo může vyslechnout. Když se necítí bezpečně ani ve svém bytě, bojí se vyjít ven kvůli covidu, strachu, že je někdo přepadne nebo se je bude snažit podvést nějaký „šmejd“, jaký je to potom život? Na nás je, abychom jim s tímto břemenem pomohli.