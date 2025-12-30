Dodávka se při nehodě zřítila ze srázu, dopadla na bok před rodinný dům

Autor:
  9:16
Velké štěstí měla posádka dodávky, která v úterý časně ráno havarovala v Kozolupech na Plzeňsku. Vozidlo vyjelo ze silnice, přejelo travnatý pás, zřítilo se ze srázu na pozemek přímo před vchod domu a zůstalo ležet na boku. Lehké zranění utrpěla jen jedna žena.
Fotogalerie3

Dodávka vyjela ze silnice a skončila pod srázem u rodinnému domu na boku. Nehoda se stala v Kozolupech na Plzeňsku. (30. prosince 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Vážná nehoda se stala v pět hodin ráno. Velké štěstí měla jak posádka dodávky, tak i obyvatelé rodinného domu. Vozidlo zůstalo ležet na boku těsně před vchodem, objektu se ani nedotklo.

Dodávka vyjela ze silnice a skončila pod srázem u rodinnému domu na boku. Nehoda se stala v Kozolupech na Plzeňsku. (30. prosince 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Podle hasičů v bílé dodávce cestovali celkem čtyři lidé. „Jejich vyproštění nebylo potřeba. Zajistili jsme místo nehody a provedli protipožární opatření,“ uvedl za hasiče jejich mluvčí Petr Poncar.

Zdravotničtí záchranáři vyšetřili všechny čtyři cestující. „Nakonec do zdravotnického zařízení jsme transportovali pouze jednu pětapadesátiletou ženu, která utrpěla povrchové poranění dolní končetiny. Ostatní účastníci nehody jsou bez zranění,“ sdělil za záchrannou službu Martin Štěpán.

Jak přesně k nehodě došlo, nyní zjišťují dopravní policisté. Na vyjádření jejich mluvčí čekáme. Silnice na Plzeňsku jsou lehce zasněžené a namrzlé.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Jak se dostal vzácný velemlok před zoo? Policii se záhadu nepodařilo vyřešit

Policie hledá, kdo se v Plzni zbavil vzácného velemloka. (19. června 2025)

Půl roku policisté z Plzně hledali člověka, který v červnu odložil před ředitelstvím plzeňské zoologické zahrady plastovou bednu se vzácným živočichem. V nádobě s vodou byl jedinec celosvětově přísně...

Nejen Klostermannův smrk či pivo. Spisovatele nově přibližuje muzeum v Srní

Dům Karla Klostermanna v Srní začal veřejnosti sloužit od 19. prosince.

Těsně před Vánocemi se v šumavském Srní otevřel Dům Karla Klostermanna. Nejde o klasické muzeum, ale nová expozice v opravené bývalé faře je zaměřená především na zážitek a na práci s...

Přiznal vraždu milenky. Kauza exprimáře míří po odvoláních k vrchnímu soudu

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Případ bývalého primáře Vojtěcha Č., který loni v Plzni zavraždil mladou lékařku a podle spisu se pokusil zabít i rodinnou známou, míří k Vrchnímu soudu v Praze. V kauze totiž padla dvě odvolání....

Dodávka se při nehodě zřítila ze srázu, dopadla na bok před rodinný dům

Dodávka vyjela ze silnice a skončila pod srázem u rodinnému domu na boku....

Velké štěstí měla posádka dodávky, která v úterý časně ráno havarovala v Kozolupech na Plzeňsku. Vozidlo vyjelo ze silnice, přejelo travnatý pás, zřítilo se ze srázu na pozemek přímo před vchod domu...

30. prosince 2025  9:16

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus, skončil s ním v příkopu

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Policisté, hasiči i záchranáři v pondělí vyjížděli k nehodě autobusu, který havaroval na silnici z Plzně do Záluží. Při kolizi se zranil jeho řidič. Jak se později ukázalo, muž autobus ukradl. Navíc...

29. prosince 2025  15:32

Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka, lidé poslali přes 5 milionů

Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka

Téměř celá potřebná částka 5,3 milionu korun se za necelý měsíc podařila vybrat ve sbírce na dárcovském portálu pro plzeňskou neziskovou organizaci Tady a teď. V říjnu se stala obětí podvodu....

29. prosince 2025  13:40

Fiasko při zavádění systému za miliony, systém Croseus na kraji končí

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni. (1. února...

Fiaskem končí pro plzeňské hejtmanství zavedení systému Croseus od společnosti Dynatech. Softwarový systém měl mimo jiné zlepšit hospodaření příspěvkových organizací a posílit dohled kraje nad nimi....

29. prosince 2025  9:39

Maminky budou moci využít pomoc porodních asistentek, přijdou za nimi domů

Ilustrační snímek

Rady, jak podpořit kojení, jak novorozence nosit, jak ho přebalovat a další pomoc poskytují v období šestinedělí ženám u nich doma porodní asistentky. Tuto službu měly plně hrazenou z veřejného...

28. prosince 2025  9:44

Nejen Klostermannův smrk či pivo. Spisovatele nově přibližuje muzeum v Srní

Dům Karla Klostermanna v Srní začal veřejnosti sloužit od 19. prosince.

Těsně před Vánocemi se v šumavském Srní otevřel Dům Karla Klostermanna. Nejde o klasické muzeum, ale nová expozice v opravené bývalé faře je zaměřená především na zážitek a na práci s...

27. prosince 2025  9:51

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Na Klatovsku hořelo, dvě děti a dva dospělí se při požáru nadýchali kouře

Ilustrační snímek

Dva dospělí a dvě děti se v pátek ráno nadýchali kouře při požáru menšího rekreačního objektu v Dlouhé Vsi na Klatovsku. Řekl to řídící důstojník hasičů Miroslav Marek. Požár hasiči rychle uhasili,...

26. prosince 2025  9:54

Ženy měly v armádách leckdy lepší výsledky než muži, říká studentka

Natálie Šmejkalová na snímku pořízeném na Slavnostech svobody v Plzni při...

Šestnáctiletá Natálie Šmejkalová z Tachova miluje vojenskou historii, uniforem má prý plnou skříň. „Mrzí mě, že se většinou vyzdvihovaly zásluhy mužů, mluvilo se o obráncích státu, obráncích země,...

26. prosince 2025  8:01

Během měsíce zachránila tři lidi. Byl to totální autopilot, vzpomíná žena

Premium
Hana Koreisová z Rokycan zřejmě nikdy nezapomene na události z loňského května....

Hana Koreisová z Rokycan nejspíš nikdy nezapomene na loňský květen. Během měsíce zachránila osmadvacetiletá žena tři lidské životy. Nejprve svoji maminku, která kvůli skrytému nádoru na mozku dostala...

25. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Hasiči v Plzeňském kraji nepamatují tak rušný Štědrý den, vyjížděli 40krát

Hasiči zasahovali u požáru sklárny v Rajsku u Sušice, kde plameny zničily...

Hasiči v Plzeňském kraji nepamatují tak rušný Štědrý den, jako byl ten letošní. Vyjížděli hned ke třem velkým požárům, poplach měli vyhlášený celkem čtyřicetkrát.

25. prosince 2025  12:21

Bezvlasá fotka, strach a pak návrat. Příběh Báry, která přeprala rakovinu

Bývalá redaktorka MF DNES Barbora Němcová, dnes Bělohradská, úspěšně prodělala...

Bezvlasá fotografie na Facebooku a pak šok, vždyť má doma malou holčičku, je tak mladá, je to sportovkyně, která má za sebou kurz přežití ministerstva obrany, devadesátikilometrový Vasův běh na...

24. prosince 2025  8:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.