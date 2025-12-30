Dodávka se při nehodě zřítila ze srázu, dopadla na bok před rodinný dům

Vážná nehoda se stala v pět hodin ráno. Velké štěstí měla jak posádka dodávky, tak i obyvatelé rodinného domu. Vozidlo zůstalo ležet na boku těsně před vchodem, objektu se ani nedotklo.
Podle hasičů v bílé dodávce cestovali celkem čtyři lidé. „Jejich vyproštění nebylo potřeba. Zajistili jsme místo nehody a provedli protipožární opatření,“ uvedl za hasiče jejich mluvčí Petr Poncar.
Zdravotničtí záchranáři vyšetřili všechny čtyři cestující. „Nakonec do zdravotnického zařízení jsme transportovali pouze jednu pětapadesátiletou ženu, která utrpěla povrchové poranění dolní končetiny. Ostatní účastníci nehody jsou bez zranění,“ sdělil za záchrannou službu Martin Štěpán.
Jak přesně k nehodě došlo, nyní zjišťují dopravní policisté. Na vyjádření jejich mluvčí čekáme. Silnice na Plzeňsku jsou lehce zasněžené a namrzlé.