Žena málem vykrvácela, soud rozhodne o trestu za odpálení petardy ve vagině

Otřesný případ se stal loni 30. září kolem desáté hodiny večer. Podle spisu šestatřicetiletý muž svoji ženu nejprve na ubytovně svázal lepicí páskou, aby se nemohla bránit. „Následně jí do genitálu zasunul petardu a zapálil ji, ačkoliv musel vědět, že výbuch petardy může poškozenou usmrtit,“ stojí v obžalobě.

Podle cizince Oleksandra S. za ním v ten večer přijela manželka na návštěvu. Prý jí chtěl připravit romantickou večeři. Když dojedli, navrhl jí, že si mohou zahrát. „Nejprve neměla chuť, ale pak souhlasila. Zalepil jsem jí ruce za zády, ustřihl jsem proužky lepenky, pak jsem jí dal černý hadr do pusy a zalepil. Položil jsem ji na postel,“ popisoval obžalovaný.

Zkrátka jen vtip, tvrdí muž

Pak uviděl vedle gauče petardy se zapalovači, jednu petardu vytáhl a strčil ji ženě do vaginy. Zdálo se mu to legrační. Nebyl v tom podle jeho slov žádný úmysl, jen zastrčit a vystrčit, zkrátka jen vtip.

„Řekla mi, ať ji vytáhnu. Vizuálně jsem ji ale neviděl, bylo rozsvíceno jen na chodbě. Vzpomněl jsem si, že v sáčku jsou zapalovače. Jeden jsem zapálil. Ona se lekla, začala křičet a házela sebou. V ten moment jsem zvedl zapalovač, abych viděl blíž a petardu mohl vytáhnout. Bylo to ale moc blízko a petarda se zapálila,“ líčil muž u soudu.

Tvrdí, že poté se lekl, ztuhl a nevěděl, co má dělat. „Nevím, jak dlouho jsem tam takhle stál. Natáhl jsem ruku, že petardu vyndám a ona bouchla,“ vysvětloval Ukrajinec, který vystudoval střední školu s maturitou a v Čechách pracoval jako stavební dělník.

Cizinka původem z Moldavska utrpěla rozsáhlá zranění v oblasti pochvy a musela být okamžitě operována. To ji zachránilo život. Manželství s Oleksandrem bylo podle ní plné hádek. „Už jsem s ním nemohla žít, rozhodla jsem se, že od něj odejdu,“ vzpomínala v soudní síni se slzami v očích na loňské září žena. Dodala, že její muž byl pokaždé s něčím nespokojený a bil ji.

Když od něj utekla do Plzně, neustále jí volal a žádal, aby se vrátila. „Říkala jsem mu, že se vracet nechci. Že se občas uvidíme. Tenkrát jsem se rozvádět ještě nechtěla, doufala jsem, že se změní,“ věřila cizinka.

Ten večer si přijela na ubytovnu do Kožlan pro doklady. „Celý měsíc mi říkal, že mě miluje. Měli jsme spolu sex. Pak mě najednou udeřil pěstí do hlavy. Nečekala jsem to, věřila jsem mu. Strčil mi do pusy hadr, přelepil lepenkou, ruce svázal dozadu a hodil mě na postel tváří dolů,“ vracela se k osudnému večeru.

Přiznala, že to nebylo poprvé, kdy její muž použil při sexuálních hrátkách lepenku. „Používal ji vždy. Obmotal mi ji kolem hlavy, přes pusu. Jednou na Ukrajině použil i petardu, aby mě vystrašil, ale vyndal ji. Tenkrát měl v ruce také zapalovač, ale nezapálil ji. Teď ji tam prostě zastrčil a zapálil, nesnažil se ji vyndat,“ popsala žena.

