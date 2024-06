Že to byla náhoda? Ryzí nesmysl, říká žalobce k explozi petardy ve vagině

Podle státního zástupce Martina Rykla by soud měl jednání obviněného posuzovat tak, jak bylo žalováno, tedy jako pokus o vraždu s rozmyslem a zvlášť trýznivým způsobem.

„I když čin zůstal nedokonaný, podmínky pro výjimečný trest mezi dvaceti a třiceti roky tu podle mne jsou splněné,“ upozornil dnes státní zástupce. Původně pro šestatřicetiletého Oleksandra S. navrhoval dvacetiletý trest.

Brutální čin se odehrál 30. září večer. Poškozená si přišla k manželovi pro své věci, v té době už totiž spolu několik dnů nebydleli. Podle spisu muž udělal večeři, pak ženu udeřil pěstí do hlavy a spoutal ji.

Obžalovaný však tvrdí, že poutání lepenkou bylo součástí sexuálních hrátek. „V ten moment jsem uviděl v rohu postele sáček s petardou. V ten moment se mi to zdálo legrační. Chtěl jsem ji jen zastrčit a vytáhnout. Myslel jsem, že to bude vtip. Po zasunutí jsem petardu neviděl. V místnosti byla tma. Chtěl jsem si posvítit zapalovačem. Asi jsem ho dal hodně blízko, v ten moment s sebou začala házet. Rozumím, stalo se to mojí vinou. Velice, velice lituji,“ prohlásil u soudu obžalovaný.

Státní zástupce v závěrečné řeči uvedl, že takovému vysvětlení nevěří. „Nelze uvěřit tomu, že k tomu došlo náhodou. Každý průměrně inteligentní člověk ví, že při přiblížení ohně k pyrotechnice může dojít k výbuchu. On podle mého jednal vědomě, už jednou ji takhle strašil. Verze obžalovaného je ryzí nesmysl,“ uvedl státní zástupce.

Obhájce Jakub Langer v závěrečné řeči argumentoval, že cílem souzeného rozhodně nebylo ženu připravit o život. „Sám ženu odvezl do nemocnice a tím přispěl k záchraně jejího života. Nebylo prokázáno, že kdyby ji vezla záchranka, že by byl její stav jiný. Jednání by mělo být kvalifikováno jako těžké ublížení na zdraví,“ podotkl advokát. Pro souzeného by to znamenalo s největší pravděpodobností trest do deseti let vězení.

Po výbuchu petardy zraněná masivně krvácela. Když se dostala do péče lékařů v plzeňské nemocnici, upadala kvůli velké krevní ztrátě do bezvědomí. Podle soudního lékaře ji od smrti dělily desítky minut. „Bez včasné a vysoce specializované péče by krevní ztráta nepochybně vedla ke smrti,“ uvedl znalec Hynek Řehulka.

Znalci z oboru psychiatrie zjistili, že obžalovaný má narcistické rysy, chybí mu svědomí, naopak je sebestředný a velmi citlivý na respekt k sobě, svoji vinu bagatelizuje. Má nízký práh k uvolnění agrese. „Možnost resocializace je snížená neschopností zažívat vinu,“ citoval soudce z posudků.

Soud plánuje vynést rozsudek ještě v tomto týdnu.