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Obyvatelé Skvrňan touží po koupališti. Vhodné místo se však zatím nenašlo

Jaroslav Nedvěd
  7:58
Zatím marně hledají zástupci centrálního městského obvodu Plzně místo, kde by ve čtvrti Skvrňany mohlo vzniknout koupaliště. V rámci takzvaného participativního rozpočtu slíbili obyvatelům oblasti studii, která by se zabývala vybudováním koupaliště. Vycházeli z výsledků hlasování veřejnosti, která dala najevo, že právě to by si lidé přáli.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Od počátku však představitelé úřadu uváděli, že najít vhodné místo nebude snadné. A po zvážení variant dnes někteří připouštějí, že nebylo šťastné studii za milion korun do hlasování zařadit a lidi tím navnadit, že by koupaliště v dohledné době vzniknout mohlo.

Po zhruba dvou letech se zadání studie odkládá na neurčito. Naději na zajištění vhodného pozemku dnes představuje jednání s Policií ČR, která vlastní parcelu poblíž konečné tramvajové linky číslo 2.

Další možná náhradní varianta je plovárna na Mži, pro kterou by však bylo zapotřebí získat louku, která patří zoologické zahradě. Tak vypadá výsledek posledního jednání zastupitelů centrálního obvodu Plzně, kde se téma řešilo.

Místostarosta Pavel Šrámek z Pirátů navrhoval nechat vypracovat studii, která by se týkala čtyř lokalit, které by teoreticky připadaly v úvahu, přestože u každé z nich existují okolnosti, které využití pro koupaliště značně omezují. Jednalo se o prostor tenisových kurtů ve Vejprnické ulici, lokalitu u hasičské zbrojnice, další možnost se týkala oblasti chatové zástavby v Křimické ulici nebo místa u areálu U Makovců.

Lidé ve Skvrňanech touží po koupališti dlouhodobě

Šrámek připomenul, že za výběrem pozemků stála skupina zastupitelů vedená kontrolním výborem, kde jsou i zástupci opozice. „Skupina vybrala pozemky, které by mohly být vhodné,“ řekl. Tvrdil, že proto považoval za svou práci zjistit podmínky, za kterých je tam vhodné vybudovat „něco, co vypadá jako bazén nebo otevřené koupaliště“.

„Ale pokud teď slyším, že ty pozemky, které se předvybraly, nejsou vhodné a nemá cenu dál zjišťovat, jestli to vlastně chceme a jak by to probíhalo, tak jako předkladatel ten bod stahuji,“ prohlásil Šrámek.

Bývalý starosta a opoziční zastupitel Jiří Strobach z uskupení PRO PLZEŇ uvedl, že prověřit čtyři vytipovaná místa a podmínky využití by mohl úřad. „To nestojí milion korun. To jde určitě za daleko méně peněz. Jsme tady od toho, abychom se z vůle lidí pokusili prověřit, jestli to je možné, nebo ne,“ uvedl.

Připomenul, že obyvatelé Skvrňan požadují koupaliště dlouhodobě. „Nemají takové podmínky jako ostatní obvody,“ sdělil a upozornil, že lidé ze Skvrňan jezdí na koupaliště do Tlučné.

Starosta obvodu David Procházka z ANO ujišťoval, že jeho návrh neschválit studii u vytipovaných lokalit neznamená, že je proti koupališti. „Nechci, aby někde bylo řečeno, že Procházka nechce koupaliště na Skvrňanech. To je jinak, Procházka nechce vyhodit milion na to, co vůbec nepomůže koupališti. Udělali jsme maximum pro to, abychom prozkoumali varianty. Úřad neřekl: Tohle je ideální místo. Všichni víme, že je to složitá věc. Nikoho na začátku nenapadlo, že nenajdeme místo, které by bylo pro koupaliště vhodné,“ vysvětloval.

Podle starosty úřad zvažoval i možnost, že by vznikla říční plovárna na břehu Mže. „Bohužel louka, která je jediná vhodná, je v současné době ve svěření zoologické zahradě. Čekáme na to, až si převezme jiný prostor. Se zoo jednáme. Je to jedna z cest,“ řekl Procházka, podle kterého zoo z louky získává zeleň pro zvířata.

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