Méně ryb a ptáků, úprava trávníků. Košutecké jezírko má mít lepší vodu

Některá opatření odstartují už nyní na jaře a další budou následovat v příštím roce.

Náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Tolar tvrdí, že se kvalita vody v jezírku postupně zlepšuje v důsledku opatření, která se už uskutečnila.

Podle náměstka hlavním problémem zůstávají prudší deště, které s vodou do jezírka přinášejí materiál z okolí. „Když k tomu přidáme ještě znečištění vodním ptactvem a rybami, které tady lidé často krmí, není to udržitelný stav. Začali jsme tedy tím, že jsme zde zrušili rybářský revír a nyní upravujeme okolí jezírka tak, aby se vody, které do něj dříve tekly, vsákly a protekly podložím již čisté do jezírka,“ vysvětluje.

Správa veřejného statku města už loni nechala k jezírku instalovat ceduli s doporučením, aby zde lidé nekrmili vodní ptáky. Tím totiž mohou zvířatům i životnímu prostředí škodit. „Cílem všech opatření je, aby se do vody dostávalo co nejméně cizorodých látek hlavně biologického původu, které zhoršují kvalitu vody. Jde především o exkrementy vodních ptáků,“ uvedl Richard Havelka ze Správy veřejného statku.

V jezírku chtějí omezit ryby

Kvalitu vody v Košuteckém jezírku sleduje hydrobiolog Jindřich Duras. Po dohodě s ním se chystají zástupci města prořezat okolní trávníky, podobně jako to dělá například v sadovém okruhu kolem historického centra Plzně. Prořezáním se totiž zkypří půda a tráva je pak hustější a zároveň se zlepší vsakování vody. Na konci léta byl na pláž přivezen nový písek a připravuje se také oprava cest nad jezírkem.

Podle Jindřicha Durase zlepšení kvality vody už pomohlo několik opatření. Voda byla ošetřena před několika lety dvěma dávkami síranu hlinitého, který sinicím odebral jejich klíčovou živinu – fosfor. Byla obnovena příbřežní zóna s rákosem, orobincem a dalšími vodními rostlinami. Akáty na břehu byly prořezány a vybudovány stupňovité přístupy k vodě tam, kde byl břeh narušený návštěvníky i vodní erozí.

„Stabilizací skalní stěny nad jezírkem se zabránilo tomu, aby do něj tekla voda z komunikace. V jezírku chceme omezit ryby, jako jsou cejn nebo plotice, a podpořit spíše dravce. To je opatření pro udržení průhledné vody po celou sezonu,“ popsal dosavadní kroky Jindřich Duras.

Košutecké jezírko je součástí parku, který vznikl na Košutce v letech 1935 až 1937 v místech zrušeného kamenolomu. U jezírka byl v roce 1945 postaven kulturní dům, kde později fungoval klub Bacardi. Budova však byla před několika lety zbořena a na místě nyní Městský obvod Plzeň 1 staví objekt pro dětskou skupinu s občerstvením a toaletami pro veřejnost.