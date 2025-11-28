„Prověřování případu jsme již ukončili a věc jsme odevzdali jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání,“ informovala v pátek odpoledne bez dalších podrobností policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Původně kriminalisté koronerku podezírali z neposkytnutí pomoci, za což jí hrozily až tři roky vězení.
Šokující případ se stal na konci května. Seniorčin manžel zavolal ráno na tísňovou linku záchranky, že se jeho osmaosmdesátiletá žena nehýbá a nedýchá. Operátor muže instruoval, jak má ověřit životní funkce. Po několika minutách pak předal případ koronerovi.
|
Seniorka z Plzně, která v rakvi začala dýchat, nakonec zemřela
„Operátor postupoval v souladu s platnými doporučeními odborné společnosti a metodikou pro situace spojené s úmrtím pacienta. V návaznosti na tento postup předal celou událost koronerovi,“ vysvětlil tehdy za záchrannou službu Plzeňského kraje Martin Štěpán.
„Situace, kdy operační středisko ZZS nevysílá na místo události výjezdovou skupinu a případ je přímo předán koronerovi, je méně než jedno procento všech zásahů. Jedná se o výjimečné a specifické situace,“ pokračuje Štěpán.
|
Koronerka mylně označila ženu za mrtvou, policie ji podezírá z neposkytnutí pomoci
Přivolaná koronerka následně konstatovala smrt a odjela. Když ale ženu chtěli zaměstnanci pohřební služby v rakvi odnést, otevřela oči. Okamžitě volali zpátky záchranné službě. Ženu odvezli do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Její stav byl vážný, v minulosti prodělala několik infarktů. Seniorka nakonec po několika dnech zemřela.