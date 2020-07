V Daikinu chtějí po krizi část agenturních pracovníků nahradit kmenovými

Propouštění v průmyslových podnicích se očekává nebo už v nějaké míře běží. Jak to, že si můžete dovolit jít proti proudu?

Nezvyšujeme absolutní počet lidí, ale měníme strukturu zaměstnanců. Vyrábíme klimatizace, které si hodně lidí kupuje před sezonou a my jsme měli od začátku existence závodu v Plzni velké výkyvy mezi sezonou a posezonním obdobím. Mívali jsme na krátká období až dvě třetiny agenturních zaměstnanců. Trh práce nás ale dohnal, tak flexibilní už být nemůžeme, protože po lidech byla v posledních letech obrovská poptávka. Změnami ve výrobním portfoliu jsme výkyvy omezili. Díky tomu máme větší jistotu, že pro lidi budeme mít práci a můžeme je mít jako fixní zaměstnance, což je v mnoha ohledech výhodnější.

Jak se dá v oboru klimatizací omezit sezonnost, o které jste mluvil?

Rozšířili jsme okruh výrobků tak, aby v něm byly zastoupeny i klimatizační jednotky, které se prodávají po celý rok. To jsou takové, které se instalují třeba v obchodních domech, ve velkých hotelech a podobně. Na začátku jsme vyráběli především klimatizace pro domácnosti nebo třeba pro menší hotely.

Práci a zakázky evidentně máte, když jen měníte strukturu personálu, ale nepropouštíte.

Ano, budeme dokonce dál přestavovat výrobní linky na vyšší kapacitu, abychom mohli vyhovět zájmu zákazníků. Loni jsme museli mít opravdu velkou skupinu agenturních zaměstnanců, převážně ze zahraničí, konkrétně z Ukrajiny. Měli krátkodobá tříměsíční víza, byla velká fluktuace zaměstnanců… Teď jsme v situaci, kdy jsou na trhu práce nové pracovní síly. V tomto fiskálním roce můžeme přijmout dvě stovky lidí do pracovního poměru a chceme samozřejmě, aby to byli v první řadě zdejší lidé. Ze zmíněné změny portfolia vyplývá, že postupně přebíráme část výroby z Belgie a zvyšujeme pracnost a složitost výroby. Na to musíme reagovat i složením zaměstnanců.

Sháníte lidi i na pozice s vyšším vzděláním?

Teď sháníme především operátory, lidi, které zaučíme. Na to není třeba žádné zvláštní vzdělání, stačí, aby ten člověk chtěl pracovat, byl šikovný a nevadil mu třísměnný provoz.

Kolik si vydělá?

Základní mzda operátorů je zhruba 24 až 25 tisíc korun hrubého plus pololetní bonusy, které dají dohromady v podstatě 13. plat. V květnu jsme vypláceli bonusy za druhé pololetí loňského roku, rozdělujeme na ně celkem 20 milionů korun v době, kdy se jinde i dost tvrdě šetří. Existuje u nás také bonus za stoprocentní docházku ve výši 1 500 až 5 000 korun nebo příspěvky na kulturu a sport až 4 800 korun. Mzdy jsme zvyšovali už loni a letos v dubnu opět průměrně o šest procent. Ale sháníme i lidi pro výrobní inženýring a vývoj, který tu máme. Dnes v těchto odděleních pracuje více než 120 lidí a my je chceme doplňovat a rozšiřovat. Určitě jsou tu volné i jiné pozice než operátorské. Máme ale zájem i o kvalifikované lidi do výroby. O údržbáře, seřizovače, kteří umí pracovat s moderními stroji a s digitální technikou. Pak jsou mzdy samozřejmě mnohem vyšší.

Myslíte, že se vašeho oboru podnikání nedotkne krize, která se v ekonomice očekává?

To je otázka, scénářů je spousta. Nikdo neví, co nastane v září a co bude dál. Ale pravda je, že naši největší zákazníci jsou z Itálie, ze Španělska nebo Francie, tedy ze zemí, které jsou poměrně výrazně postiženy koronavirem. Takže i my jsme přišli v porovnání s loňskou sezonou zhruba o 12 procent obratu. Ale není jisté, jestli je to vlivem pandemie, nebo proto, že letošní jaro a začátek léta vypadaly v porovnání s loňskem jinak - že bylo výrazně chladněji.

Jak jste vlastně prožili nouzový stav? Přerušovali jste výrobu nebo ji nějak omezovali?

Nezastavili jsme ji, nemuseli jsme ji omezovat, neměli jsme ani problémy s dodavateli a zaměstnanci byli také skvělí. Logicky určitá část využila možnosti ošetřování člena rodiny. Od začátku jsme se snažili vytvořit lidem rozumné pracovní prostředí. Když to v půlce března přišlo, měli jsme jako mnozí jiní obrovský problém sehnat roušky a dezinfekci. Postupně jsme zavedli zhruba čtyři desítky opatření, která měla továrnu bránit před epidemií koronaviru.

Daikin v Plzni Daikin je celosvětový výrobce klimatizačních jednotek

plzeňská výroba Daikin Industries Czech Republic s. r. o. byla založena v květnu 2003 a zároveň byly položeny základy výrobního areálu Daikin v plzeňské industriální zóně Borská pole. Provoz byl oficiálně zahájen v roce 2005

továrna zaměstnává v současnosti zhruba 1 400 kmenových zaměstnanců a 650 agenturních

Jaká například?

První, co jsme udělali, bylo rozdělení lidí do skupin. A jisté omezení nebo změna spočívala v tom, že jsme udělali hodinovou pauzu mezi směnami. Takže zaměstnanci pracovali místo 7,5 jen 6,5 hodiny a pak šli domů, přičemž zaplaceno ale dostali 7,5 hodiny. Tím pádem se nepotkávali se skupinou, která šla na směnu po nich. Stejně tak jsme rozložili obědové pauzy, rozdělili místa na sezení v kantýně, zrušili velké mítinky. Podařilo se nám také od počátku zajistit dostatečné množství dezinfenkce, ale za hrozné peníze. Lidem jsme také mohli začít dávat naše roušky, takže se podařilo provoz rychle přizpůsobit nové situaci a nemuseli jsme zastavovat výrobu. Pravidelně jsme dezinfikovali kancelářské prostory, svozové autobusy pro operátory výroby, ozonizovali jsme turnikety, kliky na dveřích, těch opatření bylo opravdu hodně.

Loajalita zaměstnanců je hlavně u pásové výroby docela překvapivá. S dětmi zůstala v Česku doma spousta žen, někde s tím opravdu měli starosti…

My jsme měli na takzvaném ošetřování člena rodiny kvůli zavření škol nejvíc asi 52 lidí v jeden den, což je ze čtrnácti stovek kmenových zaměstnanců zanedbatelné množství. Navíc když v březnu dostávali jen 60 procent mzdy, přidávali jsme jim k tomu ještě dva tisíce za firmu. A když stát tu sumu zvýšil na 80 procent, dvě tisícovky jsme jim přidávali dál. Ale přesto nám žádný zásadní problém nevznikl.

Měli jste nějaký případ nákazy?

Zcela otevřeně – měli jsme jeden případ. Ale paradoxně u pracovníka na home office. My jsme měli největší obavy, že by nákaza mohla přijít z nějaké ubytovny. Měli jsme vypracované postupy, jak jednat, kdyby se nějaký zaměstnanec necítil dobře. Posílali jsme je hned domů, platili jim překážky na straně zaměstnavatele, dokud neměli negativní test na covid. Takových případů jsme měli asi jedenáct, ale všechny byly nakonec negativní. Jediný pozitivní byl zaměstnanec, který se nakazil asi po 14 dnech práce doma, kam jsme část lidí poslali. Protože po tu dobu do firmy nechodil, nemusel nikdo do karantény a dotyčný se vrátil až ve chvíli, když už byl zdravý. Udělali jsme maximum, přesto riziko úplně eliminovat nemůžete. Ale naštěstí se nás to nijak nedotklo.

Je něco, co vám z těch opatření zůstane nastálo?

Instalovali jsme třeba termokameru na měření tělesné teploty příchozích, která je stále v provozu. Budeme se asi muset víc zamyslet nad režimem home office. Jak to příště udělat líp – nejen kvůli epidemiím, ale i třeba kvůli nějakým potřebám zaměstnanců. Ukázalo se, že i když je polovina lidí na home office, tak to jde. Nebylo to snadné, protože ta situace přišla náhle, ale musím říct, že jsem čekal mnohem víc problémů.

Zpátky k trhu práce - cítíte v souvislosti s náborovou kampaní, že lidí na trhu práce začíná být dost?

Ještě to nepociťujeme významným způsobem. Na přijímacích pohovorech už se objevují lidé, kteří ve firmách dostali výpověď nebo mají odstávku. Obecně vzato na trhu práce teď lidi jsou, ale přirozeně se ne vždy potká jejich praxe a kvalifikace s našimi požadavky.

Nejsou za poslední roky konjunktury zaměstnanci zvyklí, že si je firmy předcházely?

Pochopitelně ne všichni, ale část lidí skutečně obchází továrny na Borských polích jednu po druhé, a když se jim něco nelíbí, jdou dál. Tohle bylo v Plzni opravdu rozšířené a pro zaměstnavatele hodně nepříjemné. Teď v první vlně přicházejí lidé, kteří mají ve své pracovní historii vyšší fluktuaci. Taky se objevují lidé z oborů jako je gastronomie nebo hotelnictví, pro které je továrna možná jenom dočasné řešení. Stabilnější a kvalitnější zaměstnanci možná ještě vyčkávají.

Očekáváte ještě změnu?

Koneckonců i úřady práce říkají, že až teprve září a říjen ukážou, jak to bude s trhem práce. Jednak až po prázdninách nastoupí noví lidé ze škol, jednak možná skončí program Antivirus, díky kterému si firmy mohly dovolit zaměstnance držet a čekat, jak se situace vyvine. A také lidé, kteří už dostali výpověď pro nadbytečnost, zatím mohou žít z peněz, které dostali jako odstupné a nemusí začít práci hledat hned. Očekává se, že září bude zřejmě zlomové.