Konvoj Royal Rangers přivezl do bezpečí nemocné a handicapované Ukrajince

Poprvé o tuto pomoc poprosili přímo rodinní příslušníci postižených za pomoci místní humanitární organizace Emaus – Oselya. Jde o lidi z nebezpečných oblastí, pro které byla navíc evakuace velmi ztížená kvůli jejich onemocněním.

„Ráno v Karpatech, mínus čtyři stupně, šest nula nula, stojíme na ukrajinské celnici, kde nás vítá velmi milá starší úřednice celní služby. Ptá se, kam jedeme a když jí říkáme, že pro nemocné, je na její tváři vidět velký vděk a aktivně nám udílí rady na cestu,“ tak zněla jedna z prvních zpráv, kterou ze druhé mise poslal Tomáš Rusňák ze Záchranné služby Royal Rangers.

Cesta ale nebyla vůbec žádnou selankou. Po více než hodinovém martyriu se kolona vozidel, jejíž součástí byla i sanita, dostala k centru Emaus uprostřed Lvova.

„Tam nás vítala usměvavá Marichka, která je naší kontaktní osobou a zároveň hlavní koordinátorkou evakuačních projektů. Před budovou jsme potkali britského záchranáře, který vedl tým dvou posádek rychlé zdravotnické pomoci, aby evakuovali dva zraněné ukrajinské vojáky. My jsme naložili dvě rodiny s nemocnými dětmi a přesunuli se na druhé místo, kde jsme nabrali zbytek,“ dodává.

Jedním z projevů zhoršující se situace na Ukrajině je i fakt, že vozidla uvízla v dlouhé koloně, která se v podstatě neposouvala. „Odbavovali jedno auto za půl hodiny a bylo jim úplně jedno, že tu stojí sanitka s ležícím pacientem. Úplně opačný přístup než minule. Ve vzduchu bylo obrovské napětí. Lidé z kolony se dohadovali s vojáky. Nebylo to tam bezpečné. Nařídili nám nesundávat balistickou ochranu, dokud nebudeme na slovenské straně,“ popsal Rusňák složitou situaci.

Konvoj se nakonec musel pod tíhou okolností rozdělit. Ukrajinští celníci pustili přes hranice po třech hodinách pouze sanitku s pacientem upoutaným na lůžko. Ráno se naštěstí všichni účastníci opět shledali. K sanitě se tak mohly připojit i tři mikrobusy plné matek a dětí s různými zdravotními problémy. Ty celníci přes hranice pustili až ve dvě hodiny ráno.

„Jeden z našich záchranářů mezitím předpřipravil nouzové ubytování pro matky s dětmi na checkpointu červeného kříže těsně za hranicemi,“ doplnil záchranář. Ten v sanitce vezl jednoho vážně nemocného seniora, jeho dceru a ještě jednu imobilní babičku.

Dočasný azyl ve středisku v Černošíně

„Sanitka praská ve švech. Otevírám dveře a vidím, že stařenka pláče. Snažím se zjistit, co jí je, ale ona pláče dál a dál. Je úplně zjevné, že je jí strašně smutno, neví, co se děje, je vytržená ze svého prostoru. Vytáčím na telefonu její dceru, která na ni čeká v Praze a předávám stařence telefon. Slyším, že i dcera na druhém konci telefonu pláče. Zároveň maminku uklidňuje,“ popsal přímo z místa situaci Rusňák.

Druhá paní, která asistovala svému starému tatínkovi, se ženu také snažila uklidnit. A pak záchranářům sdělila svůj příběh. „Svěřila se, že je ze Záporoží a snaží se dostat do bezpečí svého starého nemocného tatínka. Několik dní s ním cestovala vlakem, než se dostali do evakuačního centra ve Lvově. Tatínek je plně imobilní. Představuji si ji, jak sama v 65 letech táhne v přeplněném ukrajinském vlaku stařičkého tatínka na vozíku. Poté nám vypráví, že má ve Stuttgartu dceru a vnučku, které tam utekly před čtrnácti dny, poté co je téměř zasypal jejich rozstřílený dům v Kyjevě,“ podotýká záchranář.

V pondělí byli všichni uprchlíci provizorně ubytování ve středisku Víteček v Černošíně. Postupně pak byli odvezení do jiných ubytovacích prostor.

Záchranáři jsou rádi za jakoukoliv podporu veřejnosti. Ta může kromě finanční pomoci představovat také materiální dary. Potřebné jsou například lůžkoviny, ručníky, utěrky, kapesníky, trvanlivé potraviny, jednorázové rukavice, zdravotnický materiál nebo vlhčené utěrky. Shání také prostory k přechodnému pobývání uprchlíků.

Sběrná místa na materiální pomoc jsou ve středisku Víteček v Černošíně, na obecním úřadě Tři Sekery a v Domě U Haranta v Bezdružicích.