Muž vlezl do kontejneru pro elektroniku, žena hlídala. Přistihli je strážníci

Třiačtyřicetiletá žena stála nenápadně se skládací taškou minulou středu před nádobou na elektroodpad v ulici Terezie Brzkové na Skvrňanech a měla za úkol hlídat, aby nikdo nezmerčil, že muž se dostal dovnitř.

Jako volavka ale selhala. Zrovna totiž kolem projížděla hlídka městských strážníků a těm bylo hned jasné, o co jde.

„Stačilo jen zaklepat a z útrob nádoby se ozval lidský hlas. O pár sekund později se víko odklopilo a ven se začal soukat muž. Uvnitř si vybíral, co by si mohl odnést a zpeněžit,“ popsala jednání muže mluvčí plzeňských strážníků Tereza Schliková.

„Zbláznil jste se tam lézt?“ ptal se strážník pětatřicetiletého muže a připomněl tragédii, která se stala loni v červenci, kdy jiný muž v kontejneru na elektroodpad uhořel. Zřejmě se při vylézání z něj zaklínil v otevíracím mechanismu a uvnitř nádoby přitom hořelo.

Nenechavec musel všechen lup, co měl po kapsách, naházet zpět do kontejneru a strážníci jemu i ženě vysvětlili, že se jedná o relativně nebezpečnou a také protiprávní aktivitu. Odpad, který lidé odloží do kontejnerů, se totiž stává majetkem společnosti, která nádoby vlastní, a jde tedy o krádež.