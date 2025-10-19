Kat dostával za popravu čtyři tisíce, oběti komunistů umíraly i 25 minut

Jitka Kubíková Šrámková
  9:38
Milada Horáková umírala na šibenici osm minut, Stanislav Plichta, který byl invalidní, dokonce 25 minut. Oběti politických procesů za komunistického režimu nebyly totiž popravovány tak, aby jim oprátka strhla vaz a smrt byla rychlá. Osudy politických vězňů, mezi kterými byli i důstojníci 11. pěší divize v Plzni, jenž pohřbila vykonstruovaná akce Irena, mapuje unikátní publikace.
Štábní kapitán Josef Kučera se svojí rodinou

Štábní kapitán Josef Kučera se svojí rodinou | foto: Archiv

Václav Ženíšek byl podle historika velice statečným člověkem. Po únoru 1948 se...
Plukovník Ladislav Svoboda, který byl nějakou dobu i velitelem plzeňské...
Obětí totalitní zvůle se stal i štábní kapitán Josef Kučera.
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna s knihou...
6 fotografií

„Nebyla rychlá, oni se postupně udusili, takže smrt byla dlouhá,“ uvedl Petr Mallota, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů při plzeňském představování čtyřsvazkové publikace Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu, kterou loni vydal Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spolu s nakladatelstvím Academia.

Mapuje všechny doposud známé tragické kauzy popravených z politických důvodů za minulého režimu. Prezentace proběhla nedávno ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. I ona možná přispěla k tomu, že se seskupení Stačilo! plné komunistických zájemců o poslanecké posty, nedostalo v nedávných volbách do parlamentu.

Štábní kapitán Josef Kučera se svojí rodinou
Václav Ženíšek byl podle historika velice statečným člověkem. Po únoru 1948 se snažil něco proti nastupujícímu režimu dělat.
Plukovník Ladislav Svoboda, který byl nějakou dobu i velitelem plzeňské vojenské posádky, byl zatčen 28. listopadu 1950. Hrdinství prokázal už za 2. světové války, kdy byl nacisty vězněn.
Obětí totalitní zvůle se stal i štábní kapitán Josef Kučera.
6 fotografií

Jádrem publikací je 266 životopisných studií komunisty nespravedlivě popravených. Součástí je 2 500 dobových dokumentů a fotografií z celostátních i regionálních archivů a od potomků popravených. „V drtivé většině se jedná o zcela unikátní materiál, který doposud ještě nikde nebyl publikován,“ sdělil Mallota a promítl jeden z nich – ohledací list Milady Horákové – jediné ženy popravené komunisty.

„Byl vyhotovený doktorem Josefem Hamplem přímo v Pankrácké věznici, je tam poprava oběšením a smrt udušením. Místo – nádvoří věznice na Pankráci 5.45 hodin. K ohledání došlo o půl hodiny později po smrti, tedy v 6.15, půlhodinu nechali tedy Miladu Horákovou viset na šibenici,“ zhrozil se Mallota, který přípravou monografie strávil asi 15 let.

Oběti akce Irena

Součástí byly i osudy Josefa Kučery, Ladislava Svobody, Václava Ženíška, Heliodora Píky a Stanislava Broje. Jedná se o nespravedlivě popravené z politických důvodů za komunistického režimu v 50. letech minulého století, kteří jsou spojení s Plzeňským krajem.

Většina z nich se stala obětí akce Irena. Zatímco většina politických procesů byla v 50. letech vyřešena bleskurychle, Irena se vlekla dva roky. „Vyšetřovatelé totiž vytvářeli tak absurdní konstrukce, že dokonce i z příslušných ministerstev dostávali pokyny, že takto to není možné dělat,“ popsal Mallota.

Vykonstruovaná akce Irena se tedy nakonec vlekla od 28. listopadu 1950 až do 14. listopadu 1952. Obětí byli důstojníci 11. pěší divize v Plzni, kteří se scházeli a radili se o tom, co je možné proti zvrhlému režimu dělat. Plukovník Ladislav Svoboda, který byl nějakou dobu i velitelem plzeňské vojenské posádky, byl zatčen jako první, 28. listopadu 1950. Hrdinství prokázal už za 2. světové války, kdy byl nacisty vězněn.

„Jeho spolupracovníkem byl Václav Ženíšek, který byl velice statečným člověkem, který se po únoru 1948 snažil něco proti nastupujícímu režimu dělat, ale to, co bylo později vyfabulováno, s tím ve skutečnosti nemělo nic společného,“ vypráví Mallota.

Obětí totalitní zvůle se stal i štábní kapitán Josef Kučera. „Jeho dcera se narodila až po jeho zatčení, takže ho neměla možnost poznat. Je nepředstavitelné, čím si tito tři důstojníci museli projít, byli to velcí hrdinové,“ vypráví Mallota.

Irena skončila třemi popravami v Praze na Pankráci v listopadu 1952.

Popravčí inkasoval čtyři tisíce

Součástí publikace jsou i ve své době přísně tajné dokumenty, které se neměly dostat do nepovolaných rukou. „Je to třeba jeden z poukazů pro mistra popravčího neboli kata Vladimíra Trundu za výkony trestu smrti dne 21. října 1950, kdy popravil čtyři osoby a za každou inkasoval čtyři tisíce korun,“ promítl Mallota na plátno jeden z cenných dokumentů.

Právě v ten den Trunda popravil čtyři vězně, kteří se pokusili uprchnout z jáchymovských uranových dolů. To se jim nepodařilo a pro výstrahu byli všichni popraveni. Mezi nimi byl i nejmladší popravený komunistického režimu – osmnáctiletý Jaroslav Kysela. „I za toho tedy Trunda inkasoval čtyři tisíce korun odměnu,“ poznamenal Mallota.

Pro zaníceného podporovatele totalitního režimu Trundu to byl zkrátka velice rentabilní podnik, přitom se jednalo o vedlejší zaměstnání. „Katem Vladimírem Trundou se zabývám, mám kontakt na jeho neteř a vím, že to byla velmi odporná osoba, těžký alkoholik, velice poplatný režimu, takže jeho alkoholismus mu byl dlouhou dobu tolerován,“ přiblížil Mallota.

Ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna při představování monografie uvedl, že pokud má být nastupující generace rezistentní vůči totalitním myšlenkám, je nezbytné, aby znala svoji minulost. „Bohužel zpráva České školní inspekce z roku 2023 uvádí, že žáci základních škol, studenti středních škol a gymnázií mají znalosti o komunistickým režimu na velice špatné úrovni,“ uvedl Kudrna.

Většina studentů gymnázií totiž nevěděla například ani to, co byla Charta 77, většina žáků opouštějících základní školu zase nevěděla nic o 21. srpnu 1968, kdy Československo obsadily sovětské tanky. „Učitel je klíčový, pokud se od něj žáci podstatné informace z období komunismu a nacismu nedozví, výsledky budou stále takové,“ poznamenal Kudrna, který je odpůrcem takzvaného revizionismu.

„Je to historický směr, kdy mnozí kolegové a kolegyně považují období takzvané normalizace, tedy období 70. a 80. let dvacátého století, za normální dobu, kdy většina společnosti byla spokojená, společensky saturovaná, všichni měli bydlení, všichni měli práci,“ nastínil Kudrna.

Nikdo nebyl potrestán

Charta 77 byla podle těchto historiků podivná skupinka elitářů, která se dobrovolně vyloučila z většinové společnosti. „Podle nich tady probíhala čilá výměna mezi establishmentem a občany na základě jakési nikdy nepodepsané společenské smlouvy. To jsou lži,“ uvedl Kudrna, který naopak tvrdí, že normalizace, s kterou se společnost do dnešního dne nevyrovnala, zlomila českému národu páteř mnohem více než krutá 50. léta, protože ta byla mnohem víc černobílá a každý tedy věděl, kdo na jaké straně stojí.

Kudrnův 1. náměstek Kamil Nedvědický upozornil na to, že s komunistickým režimem jsme se nevyrovnali. „Ani ten, kdo mučil vězně, kdo ve vyšetřovací vazbě brutálním násilím fyzickým či psychickým vynucoval doznání, ani ten, který vedl na šibenici celou řadu významných mužů a žen českého a slovenského národa, nikdo z nich nebyl potrestán,“ sdělil.

ÚSTR se podle něj snaží alespoň o to, aby tváře obětí i pachatelů byly v historické paměti národa, aby další generace věděla, kdo jsou ti, kteří stáli proti totalitnímu režimu a kdo byli ti, kteří totalitní režim udržovali. „Jsme také zapojení do snižování důchodů komunistických prominentů, což je věc pro určité skupiny lidí velmi nepopulární, protože se dotýká jejich každoměsíčních příjmů. Je to jeden z mála prostředků vyrovnání se s komunistickou minulostí,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Jiří Pospíšil na středeční mimořádné zastupitelstvo hlavního města Prahy nedorazil sám. Společnost mu dělala dcera Meda. Bývalý ministr spravedlnosti se stal otcem letos na jaře.

Hantýrka nebo flek na mobilu? Značka s chybným názvem čtvrti baví Plzeňany

Obyvatelé Plzně se na sociální síti baví chybou, která se objevila na dopravní informační ceduli v centru města. Místo správného názvu čtvrti Lochotín jedou řidiči na Lochótin. Špatně napsané velké...

Los Emil prohnal policisty. Chtěli ho dostat ze zahrady, kde hodoval na jablkách

Los Emil zaměstnal v pondělí policisty z Nýrska na Klatovsku. Vkradl se totiž do zahrady, kde si pochutnával na jablkách, a podle sousedky z vedlejšího pozemku nevěděl kudy ven, zavolala mu proto...

Tank Sherman se proletěl nad Plzní, atrakce trvala jen pár minut

Nevšední podívanou zažila v sobotu kolem poledne Plzeň. Speciální jeřáb přemístil přes třípodlažní budovu v centru města téměř třicetitunový tank Sherman. Ten se stane hlavním exponátem budoucího...

Chová se jako guru. Matka se marně snaží vyrvat syna ze spárů sekty „boha šaška“

Premium

Slzy, strach, bezmoc. Tak by se daly popsat poslední roky třiačtyřicetileté Lucie z Plas na Plzeňsku, která bojuje o své dva syny. V domě jejich otce Mariana totiž sídlí náboženská sekta Život v...

Kat dostával za popravu čtyři tisíce, oběti komunistů umíraly i 25 minut

Milada Horáková umírala na šibenici osm minut, Stanislav Plichta, který byl invalidní, dokonce 25 minut. Oběti politických procesů za komunistického režimu nebyly totiž popravovány tak, aby jim...

19. října 2025  9:38

Hasiči našli při požáru bývalého pivovaru v Klatovech torzo muže

Při hašení požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči v sobotu večer torzo těla, zřejmě muže. Případ si převzali klatovští kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu a vyšetřují všechny...

19. října 2025  9:32

Bohemians - Plzeň 0:1, těžká šichta při Hyského premiéře, rozhodl Durosinmi

Plzeňští fotbalisté v premiérovém utkání pod novým koučem Martinem Hyským zvítězili, ale byla to pro ně ve 12. kole v pražském Ďolíčku proti Bohemians náročná šichta. Na rychlý gól Durosinmiho hosté...

18. října 2025  14:29,  aktualizováno  17:17

Opustil řád dominikánů, aby mohl psát o ukrajinských partyzánech

Pavel Veselský vystudoval v Plzni na Západočeské univerzitě archeologii, ale u vykopávek ho nenajdete. Muž pocházející z Litoměřic se stal v Plzni věřícím a vstoupil k dominikánům – v řádu byl do...

18. října 2025  8:46

Řidič v Plzni srazil matku s dítětem na tramvajovém ostrůvku, lekl se jiného auta

Osmapadesátiletý řidič vjel v pátek odpoledne na tramvajový ostrůvek v Plzni na Klatovské třídě. Srazil přitom ženu s malou čtyřletou holčičkou. Obě byly převezeny do nemocnice. Dle prvotních...

17. října 2025  19:06

Podezřelý kufr v centru Plzně. Policie zastavila okolní dopravu

Policisté uzavřeli v pátek před druhou hodinou odpoledne okolí pomníku Díky, Ameriko! v centru Plzně. Dostali oznámení, že se u něj nachází kufr, který by mohl být nebezpečný. Přivolaný pyrotechnik...

17. října 2025  14:06,  aktualizováno  14:29

V kamenolomu vybuchl střelný prach, vážně zraněný střelmistr byl pod vlivem drog

V kamenolomu v Nebílovském Borku na Plzeňsku se ve čtvrtek ozval výbuch, při němž se vážně zranil sedmadvacetiletý střelmistr. Záchranáři ho odvezli do nemocnice. Pracovním úrazem se již zabývají...

17. října 2025

Plzeň chce nové veřejné osvětlení, do projektu půjde se soukromou firmou

Zastupitelé Plzně na mimořádném jednání schválili, že město připraví soutěž na kompletní obnovu, modernizaci a provozování veřejného osvětlení v hodnotě jedné až 1,5 miliardy korun. Cena zahrne mimo...

17. října 2025  10:58

Primátor se bojí kasina v sousední obci. Nezasahujte do toho, vzkázala starostka

Mezi městem Plzní a obcí Chotíkov se rozhořel spor o kasino. To má podle primátora Romana Zarzyckého vyrůst hned za hranicí města, což odmítá. Přes sociální síť proto vyzval starostku obce, aby...

16. října 2025  14:35

Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

U Krajského soudu v Plzni ve čtvrtek pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z brutální vraždy milenky a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Státní zástupce pro něj navrhuje za vraždu...

16. října 2025  11:08,  aktualizováno  12:07

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Hyský o ambicích: Chci Plzeň nepříjemnou pro soupeře a silnou na míči. Řím je výzva!

Ve středu už vedl první trénink, v sobotu čeká nového plzeňského kouče Martina Hyského úvodní zápas v lize na Bohemians. A pak? Ikonické italské Stadio Olympico a nadupané tribuny. Tedy ostrá...

16. října 2025  8:29

Chová se jako guru. Matka se marně snaží vyrvat syna ze spárů sekty „boha šaška“

Premium

Slzy, strach, bezmoc. Tak by se daly popsat poslední roky třiačtyřicetileté Lucie z Plas na Plzeňsku, která bojuje o své dva syny. V domě jejich otce Mariana totiž sídlí náboženská sekta Život v...

16. října 2025  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.