Fronty na banány i televize, pořadníky na favorita. To byl socialismus

8:43 , aktualizováno 8:43

O frontách za socialismu se vyprávějí legendy. Nebylo to tak, že by lidé čekali vždycky a na všechno, ale k běžnému koloritu to rozhodně patřilo. Obzvláště co se týče výběrového nebo nedostatkového zboží. Když do Plzně přišla nedostatková elektronika, lidé před obchodem i nocovali.