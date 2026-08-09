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O křesla se v podzimních komunálních volbách v Plzni bude ucházet 13 subjektů

Jaroslav Nedvěd
  8:15
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Polívka, MF DNES

Úřady v úterý v 16 hodin uzavřely přijímání kandidátek pro říjnové komunální volby. Nyní budou ověřovat, zda podané kandidátky splňují všechny náležitosti, a pokud budou v pořádku, rozhodnou o jejich registraci. Letos chce získat křesla v zastupitelstvu Plzně 13 volebních stran.

O podání takového počtu kandidátek informoval odbor správních činností magistrátu. V roce 2022 se o hlasy v Plzni ucházelo 14 volebních stran.

Tři strany plzeňské radniční koalice ANO, Piráti a STAN mají po čtyřech letech stejné lídry na prvních místech kandidátek: primátora Romana Zarzyckého (ANO), náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) a náměstka primátora Aleše Tolara (STAN).

Jak dopadly komunální volby v Plzni v roce 2022

Volby do zastupitelstva města Plzně v roce 2022 vyhrála koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se ziskem 15 z 47 mandátů. Těsně za ní skončilo hnutí ANO 2011, rovněž s 15 křesly. Dále uspěla PRO PLZEŇ (5 mandátů) a SPD, STAN i Piráti shodně po čtyřech.

Vítěz voleb však nakonec skončil v opozici. Na radnici se zformovala koalice ANO 2011, Piráti, STAN a PRO PLZEŇ, která disponovala 28 hlasy ze 47.

Novým primátorem se stal Roman Zarzycký (ANO), dosavadní první náměstek primátora – ve funkci vystřídal Pavla Šindeláře (ODS). Pro jeho zvolení hlasovalo 31 zastupitelů, šest členů opozice (ODS a TOP 09) bylo proti.

Zarzycký si za tři uvolněné náměstky vybral Pavla Bosáka (Piráti), Lucii Kantorovou (ANO) a Aleše Tolara (STAN), přičemž prvním náměstkem se stal Bosák, který má na starosti technickou oblast.

Jedenáctičlenná rada města má pět členů za ANO a po dvou za Piráty, STAN a PRO Plzeň. V opozici usedli zástupci ODS, TOP 09, KDU-ČSL a SPD.

Čtvrtá plzeňská koaliční strana PRO PLZEŇ jde letos do voleb ve městě s podporou KDU-ČSL, lídra oproti posledním volbám změnila a urologa Jiřího Klečku nahradila radním Tomášem Morávkem (PRO PLZEŇ).

Novou formací, která jde do voleb, je uskupení s názvem Chceme Plzeň. To vytvořili zástupci TOP 09, nezávislých, což jsou zejména lidé, kteří se rozešli se STAN, a Zelení. Lídrem uskupení je bývalý náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09).

Další novinkou letošních komunálních voleb v Plzni bude účast vládní strany Motoristé sobě. Její volební jedničkou je někdejší člen ODS a bývalý starosta městského obvodu Plzeň – Doubravka Hynek Brom. Ten tvrdí, že z ODS odešel už v roce 2015. Proč pak zamířil k Motoristům? „Přibližují se k mému pravicovému smýšlení,“ řekl.

O návrat do samosprávy Plzně se budou pokoušet politici, kteří se dříve dostali do funkcí za ČSSD. Nyní jdou do voleb na kandidátce s názvem Sociální demokracie s Plzeňáky. Volebním lídrem je bývalý starosta městského obvodu Plzeň-Doubravka Michal Chalupný a s ním se chystá do voleb někdejší starosta městského obvodu Plzeň-Lochotín Miroslav Brabec.

V komunálních volbách v Plzni v roce 2022 zvítězilo uskupení Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Těsně druhé bylo hnutí ANO, které po volbách vytvořilo koalici s PRO PLZEŇ, STAN a Piráty.

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