O podání takového počtu kandidátek informoval odbor správních činností magistrátu. V roce 2022 se o hlasy v Plzni ucházelo 14 volebních stran.
Tři strany plzeňské radniční koalice ANO, Piráti a STAN mají po čtyřech letech stejné lídry na prvních místech kandidátek: primátora Romana Zarzyckého (ANO), náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) a náměstka primátora Aleše Tolara (STAN).
Jak dopadly komunální volby v Plzni v roce 2022
Volby do zastupitelstva města Plzně v roce 2022 vyhrála koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se ziskem 15 z 47 mandátů. Těsně za ní skončilo hnutí ANO 2011, rovněž s 15 křesly. Dále uspěla PRO PLZEŇ (5 mandátů) a SPD, STAN i Piráti shodně po čtyřech.
Vítěz voleb však nakonec skončil v opozici. Na radnici se zformovala koalice ANO 2011, Piráti, STAN a PRO PLZEŇ, která disponovala 28 hlasy ze 47.
Novým primátorem se stal Roman Zarzycký (ANO), dosavadní první náměstek primátora – ve funkci vystřídal Pavla Šindeláře (ODS). Pro jeho zvolení hlasovalo 31 zastupitelů, šest členů opozice (ODS a TOP 09) bylo proti.
Zarzycký si za tři uvolněné náměstky vybral Pavla Bosáka (Piráti), Lucii Kantorovou (ANO) a Aleše Tolara (STAN), přičemž prvním náměstkem se stal Bosák, který má na starosti technickou oblast.
Jedenáctičlenná rada města má pět členů za ANO a po dvou za Piráty, STAN a PRO Plzeň. V opozici usedli zástupci ODS, TOP 09, KDU-ČSL a SPD.
Čtvrtá plzeňská koaliční strana PRO PLZEŇ jde letos do voleb ve městě s podporou KDU-ČSL, lídra oproti posledním volbám změnila a urologa Jiřího Klečku nahradila radním Tomášem Morávkem (PRO PLZEŇ).
Novou formací, která jde do voleb, je uskupení s názvem Chceme Plzeň. To vytvořili zástupci TOP 09, nezávislých, což jsou zejména lidé, kteří se rozešli se STAN, a Zelení. Lídrem uskupení je bývalý náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09).
Další novinkou letošních komunálních voleb v Plzni bude účast vládní strany Motoristé sobě. Její volební jedničkou je někdejší člen ODS a bývalý starosta městského obvodu Plzeň – Doubravka Hynek Brom. Ten tvrdí, že z ODS odešel už v roce 2015. Proč pak zamířil k Motoristům? „Přibližují se k mému pravicovému smýšlení,“ řekl.
O návrat do samosprávy Plzně se budou pokoušet politici, kteří se dříve dostali do funkcí za ČSSD. Nyní jdou do voleb na kandidátce s názvem Sociální demokracie s Plzeňáky. Volebním lídrem je bývalý starosta městského obvodu Plzeň-Doubravka Michal Chalupný a s ním se chystá do voleb někdejší starosta městského obvodu Plzeň-Lochotín Miroslav Brabec.
V komunálních volbách v Plzni v roce 2022 zvítězilo uskupení Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Těsně druhé bylo hnutí ANO, které po volbách vytvořilo koalici s PRO PLZEŇ, STAN a Piráty.