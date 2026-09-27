Postavili jste v Plzni všech 13 kandidátek. Ve velkých obvodech máte na kandidátní listiny zaplněné do posledního místa. Proč chcete být všude? Mít kandidátky ve všech obvodech Plzně je určitá rarita. Doufám, že nám to může pomoci k dobrému výsledku, voliči znají naše aktivní kandidáty. Před čtyřmi roky jsme získali téměř 10 procent a stali se třetí nejúspěšnější stranou v Plzni. Teď by se mi líbil dvouciferný procentuální výsledek, stát se druhou nejsilnější stranou v Plzni. Děláme maximum, ale realita může být jiná. Uvidíme, jak se do voleb promítne národní politika.
Není matoucí, když existuje projekt Pro Jindřicha Rajchla, a vy jdete do voleb jako PRO PLZEŇ?
K národní politice se moc nevyjadřuji, nicméně nejsem sympatizantem strany Jindřicha Rajchla. Jsme jasně rozpoznatelní, my máme logo se srdíčkem. Naši lidé jsou zárukou toho, že mají Plzeň opravdu rádi, mají ji v srdci.
Proč jste šel do politiky?
Jsem fotbalový trenér, trénoval jsem děti. Chtěl jsem pomáhat více lidem. Postupně jsem se dostal do vedení klubu a poslední čtyři roky pomáhám jako radní pro sport.
Co je potřeba změnit, aby mladí odhodili mobily a začali se hýbat, aby v klubech bylo dost talentů?
Sport je v Plzni fenomén. Viktoria Plzeň je největší sportovní brand města po celé Evropě. V Itálii, Španělsku, všude, kde Viktorka hrála, znají Plzeň i díky fotbalu. Každý ví, že sport se dělá odspodu. Dodnes trénuji děti v amatérském klubu, býval jsem i skautem pro Viktorku. Osobně vím, jak je složité připravovat dětem zázemí, kolik jim trenéři obětují volného času. Za čtyři roky se podařilo téměř zdvojnásobit peníze do amatérského sportu. Mám štěstí, že přede mnou měl sport v gesci současný primátor Roman Zarzycký, téhle oblasti rozumí. (Zarzycký byl před vstupem do politiky aktivní v HC Škoda Plzeň – pozn. red.)
Čím přesvědčujete zastupitele, aby na sport uvolnili více peněz?
Koruna do sportu znamená minimálně tři koruny úspory ve zdravotnictví, dokazují zahraniční studie. Je lepší, když jsou děti v kolektivu, ve sportovním procesu a nějakém řádu, než kdyby se válely doma. Je to i krok k prevenci kriminality. O Plzni se říká, že není bezpečná. Když se ale podíváte na statistiky, kriminalita ve městě klesá.
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Šel jste někdy s policií a strážníky na noční akci po Plzni?
Samozřejmě. V Plzni je kolem 400 bezdomovců, určitě by nám pomohl zákon o domovském právu. Při jedné „okružní jízdě po Plzni“ s uniformami nemělo 90 procent kontrolovaných k Plzeňskému kraji žádný vztah. Buď to byli cizinci nebo lidé z jiných koutů republiky.
Lidé si na sociálních sítích stěžují, že bezdomovci rychle obsadili i nové lavičky v opravené části náměstí Republiky. S tím se nedá nic dělat?
V momentě, kdy si my sami budeme město kultivovat tím, že na náměstí budeme trávit čas, nebude zajímavá pro problémové existence. Ty se přesunou jinam. Bezdomovci si oblíbili i sady kolem středu města. Neustále tam vidíte strážníky, kteří je opakovaně kontrolují a vyzývají k odchodu. Plzeň je krásné město, dojem kazí malá skupina lidí.
Historické centrum Plzně je ale večer skoro mrtvé. Co s tím?
Vize živého centra není moc reálná, když tu nebudou lidé bydlet a fungovat. Samozřejmě bych si přál, aby centrum ožilo. Musíme tomu mít přizpůsobený územní plán, musejí tu lidé bydlet.
O Plzni se ironicky mluví jako o městu ubytoven. Na ně máte recept?
Oficiální ubytovny jsou zmapované a monitorované, nebývají zdrojem potíží. Zásadní problém jsou bytové ubytovny. Nejsou legální a často fungují na principu, že se v jedné posteli lidé mění po osmi hodinách. Trápí nás to, ale je to na odpovědnosti majitelů nemovitostí.
Pomohla oživení přestavba části Americké na bulvár?
Jsem zastáncem bulváru ve Smetanových a Kopeckého sadech. Když za den projede po Americké 1200 vozů městské hromadné dopravy a další auta k tomu, nikdy to asi nebude klidné místo k posezení.
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Podpořil byste tedy otevření Americké pro veškerou dopravu na 24 hodin denně?
Zůstal volný vjezd přes noc. My jsme chtěli Americkou trvale průjezdnou a také aby nedocházelo ke zpoždění městské dopravy. Mohlo se to udělat jako U Zvonu. Tam zastaví tramvaj v zastávce, auta za ní. Při odjezdu se auta plynule vydají za ni, netvoří se žádný špunt. My bychom nechali na lidech volbu cesty. Jestli centrum objedou ulicí U Trati nebo dají přednost Americké a zůstanou stát za trolejbusem. Přijde mi zvláštní, že na značce sdílené zóny je autíčko, že do ní může vjet, ale na téhle části Americké byl zase přidaný zákaz vjezdu, takže je z ní téměř pěší zóna.
Jaké byly čtyři roky na radnici z pohledu PRO PLZEŇ?
Měli jsme v gesci sport a bezpečnost, byli jsme velmi úspěšní. Město bylo mnohdy hlavním donátorem menších sportovních klubů, pomohlo jim přežít nejtěžší chvíle po covidu. Myslím, že předchozí i současný kolega, který má bezpečnost na starosti, udělali hodně pro stabilizaci městské policie. Když jsme ji přebírali, byla v rozkladu. To se kompletně změnilo. Strážníci už nejsou pro lidi botičkáři, nepotkáváme je s výrazem nas**nosti jako dřív – omlouvám se za to slovo. Teď jsou vidět v ulicích, i se usmívají, slouží jich nejvíc v historii a ještě přibude dalších 15.
Současný velitel Petr Nováček se zkušenostmi z dlouholeté služby u Policie ČR je jedním z klíčových bodů stabilizace městské policie. Kdo ho zná i z jiného prostředí, ví, že je zásadový a férový. Má odbornost, zkušenosti a způsob, jakým dokáže řešit věci, je podle mě klíčový.
Po nástupu tohoto vedení města měl bezpečnost pod palcem někdejší starosta plzeňské jedničky Jiří Winkelhöfer. Ten rezignoval po podezření, že na adresu, kde bydlí s partnerkou, měli jezdit drogoví dealeři. Říkalo se, že jste ho přemlouvali k rezignaci...
Jeho odchod mě mrzel, je to skvělý a čestný chlap. Stál za restartem městské policie. Spekulací se objevilo hodně. Dodnes nevím, že by byl někdo z jeho okolí obviněn. Skutečně se sám rozhodl rezignovat, ustoupit z veřejného života. Chvíli jsme ho přemlouvali, ať naopak zůstane, ale jeho rozhodnutí jsme museli akceptovat.
Prověřujete kandidáty do letošních voleb?
Ač jsme dnes v počtu 300 až 400 členů možná největší hnutí v Plzni, převážně se všichni známe. Vesměs se jedná o kamarády a kamarády kamarádů. Nezávislé kandidáty také dobře známe, jsou to lidé, kteří pro Plzeň už řadu let něco dělají.