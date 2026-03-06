Hnutí Martina Kuby míří do voleb v Plzni, další města v kraji nejsou jistá

Jaroslav Nedvěd
  14:13
Při představení názvu nového hnutí Naše Česko na začátku února tvrdil jeho lídr, jihočeský hejtman Martin Kuba, že se opírá zejména o Jihočeský, ale také o Plzeňský kraj. V Jihočeském kraji do Kubova uskupení přešlo hodně lidí, kteří bývali tak jako Kuba členy ODS. V Plzeňském kraji zatím není jasné, zda se takový model zopakuje.
Fotogalerie3

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Koordinaci aktivit hnutí i shánění možných kandidátů pro říjnové komunální volby má na starost podnikatel Štěpán Bečvář. Ten v minulosti býval členem regionální rady ODS nebo vedl místní sdružení ODS v Klatovech.

Štěpán Bečvář tvrdí, že mimo jiné pracuje na přípravách možné účasti Našeho Česka v komunálních volbách i případném vzniku poboček hnutí v regionu. V Plzeňském kraji zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se také odehrál významnější přesun lidí od občanských demokratů.

Štěpán Bečvář prohlásil, že Naše Česko chce určitě postavit kandidátku pro komunální volby v Plzni. Kdo bude na kandidátce, to zatím říct nechce. V dalších městech v kraji to zatím jisté není. „Plzeň vypustit nemůžeme. Můžeme garantovat, že v Plzni naše kandidátka bude. Ostatní města jsou, řekl bych, na vodě,“ sdělil.

Plzeň vypustit nemůžeme. Můžeme garantovat, že v Plzni naše kandidátka bude. Ostatní města jsou, řekl bych, na vodě.

Štěpán Bednář

Štěpán Bečvář se ještě v lednu zúčastnil posledního kongresu ODS, ale krátce po něm ve straně skončil. Ačkoliv v politice působil na Klatovsku, nepředpokládá, že by Naše Česko šlo v Klatovech proti dosavadnímu starostovi Rudolfu Salvetrovi (ODS). „Nemyslím si, že v Klatovech budeme proti Salvetrovi aktivní. V tuto chvíli taková ambice není,“ řekl. Podle Bečváře se k hnutí Naše Česko průběžně hlásí zajímaví kandidáti. Nejedná se prý pouze o lidi, kteří byli spojení s ODS. „Rozhodně je to postavené tak, že se nebudou stavět kandidátky za každou cenu,“ uvedl.

O tom, kdo konkrétně se o spolupráci s hnutím zajímá, mluvit nechtěl, ale tvrdí, že se hlásí i lidé, kteří nikdy nebyli v žádné straně. Připustil, že se naopak mohou hlásit i ti, kteří už několik stran vystřídali. „Ale budeme si dávat pozor na různé typy takových přeběhlíků,“ konstatoval.

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Přiznal, že existuje nějaké spojení s bývalým místostarostou centrálního obvodu v Plzni za ODS Stanislavem Kopáčkem, se kterým se zná přes dvacet let.

Kopáček uvedl, že spolupráci s hnutím zvažuje. „Ale určitě by to byla spíše forma nějaké organizační podpory a ne, že bych měl ambici někam kandidovat. To prakticky vylučuji. Neuvažuji o tom, že bych šel ještě do nějakých voleb,“ prohlásil.

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

V plzeňské ODS se v souvislosti s hnutím Naše Česko mluvilo také například o bývalém náměstkovi primátora Petru Rundovi. Ten před lety z ODS odešel a pak se nějaký čas angažoval v Plzni v začátcích Trikolóry. Rund tvrdí, že zatím se za Naše Česko kandidovat nechystá, ale zcela to nevyloučil. „Možná by to šlo v zajímavé sestavě lidí. K tomu musíte mít kolem sebe tým pěti sedmi lidí, se kterými se shodnete a budete sladěni. Je to o tom týmu,“ tvrdil.

Teoreticky připadala v úvahu i možnost, že by za Naše Česko mohla kandidovat bývalá hejtmanka a poslankyně Ilona Mauritzová (ODS). Ta sice připustila, že se s Martinem Kubou zná, ale do voleb se nechystá. „V současné době jsem v situaci, kdy už nikam kandidovat nechci,“ uvedla s tím, že je pro ni nyní prioritou rodina. Mauritzová byla v minulosti rektorkou Západočeské univerzity (ZČU), pro kterou dnes pracuje na částečný úvazek.

Kubovo hnutí překvapilo v průzkumu. Potenciál má i u voličů ANO, říká politolog

K lidem, kteří měli výhrady k minulému vedení ODS nebo působení vlády Petra Fialy, patří i bývalý hejtman Petr Zimmermann (ODS), který se s Martinem Kubou zná. Ani Zimmermann ale nemá namířeno do Našeho Česka Martina Kuby. „Mám ho docela rád. Ale není řešení, že pokud vás štvou nějací spolustraníci, že založíte vlastní straničku,“ řekl.

Předseda plzeňské ODS Pavel Šindelář připustil, že Naše Česko může v komunálních volbách občanským demokratům voliče ubrat. „Každá strana, která je středopravá nebo pravicová, nějakou část voličů sebere a oslabí ty ostatní. Myslím, že se dotýká nás a možná Motoristů. Ale v komunální politice je to složité, protože lidi často volí komunální politiky, které znají. A pokud nekandiduje člověk, který je vyloženě ve městě známý, myslím, že nemá moc šanci víc lidí oslovit,“ uvedl Šindelář.

3. února 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Nenávidí policii, brojí proti systému. Teď nebinárnímu Míšovi odtáhli auto

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie...

Policisty a strážníky v Plzni už měsíce zaměstnává šestačtyřicetiletý Michal M., který nejčastěji na náměstí Republiky pouští z reproduktorů na autě hlasitou hudbu, často i s basebalovou páskou v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Zvířecí záchranáři pečují o spáleného ježka, někdo mu zapálil zimní úkryt

V plzeňské záchranné stanici pro živočichy se starají o ježka, který má...

S blížícím se jarem přibývá ve zvířecích záchranných stanicích pacientů. V Plzni teď mají v péči ježka, který má ohořelou část bodlin. Zřejmě zimoval v hromadě větví a lupení, kterou se před pár dny...

6. března 2026  10:53

Karafiáty neboli hvozdíky potěší na MDŽ, na louce, v zahradě i v Klatovech

karafiát, květina, krásná mladá žena

Ženy dostaly červené karafiáty a muži slavili. Tak nějak si Mezinárodní den žen většinou pamatují naše maminky a babičky. Tak tomu skutečně bývalo a řada žen má proto k těmto květinám jakýsi...

6. března 2026

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

5. března 2026  16:55,  aktualizováno  19:27

Na přejezdu se srazil vlak s osobním autem. Řidič z místa nehody utekl

Střet osobního vozidla s vlakem v Mirošově na Rokycansku. (5. března 2026)

V Mirošově na Rokycansku se dnes odpoledne na železničním přejezdu střetl osobní vlak s osobním autem. Řidič vozidla po srážce utekl a musela ho hledat policie. Provoz v místě téměř čtyři hodiny stál.

5. března 2026  18:22,  aktualizováno  18:35

Nenávidí policii, brojí proti systému. Teď nebinárnímu Míšovi odtáhli auto

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie...

Policisty a strážníky v Plzni už měsíce zaměstnává šestačtyřicetiletý Michal M., který nejčastěji na náměstí Republiky pouští z reproduktorů na autě hlasitou hudbu, často i s basebalovou páskou v...

5. března 2026  17:28

Doma jsme si zasadili kousek trávníku ze hřiště, vzpomíná Sojka na první titul Plzně

Plzeňský Alexandr Sojka

Fotbalová Viktoria si letos připomíná patnáctileté výročí od zisku historicky prvního mistrovského titulu. V roce 2011, kdy si klub připomínal sto let od založení, si nadělil ten nejhezčí možný...

5. března 2026  14:48

Cesta ve starých Lobzích připomíná bahenní lázně, brzy tu mají jezdit autobusy

Za dva měsíce si by se měly vrátit na silnici mezi plzeňské části Lobzy a...

Mazlavé bahno místo asfaltu a chodníků – mezi mostem přes řeku Úslavu a vjezdem do Muzea dvoutaktů na Rolnickém náměstí v Plzni dělníci do betonu usazují obrubníky. Tak vypadá aktuální stav na...

5. března 2026  10:13

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Vyšší platby ve skautu? Už teď někteří rodiče využívají splátky, říká mluvčí

Premium
Mluvčí plzeňských skautů Daniel Bečvář. (3. března 2026)

Padesát milionů korun ubylo v návrhu letošního státního rozpočtu na práci s dětmi a mládeží. Jednou z organizací, které by se to dotklo, je Junák – český skaut. Mluvčí plzeňské pobočky Daniel Bečvář...

4. března 2026

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

4. března 2026  11:19,  aktualizováno  11:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Knobloch před vrcholem futsalové sezony: Bude to boj. Plzeň už zase vyzve Chrudim

Adam Knobloch v červeném dresu české futsalové reprezentace

Ve dvaceti letech přestoupil z Liberce do plzeňského Interobalu, kde naplno rozjel svoji futsalovou kariéru. Adam Knobloch získal na západě Čech dvakrát mistrovský titul, zahrál si Ligu mistrů a...

4. března 2026  10:16

Odhalených týrání v rodinách přibývá, oběti mívají velký problém si ho připustit

ilustrační snímek

Případů násilí v domácnostech stále přibývá. Na západě Čech i v celé republice policisté ve více než polovině oznámených případů dojdou k závěru, že tam skutečně dochází k psychickému i fyzickému...

4. března 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.