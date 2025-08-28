Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Polívka, MF DNES

Čtyřiatřicetiletá žena jela po pásu pro cyklisty od centra Plzně směrem do Skvrňan. Když přejížděla po přechodu pro chodce u křižovatky Přemyslovy a Kalikovy ulice, střetla se s odbočujícím nákladním autem.

Nehoda se stala před 13. hodinou, silnice byla v místě nehody přibližně tři hodiny zcela uzavřená. Kolem čtvrt na pět odpoledne policisté potvrdili, že jezdkyně na koloběžce střet nepřežila.

Podle dosavadních zjištění policistů nákladní auto i žena jely původně stejným směrem.

Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

„Ve chvíli, kdy žena přejížděla přechod pro chodce na zelený signál, došlo ke střetu s nákladním automobilem, který odbočoval z Přemyslovy ulice do ulice Kalikova. Žena bohužel při nehodě utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. Přesnou příčinu smrti určí nařízená soudní pitva,“ informoval policejní mluvčí Michal Schön.

„Na místě probíhala rozsáhlá kardiopulmonální resuscitace, kterou lékař přes veškerou snahu musel ukončit,“ popsala Karolína Korčíková ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Hasiči, záchranáři a policisté ženu resuscitovali desítky minut. Policisté mají jistotu, že sedmačtyřicetiletý řidič nákladního auta nebyl pod vlivem alkoholu. Po dobu zajišťování stop a dokumentace nehody byla Kalikova ulice uzavřena pro veškerou dopravu.

