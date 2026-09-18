„Podle dosud zjištěných skutečností řídil třiačtyřicetiletý řidič vozidlo tovární značky Ford Ranger na účelové pozemní komunikaci. Při přejíždění železničního přejezdu došlo z dosud nezjištěných důvodů k odpojení štěpkovače, který zůstal na kolejích. Následně došlo ke střetu s vlakem, který jel ve směru od Klatov na Plzeň,“ popsala kolizi policejní mluvčí Iva Vršecká.
Rychlík zůstal stát přibližně 50 metrů za přejezdem, při nárazu nevykolejil. Ve vlaku cestovalo 73 cestujících a nikomu se nic nestalo. „Pomohli jsme jim z vlaku a průvodčí je doprovodil na nádraží,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Na místě zasahovali profesionální hasiči z Klatov, Přeštic, jednotka dobrovolných hasičů ze Švihova a jednotka Správy železnic z Plzně.
„Řešili jsme také menší únik nafty z poškozené techniky. Povolali jsme také technický kontejner a techniku pro manipulaci s poškozeným přívěsem,“ dodal Poncar.
Šofér vozidla i strojvedoucí měli dechové zkoušky negativní. „Příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se policisté nadále zabývají,“ uzavřela Vršecká.