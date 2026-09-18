Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Štěpkovač se odpojil od auta a zůstal na kolejích, narazil do něj rychlík

Autor:
  15:22

Fotogalerie3

U Kokšína na Klatovsku narazil rychlík do štěpkovače. Nikomu se nic nestalo. (18. září 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Rychlík u Kokšína na Klatovsku v pátek odpoledne narazil do štěpkovače. Nehoda se obešla bez zranění. Podle policie se štěpkovač odpojil od auta a zůstal stát na kolejích. Následně do něj vlak narazil.

„Podle dosud zjištěných skutečností řídil třiačtyřicetiletý řidič vozidlo tovární značky Ford Ranger na účelové pozemní komunikaci. Při přejíždění železničního přejezdu došlo z dosud nezjištěných důvodů k odpojení štěpkovače, který zůstal na kolejích. Následně došlo ke střetu s vlakem, který jel ve směru od Klatov na Plzeň,“ popsala kolizi policejní mluvčí Iva Vršecká.

Rychlík zůstal stát přibližně 50 metrů za přejezdem, při nárazu nevykolejil. Ve vlaku cestovalo 73 cestujících a nikomu se nic nestalo. „Pomohli jsme jim z vlaku a průvodčí je doprovodil na nádraží,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

U Kokšína na Klatovsku narazil rychlík do štěpkovače. Nikomu se nic nestalo. (18. září 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Klatov, Přeštic, jednotka dobrovolných hasičů ze Švihova a jednotka Správy železnic z Plzně.

„Řešili jsme také menší únik nafty z poškozené techniky. Povolali jsme také technický kontejner a techniku pro manipulaci s poškozeným přívěsem,“ dodal Poncar.

Šofér vozidla i strojvedoucí měli dechové zkoušky negativní. „Příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se policisté nadále zabývají,“ uzavřela Vršecká.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Bobři ukázali, jak na sucho. Z téměř bezcenného potoka udělali zásobárnu vody

Jedna bobří rodina dokázala i v tom největším a několik měsíců trvajícím suchu...

Bobři si v Plzeňském kraji zapsali další zářez, kdy lidem výrazně pomohli se zadržením vody v krajině. Na Lučním potoce u plzeňské Valchy jedna bobří rodina dokázala i v tom největším a několik...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Plzeň – Olomouc 2:3, Červ zahodil vyrovnání a domácí opět klopýtli

Sestřih zápasu
Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení...

Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině...

Armáda nastupuje na Šumavu. Začala příprava sanace toxických látek

Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...

Armáda ve středu na ženijní a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, nasadila 20 vojáků a speciální techniku, uvedl odpoledne na síti X ministr obrany Jaromír...

Je na hranici životnosti. Silničáři uzavřou šestikilometrový úsek dálnice D5

Uzavírka šestikilometrového úseku dálnice začne v pondělí, už v pátek ale...

V pondělí začne na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem další uzavírka kvůli vybourání 30 let starého betonového povrchu a jeho nahrazení novým. K deseti kilometrům mezi Ostrovem u Stříbra a Heřmanovou...

Štěpkovač se odpojil od auta a zůstal na kolejích, narazil do něj rychlík

U Kokšína na Klatovsku narazil rychlík do štěpkovače. Nikomu se nic nestalo....

Rychlík u Kokšína na Klatovsku v pátek odpoledne narazil do štěpkovače. Nehoda se obešla bez zranění. Podle policie se štěpkovač odpojil od auta a zůstal stát na kolejích. Následně do něj vlak...

18. září 2026  15:22

Z bytu v Plzni se ozvala střelba, muž uvnitř zřejmě spáchal sebevraždu

ilustrační snímek

Kriminalisté v Plzni vyšetřují smrt jednatřicetiletého muže. Našli ho bez známek života v jednom z bytů v městské části Slovany, odkud se ozvala střelba. Podle všeho spáchal sebevraždu.

18. září 2026  14:07

Půda patří k rodinnému zlatu, odmítají zemědělci zákon o předkupním právu

ilustrační snímek

Návrh zákona o předkupním právu na zemědělskou půdu, který připravuje ministerstvo, se nelíbí samotným zemědělcům, jimž má pomoci. Při prodeji půdy má mít podle této normy přednost stávající nájemce.

18. září 2026  10:56

Plzeň musí vypadat jinak, dominovat, vyhrávat. Ne jako teď, žádá záložník Sojka

Plzeňský brankář Florian Wiegele likviduje jednu z mnoha šancí Roaylu Union St....

Měl to být zápas, který fotbalovou Plzeň nasměruje zpět do lepších časů. Místo toho se Viktoria propadla ještě do hlubšího bahna. „Procházíme těžkými chvílemi,“ přiznal záložník Alexandr Sojka po...

18. září 2026  6:15

Přiznejme si, nestíhali jsme v ničem, máme spoustu problémů, uznal trenér Kováč

Radoslav Kováč

Žádné polehčující okolnosti, žádné výmluvy. „Ve všech aspektech hry byl soupeř lepší, prostě ve všem,“ prohlásil Radoslav Kováč. Trenér plzeňských fotbalistů po úvodním utkání základní fáze Evropské...

17. září 2026  23:38

Uklizené ulice se zelení jsou pro město důležité, říká lídr uskupení Chceme Plzeň

Volební jedničkou nového uskupení Chceme Plzeň je Michal Vozobule. (9. září...

Současná koalice na radnici Plzně se někdy chová, jako by lidem prodávala zboží, a záleželo přitom jen na tom, aby lidé z vedení radnice propagovali sami sebe. Tvrdí to volební lídr uskupení Chceme...

17. září 2026  12:23

Bobři ukázali, jak na sucho. Z téměř bezcenného potoka udělali zásobárnu vody

Jedna bobří rodina dokázala i v tom největším a několik měsíců trvajícím suchu...

Bobři si v Plzeňském kraji zapsali další zářez, kdy lidem výrazně pomohli se zadržením vody v krajině. Na Lučním potoce u plzeňské Valchy jedna bobří rodina dokázala i v tom největším a několik...

17. září 2026

Mistrovství světa Plzeň přibrzdilo. Trenér Kováč může být úspěšný, věří Hubník

Premium
Olomoucký fotbalista Roman Hubník

Plzeňská Doosan Arena pulzovala. Naskákali na sebe hráči, trenéři, ale i fanoušci. Díky heroickému obratu proti Crvené zvezde už ve čtvrtek čeká fotbalisty Viktorie úvodní duel v Evropské lize proti...

17. září 2026

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

16. září 2026  20:44,  aktualizováno  21:33

Armáda nastupuje na Šumavu. Začala příprava sanace toxických látek

Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...

Armáda ve středu na ženijní a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, nasadila 20 vojáků a speciální techniku, uvedl odpoledne na síti X ministr obrany Jaromír...

16. září 2026  13:27,  aktualizováno  18:02

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Trestní oznámení kvůli toxickému odpadu na Šumavě. Nález prověřuje kriminálka

Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných...

Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti....

16. září 2026  16:46,  aktualizováno  17:45

Firma dostávala miliony na hendikepované, šéfy soudí za padělání dokumentů

Premium
Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Šéfové karlovarské společnosti Skyclean roky zajišťovali práci hendikepovaným a stát jim posílal mnohamilionové dotace. Jenže podle státního zástupce Pavla Hajného firma získávala peníze podvodem na...

16. září 2026  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet