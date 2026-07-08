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Popálení kojence v Domažlicích. Kočárek někdo poškodil chemikálií

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  19:28
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vyšetřovatelé v Domažlicích vyšetřují oznámení o popálení kojence chemikálií. Ta zřejmě poškodila kočárek a dítě utrpělo poranění až následně při vložení do kočárku.

Na případ upozornil server Novinky.cz, podle něhož žena oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu.

„V odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o tom, že v Domažlicích mělo dojít k popálení dítěte neznámou chemikálií,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Oznámení policie přijala okolo půl čtvrté. Podle mluvčí došlo také k poškození kočárku, do kterého matka dvouměsíčního kojence uložila. Na místo byli povoláni kriminalisté. „Nyní zjišťují veškeré okolnosti této události,“ informovala Mifková.

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Mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková potvrdila, že záchranáři u případu zasahovali. „Záchranáři na místě události ošetřili kojence a mladou ženu, narozenou v roce 2008, kteří byli potřísněni neznámou tekutinou. Následně byli pozemní cestou transportováni do zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření,“ uvedla.

Podle dostupných informací nejsou zranění dítěte ani ženy život ohrožující. Dítě mělo zřejmě menší popáleninu na hlavě a žena na ruce.

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Popálení kojence v Domažlicích. Kočárek někdo poškodil chemikálií

ilustrační snímek

Vyšetřovatelé v Domažlicích vyšetřují oznámení o popálení kojence chemikálií. Ta zřejmě poškodila kočárek a dítě utrpělo poranění až následně při vložení do kočárku.

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