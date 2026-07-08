Popálení kojence v Domažlicích. Kočárek někdo poškodil chemikálií

Na případ upozornil server Novinky.cz, podle něhož žena oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu.
„V odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o tom, že v Domažlicích mělo dojít k popálení dítěte neznámou chemikálií,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Oznámení policie přijala okolo půl čtvrté. Podle mluvčí došlo také k poškození kočárku, do kterého matka dvouměsíčního kojence uložila. Na místo byli povoláni kriminalisté. „Nyní zjišťují veškeré okolnosti této události,“ informovala Mifková.
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Mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková potvrdila, že záchranáři u případu zasahovali. „Záchranáři na místě události ošetřili kojence a mladou ženu, narozenou v roce 2008, kteří byli potřísněni neznámou tekutinou. Následně byli pozemní cestou transportováni do zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření,“ uvedla.
Podle dostupných informací nejsou zranění dítěte ani ženy život ohrožující. Dítě mělo zřejmě menší popáleninu na hlavě a žena na ruce.