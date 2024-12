Ani za koblihy. Obyvatelé Přehýšova odmítli v referendu výstavbu hal

Obyvatelé se tak rozhodli i přesto, že developerská společnost před volební místností agitovala a rozdávala koblihy.

V logistickém centru v Přehýšově, obci nalevo od dálnice D5 z Prahy přes Plzeň na Rozvadov a Německo, stojí už jedna hala developerské firmy CTP, ve které jsou sklady několika firem. Na navazujících pozemcích směrem na jih jsou rozestavěné další menší haly. „Jejich výstavba probíhá na pozemcích, které jsou stávajícím územním plánem pro tuto výstavbu určeny,“ uvedla starostka.

„Hlavně kvůli dopravě na silnici Nýřany – Heřmanova Huť, která už je teď neúnosná. V odpoledních hodinách jsou na výjezdu z Přehýšova kolony kamionů, které chtějí natankovat na čerpací stanici Tank Ono směrem na Nýřany,“ uvedla Fialová.

Vadí kamiony i světelný smog

Kamiony navádí navigace až do obce Přehýšov, kde bloudí, otáčejí se a rozjíždějí krajnice, u jednoho domu dokonce zbourali plot. Je to o to větší problém, že silnice, vedoucí malebnou krajinou mezi rybníky do Přehýšova je velmi úzká, takže místy se zde obtížně vyhnou dvě velká auta. Lidé si stěžují i na světelný smog, který by haly vyzařovaly.

Developeři žádají změnu územního plánu na pozemky, které by množství zastavěné plochy halami zdvojnásobili na zhruba 200 hektarů.

Obec se zeptala občanů poté, co začala zpracovávat nový územní plán a developeři žádali na dalších třech lokalitách o změnu využití pozemků z orné půdy na území pro výstavbu hal pro skladování a lehkou výrobu.

V referendu lidé odpovídali na otázku, zda požadují, aby orgány obce učinily veškeré možné kroky, včetně neschválení nového územního plánu, k tomu, aby zabránily rozšíření stávajícího Logistického centra Přehýšov na další území pro výstavbu dalších zejména skladových hal nebo hal pro lehkou průmyslovou výrobu.

V Přehýšově, 15 minut autem od Plzně, je zájem rodin o bydlení. Soukromník tam připravil 22 parcel v lokalitě Za mlýnem, která už je zastavěná. A další parcely se připravují směrem na Heřmanovu Huť, celkem na 31 domků.

„Změnu územního plánu v tomto směru budeme připravovat až ve chvíli, kdy bude zastavěno 80 procent ploch vhodných k výstavbě, nyní je zastavěna méně než polovina,“ sdělila Fialová. V novém územním plánu bude to, že v katastru obce se nesmí stavět ubytovny.