Odstupte z vedení Plzně, vyzvaly ODS, TOP 09 a ČSSD krajského šéfa ANO

Ta na hejtmanství odsunula do opozice ODS a TOP 09, se kterými je ANO v koalici na radnici Plzně. Roman Zarzycký byl členem krajského vyjednávacího týmu ANO a díky změně na úrovni kraje k funkci náměstka primátora Plzně získal post náměstka hejtmana.

Plzeňští zástupci ODS, TOP 09 a ČSSD Zarzyckému vyčetli, že podpořil odvolání krajské rady, aniž by je jako partnery na radnici upozornil. „Došlo k narušení důvěry v rámci městské koalice,“ napsali ve své výzvě Zarzyckému.

Uvedli, že svým počínáním ohrozil pokračování doposud úspěšné kolice na radnici Plzně. „Jste to vy, pane náměstku, kdo v tuto chvíli může vlastním rozhodnutí ukončit další eskalaci současné situace... Proto vás za ODS, TOP 09 a ČSSD vyzýváme, abyste rezignoval na svou funkci v radě města Plzně a tím umožnil pokračování úspěšné koalice do podzimních voleb,“ apelovali.

Roman Zarzycký v reakci na to prohlásil, že výzvě nerozumí. Tvrdí, že zástupci ODS a TOP 09 jsou uraženi, kvůli sporu o vznik nové krajské koalice. „Tvrdí, že koalice na radnici bezvadně funguje a říkají, že máme porušenou důvěru. Ale proč? Krajská samospráva je přeci něco úplně jiného. Můžeme si vybrat partnery podle korektní debaty a krajští zastupitelé jsou zcela odlišní lidé, kromě mne a Petra Fišera. Jestli náhodou někomu na městě vyhovuje víc než Zarzycký, tak je mi to líto, ale o tom si budeme jako suverénní strana rozhodovat sami,“ řekl.

Na výzvu k odstoupení chce reagoval na pondělním jednání zastupitelů Plzně. Chce tedy požadavku na odstoupení vyhovět? „Proč bych to dělal? Vyjádřím se k tomu v pondělí. Nevidí důvod, proč to ví komentovat,“ konstatoval.

Podle Zarzyckého jde o politickou pomstu

Na sociální síti označil výzvu za politickou pomstu. „Koalice ve městě Plzni funguje, ale jako krajský předseda Hnutí ANO se budu muset v podzimních komunálních volbách zamyslet nad tím, zda je takové partnerství pro nás užitečné,“ napsal.

Primátor Plzně Pavel Šindelář (ODS) řekl, že výzva Zaryckému je motivována především snahou uklidnit situaci na radnici. „Aby koalice mohla v klidu dovládnout a neohrozilo to její fungování. Došlo k narušení dlouhodobě budovaných vztahů mezi samosprávami města a kraje. Není možné tvrdit, že jsou to odlišné světy. Nejsou. Plzeň je krajská metropole a i v jejím vedení došlo k narušení vztahů a to vždycky bude mít dopad do fungování koalice,“ konstatoval primátor.