KOMENTÁŘ: Zvláštní hra o to, kdo povede vládu na hejtmanství

Samostatný radikální postup Pirátů nasvědčuje tomu, že jejich povolební blok se STAN nefunguje a zjevným důsledkem zboření celé koalice je posílení pozice hnutí ANO, které je dosud v opozici. Zástupci ANO si teď mohou začít vybírat, zda, za jakých podmínek a s kým by chtěli hejtmanství řídit.

Pokud nebudou mít přehnané požadavky, pak bude jejich šance na vstup do vedení kraje velká i proto, že ANO má v zastupitelstvu k dipozici 16 hlasů a většinové uskupení může vytvořit s kteroukoliv stranou rozpadlé koalice.

Vůli udržet při životě původní sestavu, která vedla kraj, zatím deklarovali pouze členové klubu zastupitelů ODS+TOP 09. Po nové dohodě a nastavení jasných pravidel by to asi bylo možné. Pokračování koalice klub ODS+TOP 09 označil za cestu z krize a vyzval partnery k jednání. Samozřejmě to mohlo být jen gesto, ale kluby Pirátů a STAN se dosud o takové možnosti ve svých prohlášeních ani nezmínily.

Vznik koalice ODS+TOP 09 a Piráti+STAN na podzim 2020 nebyl jednoduchý. Zejména v ODS tehdy byly slyšet protesty proti spolupráci s Piráty. Občanským demokratům, kteří ve straně vstup do koalice prosadili, teď její zboření podtrhlo židli a vzalo podstatnou část vůle to ještě někdy zkoušet.

Zvolení Jurečka mohli Piráti zabránit

Pirátské zdůvodnění vypovězení koaliční smlouvy vypadalo působivě. Vadilo jim jmenování Romana Jurečka, kterého považují za kmotra, do vedení Klatovské nemocnice, a také to, že dva zastupitelé ODS mají uvolněné funkce. Piráti tvrdili, že je ODS a TOP 09 v radě „na sílu“ válcují většinou pěti hlasů.

Je pravda, že si ODS+TOP 09 jmenování Jurečka už jen kvůli jeho pověsti mohly odpustit. Nicméně argumenty Pirátů mají pár vad na kráse. Pokud by využili koaliční smlouvu, která přesně stanovuje postup řešení sporných návrhů, pak by zvolení Jurečka zabránili. Neudělali to.

Nevyužili standardní cestu, která se v koalicích používá. To se těžko dá dobře vysvětlit. Přitom právě zástupci Pirátů a STAN taková ustanovení koaliční smlouvy po volbách označovali za pojistku, která zabrání, aby představitelé ODS+TOP 09 převahou pěti hlasů v radě ostatní neodstavili na vedlejší kolej.

Sporné válcování silou

V kontroverzních případech si strany podle koaliční smlouvy mohly vynutit smírčí řízení a kterákoliv u nich mohla žádat, ať je ke schválení nutných šest, a ne jenom pět hlasů. Navíc není jasné, co ono údajné rozhodování „na sílu“ v radě obnášelo.

Podle ODS verdiktů, které nebyly přijaty za souhlasu všech stran, bylo necelé procento. A Piráti kromě zvolení Jurečka žádný jiný případ sporného „silového“ rozhodování v radě neuvedli.

Zástupci ODS a TOP 09 v pátek Piráty vyzvali, ať vezmou vypovězení koaliční smlouvy zpět. Jenomže takový krok by museli odhlasovat členové Pirátů v kraji, kteří zboření koalice před devíti dny schválili. Těžko si dnes představit, za jakých okolností by se nové hlasování odehrálo, a že by dopadlo jinak než poprvé.

Pravděpodobné varianty

Jestliže nedoje k nějakému neočekávanému zásadnímu zlomu, zdají se nyní pravděpodobné dvě možnosti dalšího vývoje. V obou mají klíčovou roli zástupci ANO.

Pokud by se vzdali nároku na hejtmanské křeslo a stačila by jim například většina v radě kraje, pak by se mohli dohodnout s ODS a TOP 09 a v čele kraje by zůstala Ilona Mauritzová.

Jestliže bude ANO chtít post hejtmana, může být pro něj snazší se dohodnout s Piráty a STAN například na tom, že budou mít strany v radě po třech zástupcích. Není přitom vyloučené, že některá ze stran rozpadlé koalice si už možnou spolupráci s ANO předjednala.

Dohodnout se na úrovni samosprávy nemusí být nijak složité. S KSČM a SPD nikdo spolupracovat nechce a programy ostatních stran se zásadně neliší. Všechny mluví o dostupném zdravotnictví, podpoře rozvoje venkova, zadržování vody v krajině nebo lepší veřejné dopravě...

Prakticky vždy bude možné u nové koalice oznámit nalezení společných cílů a deklarovat snahu usilovně pracovat pro kraj a jeho občany.

Předvolební atmosféra

Průběh dalších jednání bude nepřímo ovlivňovat skutečnost, že na podzim budou komunální volby. Výsledek dohod na úrovni kraje může být spojený například s přísliby spolupráce při sestavování koalice na plzeňské radnici.

Je možné, že ohledy na blížící se komunální volby přispěly už k tomu, že se Piráti rozhodli zbořit krajskou koalici. V regionu se dlouhodobě vymezují především proti ODS. Netají, že za hlavní soupeře považují občanské demokraty a tak některým Pirátům spolupráce s nimi na hejtmanství mohla ležet v žaludku. Odchod z koalice s ODS se navíc dá dobře prodávat jako dodržování pirátských zásad a boj za čistější politiku.