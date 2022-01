Koalici v kraji ohrožuje spor o muže zvoleného do představenstva nemocnice

Navíc chtějí dosáhnout toho, aby se dva zastupitelé ODS Eva Trůková a Jan Šašek zbavili souběhu dvou uvolněných funkcí. Vedou totiž krajské výbory a zároveň jsou ve vedení místních samospráv v Plzni a v Rokycanech.

Roman Jurečko je místopředsedou krajského vedení občanských demokratů. Jeho kritici, zejména Piráti, v něm vidí lobbistu a představitele klientelistické politiky.

Jurečko byl do konce loňského roku ve vedení zdravotnického holdingu Nemocnice Plzeňského kraje, která zastřešovala zdravotnická zařízení spadající pod hejtmanství. Společnost se spojila s Klatovskou nemocnicí a ta převzala její koordinační roli.

Na začátku letošního roku pak rada kraje jmenovala Jurečka do představenstva nemocnice. Pro byli radní za ODS a TOP 09. Čtyři zástupci Pirátů a STAN nesouhlasili. Nevyužili přitom ale ustanovení koaliční smlouvy, která dává možnost v případě sporů žádat ke schválení šest hlasů z devíti. Pak by Piráti a STAN nemohli být přehlasováni.

Krajské vedení Pirátů na stranickém fóru rozjelo diskusi a po ní budou členové hlasovat, zda mají odejít z koalice, pokud nebude Jurečko odvolán a ukončen souběh funkcí u Trůkové a Šaška.

Piráti tvrdí, že koalice ODS a TOP 09 na úrovni kraje nebere ohledy na názory ostatních koaličních partnerů a své návrhy prosazuje silově.

Pro Piráty je podnikatel kontroverzní osobou

„Koalice ohrožena je,“ připouští náměstek hejtmanky Rudolf Špoták z Pirátů. Řekl, že s rozhodováním v koalici má problém. „Musíme to řešit a nemůžeme se tvářit, že se nic neděje,“ uvedl. Připomíná, že Piráti byli už proti loňskému jmenování Jurečka do holdingu.

Proč? „Pro nás je to kontroverzní osoba,“ uvedl. Říká, že se zvolením Jurečka do holdingu souviselo ubezpečení, že s ukončením fungování holdingu skončí jeho činnost ve společnostech kraje. „To jsme akceptovali, ale nenaplnilo se to a Roman Jurečko byl opět prohlasován,“ konstatoval.

Jurečko tvrdí, že náměstkovi hejtmanky Špotákovi nabízel debatu se zástupci Pirátů, pokud proti němu něco mají. Tvrdí, že nyní jejich postupu nerozumí.

„Nikdo mi nic neřekl. Nejsem si vědomý, že by s mým působením ve zdravotnictví byl nějaký problém. Nevím, co znamená, když o mně Piráti píšou, že jsem toxický. Jsem ochoten se s nimi setkat, aby mi řekli, co to znamená. Pokud by ke mně měli výhrady odborníci ze zdravotnictví a měli pravdu, tak bych to přijal,“ konstatoval.

Mám zkušenosti, nemocnici můžu prospět

Jurečko se domnívá, že v představenstvu Klatovské nemocnice může prospět, i když není expert na zdravotnictví. Připomíná, že je dlouhodobě předsedou představenstva Plzeňské teplárenské. „Ta je nejúspěšnější teplárnou v Česku. Mám nějaké zkušenosti a chod krajských nemocnic se netýká jenom lékařství,“ uvedl.

Podle Špotáka se Pirátům kromě jmenování Jurečka navíc dlouhodobě nezamlouvá souběh uvolněných funkcí u zastupitelů ODS. „Na to upozorňujeme a pořád se s tím nic neudělalo. Teď došlo ke kumulaci těch dvou záležitostí,“ řekl Špoták. Piráti připomínají, že více uvolněných funkcí zapovídá etický kodex zastupitelů. Kodex ale nepodepsali všichni, a není tak pro všechny závazný.

Předseda klubu krajských zastupitelů ODS a náměstek hejtmanky Pavel Karpíšek řekl, že ho mrzí, jak Piráti postupují. Řekl, že respektuje jejich výhrady k Jurečkovi, ale zdůrazňuje, že se koaliční strany dohodly, že si nebudou navzájem kádrovat lidi navržené do funkcí. Odmítl, že se ODS a TOP 09 prosazují v radě bezohledně.

„My jsme předložili návrh, jako oni předložili své návrhy. Oni si zodpovídají za své nominanty a my si zodpovídáme za své. Takže nic neválcujeme,“ prohlásil. Tvrdí, že zástupci ODS a TOP 09 pro lidi navržené Piráty hlasují, i když by také mohli mít výhrady.

Pirátům se nelíbí souběh uvolněných funkcí

Podle Karpíška proti Jurečkovi nezazněl od jeho kritiků žádný konkrétní argument, že by dělal cokoliv v neprospěch kraje. Domnívá se, že pokud někdo v jeho nominaci viděl problém, měl jasně říct proč. „Celý rok o něm nemluvili, žádné připomínky nebyly. Chápu, že je pro někoho kontroverzní osoba, ale myslím, že v rámci holdingu přinesl zajímavé podněty,“ konstatoval.

Poukázal na to, že je Jurečko dlouhodobě předsedou představenstva plzeňské teplárny. „A to je úspěšná společnost,“ uvedl.

Náměstek hejtmanky za STAN Pavel Čížek potvrdil, že ani zástupci jeho strany volbu Jurečka nepodpořili. Považuje nyní tu záležitost za uzavřenou? „Těžko říct. Chtěli jsme do představenstva pouze odborníky, nakonec to tak nedopadlo. My o takových věcech pořád diskutujeme, a pak jsme přehlasováni. Piráti to asi vnímají daleko citlivěji,“ řekl.

Proč tedy v takových případech neuplatňují požadavek, aby bylo ke schválení v radě nutných šest hlasů? „Snažíme se diskutovat, aby tyhle situace nenastávaly, ale potom na stůl dostaneme nějakou nominaci,“ popisuje. Zatím nechce říct, zda je existence krajské koalice ohrožená. „Počkal bych, až to Piráti prodiskutují,“ řekl.