Na všech třech místech si lidé mohou vypůjčit potřeby pro bruslení. Provozovatelé také nabízejí občerstvení.
Například na kluzišti na Rokycanské dají dospělí za celodenní vstup 120 korun, děti do 15 let 70 korun a nebruslící doprovod 60 korun. Otevřeno je tam denně od 9 do 21 hodin.
Ve Škoda Sport Parku letos kluziště zahajuje třetí sezonu. Starosta Slovan Jindřich Blažek z ANO připomenul, že v areálu letos začalo návštěvníkům sloužit vylepšené zázemí. „Nabídne větší pohodlí a připravený program zpestří bruslení hlavně rodinám s dětmi,“ uvedl.
V novém zázemí bruslaři najdou půjčovnu bruslí, helem i pomůcek pro začátečníky, broušení bruslí, toalety, občerstvení a uzamykatelné skříňky pro odložení osobních věcí. Vstupné je sto korun a děti do výšky 120 centimetrů mohou bruslit zdarma.
Předvánoční období zpestří tematické akce. V sobotu 5. prosince zavítá na kluziště Mikuláš se svou družinou. Děti se mohou těšit na tvořivou dílnu s Blankou Piškulovou, chybět nebude ledový bar s originálními drinky a hudební doprovod DJ Butchera. „Rádi bychom, aby si na kluziště našli cestu opravdu všichni, nejen zkušení bruslaři,“ sdělila místostarostka Eva Trůková.
Každé úterý a neděli od 17 do 18.30 hodin bude připraven program pro děti. Část ledové plochy se promění v hravý prostor se slalomy, kužely a jednoduchými hrami, díky kterým se děti zábavnou formou seznámí se základy správného bruslení.
Veřejné bruslení ve Škoda Sport Parku potrvá do poloviny února 2027. Podrobné informace například o provozní době nebo službách najdou zájemci na webu skodasportpark.cz.
Kluziště v sadech Pětatřicátníků
Letošní novinkou bude otevření kluziště v sadech Pětatřicátníků. „Věřím, že ledová plocha bude sadům Pětatřicátníků slušet,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký z ANO.
Náměstek primátora pro sport Tomáš Morávek z uskupení PRO PLZEŇ tvrdí, že sportoviště bude využíváno na maximum: „Ve všední dny dopoledne na něj mohou chodit bruslit v rámci tělesné výchovy plzeňští školáci i děti z mateřských škol,“ konstatoval.
Od 13 až do 20 hodin bude kluziště sloužit veřejnosti, stejně jako o víkendech od 10 do 20 hodin. Děti do výšky 120 centimetrů mají vstup zdarma, ostatní zaplatí 100 korun. Zájemci si budou moci na místě nechat nabrousit brusle nebo si je půjčit.