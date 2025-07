Zablokovaná záda či zánět zvukovodu. Klimatizace je zrádná, varují odborníci

„Když si člověk například v autě nastaví klimatizaci na 17 stupňů a pak vyjde ven a je tam 35 stupňů, vliv to bude mít,“ míní Šárka Langa, která má na kontě 12 let fyzioterapeutické praxe. Doporučuje, aby si lidé se zablokovanou krční páteří hlavně nelehali do horké vany. Mohou si totiž spíš uškodit.

Nejčastěji se podle ní v nadměrně klimatizovaném autě zablokuje krční páteř, protože krk bývá obnažený. Viděla prý i případ, kdy se to jednomu klientovi stalo v obličeji a výsledkem byla paréza lícního nervu, což je ztráta schopnosti pohybu neboli svalová slabost.