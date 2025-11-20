„S přesunem linek ze současného autobusového nádraží na přestupní terminál k vlakovému nádraží jsme počítali při navrhování nových jízdních řádů, které začnou platit v neděli 14. prosince. Ještě nejméně rok bude trvat rekonstrukce vlakového nádraží,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek.
Práce na rekonstrukci nádraží začaly loni v prosinci, stavba terminálu v polovině letošního února. „Prvního července začala třetí etapa – samotná výstavba terminálu. V současné době jsme u dokončovacích prací a připravujeme se na uvedení stavby do zkušebního provozu,“ uvedl Jiří Voska, ředitel divize společnosti Berger Bohemia, která buduje terminál a také rekonstruuje nádraží včetně památkově chráněné nádražní budovy.
I když terminál a parkoviště pro osobní auta už budou za měsíc v provozu, rekonstrukce nádraží bude trvat ještě nejméně rok. Cestující si tak do dokončení hlavních prací na plášti i v interiéru budovy budou muset dál kupovat jízdenky na vlak v provizorních buňkách, které fungují před nádražím, a chodit na nástupiště pouze v koridorech ohraničených ploty.
„Zázemí včetně prodeje jízdenek v buňkách a cesty na železniční nástupiště budou cestující využívat do podzimu příštího roku. Na jaře 2026 by mělo být hotové první nástupiště, které je nejblíže nádražní budově,“ odhadl Jiří Voska.
Projektanti se při plánování terminálu museli vyrovnat s tím, že památkově chráněná je nejen nádražní budova, ale také přístřešky na nástupišti. Nelehkým úkolem pak bylo vymyslet estetické provázání původních přístřešků s těmi novými nad nástupními a výstupními místy autobusového terminálu.
Dostatek místa i pro autobusy
Letos kraj zprovoznil přestupní terminály u nádraží v Nýrsku nebo v Pačejově. Podle náměstka Čížka je cílem, aby lidé co nejvíce využívali hromadnou dopravu. Plán je takový, aby ideálně autobusy dojeli na přestupní terminály a pak pokračovali do velkých měst vlakem.
U terminálů vznikají i parkoviště pro osobní auta, aby je řidiči měli při pokračování veřejnou dopravou kde bezpečně odstavit. „V Klatovech budou prostory pro autobusy oddělené cyklostezkou od parkoviště pro auta. I nájezdy budou tak, aby možných křížení tras bylo co nejméně,“ řekl Čížek. Klatovský terminál je navíc vyprojektovaný tak, aby v případě výluky na železnici byl na něm dostatek místa i pro autobusy náhradní dopravy.
Rekonstrukce památkově chráněné budovy se může protáhnout. V průběhu prací tam specialisté zjistili problémy s nosností některých konstrukcí. „Je to technicky řešitelné, ale je to samozřejmě časově náročnější,“ podotkl zástupce stavební firmy.
Výstavbu terminálu financuje kraj, rekonstrukce nádraží je v režii Správy železnic. Klatovy už loni opravovaly silnice v okolí, letos v tom pokračovaly.
2. prosince 2024