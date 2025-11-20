Cestující v Klatovech půjdou z autobusu rovnou na vlak za necelý měsíc

Petr Ježek
  11:03
Už žádné půlkilometrové přebíhání mezi autobusovým a vlakovým nádražím v Klatovech. V neděli 14. prosince začnou všechny autobusové linky jezdící v objednávce kraje a spoje městské dopravy využívat nový přestupní terminál před budovou nádraží. Stavba samotného terminálu v druhém největším městě v kraji trvala necelý rok.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„S přesunem linek ze současného autobusového nádraží na přestupní terminál k vlakovému nádraží jsme počítali při navrhování nových jízdních řádů, které začnou platit v neděli 14. prosince. Ještě nejméně rok bude trvat rekonstrukce vlakového nádraží,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek.

Práce na rekonstrukci nádraží začaly loni v prosinci, stavba terminálu v polovině letošního února. „Prvního července začala třetí etapa – samotná výstavba terminálu. V současné době jsme u dokončovacích prací a připravujeme se na uvedení stavby do zkušebního provozu,“ uvedl Jiří Voska, ředitel divize společnosti Berger Bohemia, která buduje terminál a také rekonstruuje nádraží včetně památkově chráněné nádražní budovy.

Odstartovala rekonstrukce nádraží v Klatovech, bude u něj i přestupní terminál

I když terminál a parkoviště pro osobní auta už budou za měsíc v provozu, rekonstrukce nádraží bude trvat ještě nejméně rok. Cestující si tak do dokončení hlavních prací na plášti i v interiéru budovy budou muset dál kupovat jízdenky na vlak v provizorních buňkách, které fungují před nádražím, a chodit na nástupiště pouze v koridorech ohraničených ploty.

„Zázemí včetně prodeje jízdenek v buňkách a cesty na železniční nástupiště budou cestující využívat do podzimu příštího roku. Na jaře 2026 by mělo být hotové první nástupiště, které je nejblíže nádražní budově,“ odhadl Jiří Voska.

Projektanti se při plánování terminálu museli vyrovnat s tím, že památkově chráněná je nejen nádražní budova, ale také přístřešky na nástupišti. Nelehkým úkolem pak bylo vymyslet estetické provázání původních přístřešků s těmi novými nad nástupními a výstupními místy autobusového terminálu.

Dostatek místa i pro autobusy

Letos kraj zprovoznil přestupní terminály u nádraží v Nýrsku nebo v Pačejově. Podle náměstka Čížka je cílem, aby lidé co nejvíce využívali hromadnou dopravu. Plán je takový, aby ideálně autobusy dojeli na přestupní terminály a pak pokračovali do velkých měst vlakem.

U terminálů vznikají i parkoviště pro osobní auta, aby je řidiči měli při pokračování veřejnou dopravou kde bezpečně odstavit. „V Klatovech budou prostory pro autobusy oddělené cyklostezkou od parkoviště pro auta. I nájezdy budou tak, aby možných křížení tras bylo co nejméně,“ řekl Čížek. Klatovský terminál je navíc vyprojektovaný tak, aby v případě výluky na železnici byl na něm dostatek místa i pro autobusy náhradní dopravy.

Rekonstrukce památkově chráněné budovy se může protáhnout. V průběhu prací tam specialisté zjistili problémy s nosností některých konstrukcí. „Je to technicky řešitelné, ale je to samozřejmě časově náročnější,“ podotkl zástupce stavební firmy.

Výstavbu terminálu financuje kraj, rekonstrukce nádraží je v režii Správy železnic. Klatovy už loni opravovaly silnice v okolí, letos v tom pokračovaly.

2. prosince 2024

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Velký přestupní terminál roste u vlakového nádraží v Klatovech. (4. listopadu 2025)
Velký přestupní terminál roste u vlakového nádraží v Klatovech. (4. listopadu 2025)
Velký přestupní terminál roste u vlakového nádraží v Klatovech. (4. listopadu 2025)
Velký přestupní terminál roste u vlakového nádraží v Klatovech. (4. listopadu 2025)
30 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Krajský soud v Plzni vynesl rozsudek nad lékařem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce brutálně zavraždil milenku a druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zabít. Vyměřil mu výjimečný...

Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Ilustrační snímek

Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího muže zřejmě zasáhla střela vypálená některým z kolegů.

Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo...

Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...

Zabili ho hřebíkovačkou, tělo spálili. Dvacetileté tresty za vraždu starosty platí

Soud řeší brutální vraždu starosty z Plzeňska, který byl usmrcený tesařskou...

Za brutální vraždu podnikatele a starosty z Plzeňska v úterý odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil jeho bývalé manželce a jejímu nevlastnímu bratrovi 20 let vězení. Třetí obžalovaný, ženin známý...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Cestující v Klatovech půjdou z autobusu rovnou na vlak za necelý měsíc

Velký přestupní terminál roste u vlakového nádraží v Klatovech. (4. listopadu...

Už žádné půlkilometrové přebíhání mezi autobusovým a vlakovým nádražím v Klatovech. V neděli 14. prosince začnou všechny autobusové linky jezdící v objednávce kraje a spoje městské dopravy využívat...

20. listopadu 2025  11:03

Romská zábava skončila napadením a rvačkou, zasahovala policie i záchranáři

Při hromadné rvačce ve Starém Plzenci museli zasahovat záchranáři

V neděli kolem čtvrté hodiny ráno se na romské zábavě ve Starém Plzenci odehrála skupinová rvačka. Skončila zraněním šestatřicetiletého muže, který upadl do bezvědomí a byl převzat do péče...

19. listopadu 2025  21:33

Šéf ÚSTR: Heslo Nejsme jako oni se vrátilo jako bumerang. Z učiva škol jsem zklamaný

Premium
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna s knihou...

Publikace Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu napsaná pracovníky Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) mapuje nejen všechny doposud známé tragické kauzy totalitního...

19. listopadu 2025

Plzeň je teď ve stejném ringu jako pražské kluby. V zimě dojde ke změnám, říká Šádek

Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel FC Viktoria Plzeň

Nová éra fotbalové Plzně začíná. Co změní v nejbližší době ve Viktorii příchod nového majitele Michala Strnada, jednoho z nejbohatších Čechů? Dá se v zimě očekávat výrazný pohyb v kádru?

19. listopadu 2025  15:26

Výšková budova plánovaná na plzeňských Slovanech budí u místních obavy

Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu...

Na křižovatce ulic Slovanské a Malostranské může vyrůst výšková budova. Počítá s tím změna územního plánu, kterou schválili zastupitelé Plzně. V tom, aby s možnost stavby vysoké dominanty územní plán...

19. listopadu 2025  14:05

Patnáctiletá nadýchala skoro dvě promile. Strážníky přitom přesvědčovala, že nepila

Patnáctiletá dívka strážníkům přiznala, že pila vodku. Kdo ji naléval, však...

Rušení nočního klidu bylo důvodem, proč v sobotu krátce po půlnoci dorazila hlídka městské policie do podniku v plzeňské Prokopově ulici. Ihned po vstupu do provozovny ovšem strážníky zaujala zjevně...

19. listopadu 2025  9:03

Strýc zavedl ve svátek chlapce před školu. Neuvědomil si, že je zavřená

V pondělí byl státní svátek a tak byly základní školy zavřené. Strýc, který...

Do nesnází se dostal malý školák z Plzně, kterého strýc odvedl v pondělí do školy. Zapomněl ale, že je svátek, a chlapec zůstal na ulici sám. Když si hocha všimli strážníci, snažili se jej dovést...

18. listopadu 2025  14:28

Zabili ho hřebíkovačkou, tělo spálili. Dvacetileté tresty za vraždu starosty platí

Soud řeší brutální vraždu starosty z Plzeňska, který byl usmrcený tesařskou...

Za brutální vraždu podnikatele a starosty z Plzeňska v úterý odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil jeho bývalé manželce a jejímu nevlastnímu bratrovi 20 let vězení. Třetí obžalovaný, ženin známý...

18. listopadu 2025  13:57

Řidič nákladního auta při couvání srazil chodce, senior je ve vážném stavu

Řidič nákladního vozidla srazil v Plané při couvání seniory. Ten utrpěl vážná...

Vážná nehoda se stala v úterý dopoledne na náměstí v Plané na Tachovsku. Nákladní auto tam při couvání srazilo sedmasedmdesátiletého chodce. Záchranáři ho ve velmi vážném stavu převáželi do...

18. listopadu 2025  13:33

Drama v plzeňské restauraci. Číšník rozbil dveře a střep se mu zabodl do hrudníku

Fakultní nemocnice v Plzni, urgentní příjem. (23. 3. 2020)

Vážným zraněním skončila předčasně směna číšníka v jedné plzeňské restauraci. Mladík narazil do prosklených dveří tak nešťastně, že rozbil sklo a větší střep mu pronikl do hrudníku. Po ošetření ho...

18. listopadu 2025  10:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Štěňata odebraná ze zakázaného chovu na Tachovsku zatím do adopce nemohou

Ve psím útulku v Tachově se aktuálně starají o 11 štěňat, která odebrali...

Většina zvířat nedávno odebraných chovatelce ze Starého Sedliště na Tachovsku skončila ve psím útulku. Aktuálně se starají o šest dospělých psů a jednu fenu s 11 štěňaty. Roztomilá černobílá mláďata,...

17. listopadu 2025  8:52

Soukromá škola BEAN Staňkov: škola pro rozvoj životních šancí

Metro.cz
Máme za sebou úspěšný školní rok SOŠ a Gymnázium Bean

Vzdělání se Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN ve Staňkově věnuje 30 let. Významně tak doplňuje nabídku atraktivních oborů v Plzeňském kraji.

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.