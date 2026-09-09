Krajský soud v Plzni vyměřil třiadvacetiletému nezaměstnanému Maximu K. z Klatov pětileté vězení za sexuální útok proti dítěti. Mladík s maskou na obličeji loni na jaře přepadl šestnáctiletou dívku, natlačil ji na plot, snažil se ji svléknout a osahávat. Dívku prožité trauma těžce psychicky poznamenalo, nevzpamatovala se dodnes. Středeční rozsudek není pravomocný.
Místo dovádění s kamarády a prožívání prvních lásek skončila šestnáctiletá dívka s těžkými psychickými problémy v péči psychiatrů a psychologů. Zůstávala zavřená doma, nemohla spát a často prožívala ohromný strach.
„Slyšel jsem vnučky hlas: Nechci si hrát, nech mě bejt! Na displeji jsem na chvilku zahlédl zmalovaný obličej. Pak se hovor ukončil.“