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Šestnáctiletá dívka se po útoku bojí vyjít z domu. Násilník v masce dostal pět let

Petr Ježek
  14:02

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Třiadvacetiletý mladík (vpravo) podle obžaloby natlačil mladou dívku v Klatovech na plot, osahával ji a snažil se ji znásilnit. Zachránilo ji to, že křičela o pomoc. (7. září 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Krajský soud v Plzni vyměřil třiadvacetiletému nezaměstnanému Maximu K. z Klatov pětileté vězení za sexuální útok proti dítěti. Mladík s maskou na obličeji loni na jaře přepadl šestnáctiletou dívku, natlačil ji na plot, snažil se ji svléknout a osahávat. Dívku prožité trauma těžce psychicky poznamenalo, nevzpamatovala se dodnes. Středeční rozsudek není pravomocný.

Místo dovádění s kamarády a prožívání prvních lásek skončila šestnáctiletá dívka s těžkými psychickými problémy v péči psychiatrů a psychologů. Zůstávala zavřená doma, nemohla spát a často prožívala ohromný strach.

„Slyšel jsem vnučky hlas: Nechci si hrát, nech mě bejt! Na displeji jsem na chvilku zahlédl zmalovaný obličej. Pak se hovor ukončil.“

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