Pozůstalí žádali vyšší trest pro zákeřného vraha, žalobce odvolání nepodal

Pozůstalí po zavražděném majiteli autodopravy v Klatovech sepsali v polovině srpna žádost, kterou adresovali státnímu zástupci. Chtěli, aby se proti rozsudku odvolal a usiloval o zpřísnění trestu pro Romana Vladaře, který čtyřiapadesátiletého muže ubodal.

Muž byl Krajským soudem v Plzni odsouzen za vraždu s rozmyslem k 16 letům odnětí svobody, dostat přitom mohl od 12 do 20 let.

„Proti rozsudku jsem se neodvolal. Výsledný trest považuji za přiměřený,“ řekl státní zástupce, jenž sám pro souzeného navrhoval trest v polovině trestní sazby, tedy mezi 14 až 15 lety.



Potvrdil, že žádost přijal, posoudil její obsah, ale ze zákona k jejímu obsahu nemohl přihlédnout. Prostřednictvím zmocněnce potom pozůstalým poslal vysvětlení.

„Chápu, že nejsou spokojeni s výsledkem. Na druhou stranu ale nelze navrhnout u všech pachatelů trest při horní hranici trestní sazby. Musí se přihlédnout k osobě obžalovaného a k řadě dalších okolností,“ vysvětlil státní zástupce s tím, že se vůbec poprvé ve svém profesním životě setkal s takovou žádostí od pozůstalých.

“Pozůstalí nemohou napadnout rozsudek, nemohou požadovat vyšší trest. Mohou se pouze odvolat proti výši náhrady nemajetkové újmy. V tomto případě si ale pozůstalí o ni nepožádali,“ dodal.

Proti 16 letům vězení se však odvolal vrah Roman Vladař. Případ tedy bude řešit Vrchní soud v Praze a trest může jedině potvrdit, nebo snížit, případně případ vrátit k novému projednání.

Jaký je rozdíl mezi vraždami? ptá se syn oběti

Přestože syn zavražděného podnikatele Jiří Žabka mladší věděl, že žádná zákonná možnost jak výši trestu ovlivnit neexistuje, a že petice, kterou během dvou dní podepsalo 1 172 lidí, zřejmě velkou váhu v rozhodování státního zástupce mít nebude, je zklamaný.

„Udělali jsme všechno, co se dalo, ale bohužel nám nebylo vyhověno. Když si ale vezmu podobný případ, který se stal před dvěma lety v Plzni, nerozumím tomu. Tehdy tam devětadvacetiletý muž ubodal důchodce a dostal 22 let. Jaký rozdíl je mezi zavražděným seniorem a naším tátou?“ ptá se Žabka mladší.

Přiznal, že sílu ani čas k dalšímu boji o přísnější trest pro vraha svého otce už nemá.

„Už se k té tragédii nechci vracet. Možná kdyby o to měl zájem nějaký poslanec, který by usiloval o změnu zákona a pomohl by tak do budoucna dalším lidem, kteří se dostanou do podobné situace jako my, tak ano,“ přiznal Žabka.

Jednal ze msty, bývalého šéfa ubodal

Doufá alespoň, že vrchní soud výši trestu potvrdí a nebude ji snižovat. Zopakoval, že o přísnější trest bojoval i s ohledem na budoucnost rodiny.

„Až ho pustí, bude bez práce, jen těžko vraha někdo zaměstná. Už teď nemá rodinu, bude bez peněz, nebude mít nic. Co když se bude chtít zase mstít? Takový člověk se už nikdy nezmění,“ přemýšlel nad budoucností.

Sedmačtyřicetiletý Roman Vladař pracoval v klatovské firmě přes rok jako řidič. Když ale v zahraničí přišel o řidičské oprávnění, Jiří Žabka mladší mu dal výpověď. Po týdnu se ale oba domluvili, že pracovní poměr ukončí dohodou. Vladař totiž naléhal, že kvůli výpovědi nedostane podporu.

Vladař se potom podle svých slov snažil najít práci jinde. Nikde ho ale nechtěli zaměstnat. Prý mu někde řekli, že se na něj ptali u bývalého zaměstnavatele a ten jim řekl, že je nespolehlivý.

Začal pít a rozhodl se, že se pomstí. Nejprve se chtěl zabít před očima svého bývalého šéfa, aby měl výčitky svědomí. Napadlo ho, že se oběsí v lese. Pak v návěsu auta, se kterým jezdil.

Letos 29. ledna si v bytě vzal 31 centimetrů dlouhý nůž a vyrazil na čerpací stanici u areálu dopravní firmy, kde čekal na šéfa. Když ho spatřil, jak přijíždí do firmy, vydal se za ním. Zezadu ho čtyřikrát bodl.

Zavražděný čtyřiapadesátiletý otec čtyř dětí neměl vůbec tušení, kdo na něj zaútočil a proč. K činu se Vladař později přiznal. Proč změnil názor a místo sebevraždy zaútočil na šéfa nožem, nedokázal vysvětlit.

