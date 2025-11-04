Nechtěla uškodit učiteli viněnému z nemravností, za mlčení u soudu má pokutu

  13:08
Okresní soud v Klatovech potrestal pokutou mladou ženu za pohrdání soudem. Jako svědkyně totiž odmítla vypovídat při hlavním líčení a pak k němu ani bez včasné a dostatečné omluvy nepřišla. Jednání se týkalo jednatřicetiletého bývalého tělocvikáře, který podle obžaloby zneužíval několik nezletilých žaček. Vyměňoval si s nimi nahé fotky a jednu z nich osahával na prsou.
Budova Okresního soudu v Klatovech. (4. listopadu 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Soud uznal dívku vinnou trestným činem pohrdání soudu. Opakovaně odmítala jako svědkyně vypovídat u soudu, a to i přesto, že jí soud za to uložil pořádkovou pokutu, a její důvod pro odepření výpovědi nebyl podle soudu opodstatněný.

Navíc se k poslednímu hlavnímu líčení bez včasné a dostatečné omluvy ani nedostavila. Napsala sice, že má maturitní zkoušku, ale informovala o tom soud až těsně před začátkem jednání, přitom termín maturity musela včas znát.

Dnes již bývalý učitel tělocviku a asistent pedagoga na jedné základní škole na Klatovsku Miroslav K. u soudu v Klatovech. (18. listopadu 2024)

Dívce hrozilo až dvouleté vězení. Dnešní verdikt je nepravomocný. Proti němu se ihned odvolala státní zástupkyně Katarina Peková, která pro dívku navrhovala podmínku. Mladá žena dnes k soudu nepřišla.

„Opakovaně bez dostatečné omluvy neuposlechla výzvy soudu a odsuzuje se k peněžitému trestu ve výši 10 tisíc korun,“ řekl soudce Jan Kasal s tím, že jde o výchovný trest.

Vše se točí kolem případu dnes již bývalého učitele tělocviku a asistenta pedagoga ze základní školy na Klatovsku, kterého letos v dubnu poslal klatovský soud na dva roky za ohrožení výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie a šíření pornografie do vězení.

Tělocvikář si posílal nahé fotky se žačkami, jednu osahával. Soud mu uložil vězení

Součástí rozsudku bylo i to, že nesmí po dobu deseti let pracovat s dětmi v rámci školních a mimoškolních aktivit. Krajský soud v Plzni následně rozsudek zrušil a vrátil zpět okresnímu soudu k novému projednání. Ten zatím nerozhodl.

Kromě této bývalé žákyně dostala za stejný trestný čin pokutu také druhá dívka. Obě odmítly vypovídat, aby bývalému učiteli Miroslavu K., ke kterému mají blízký vztah, neuškodily.

Podle rozsudku jednatřicetiletý tělocvikář požadoval po několika nezletilých žačkách, aby mu posílaly intimní fotografie. On jim na oplátku posílal fotky svého ztopořeného penisu i videa, kde masturbuje.

„Jako pedagogický pracovník poté, co již delší dobu udržoval kontakt přes sociální síť se svou nezletilou žákyní, využívaje svého vlivu vyplývajícího z jeho postavení, požádal poškozenou o zaslání intimní fotografie. Poté, co mu zaslala fotografii ve spodním prádle, chtěl zaslat další intimní fotografie včetně snímků jejího nahého přirození, které mu nezletilá zasílala,“ popsala již dříve další případ státní zástupkyně.

Další dívce osahával v kabinetu nahá prsa. Fotografie svého obnaženého přirození poslal i dalším dvěma žákyním školy ve věku 14 a 15 let a žádal po nich totéž. Dívky si učitele na sociálních sítích zablokovaly. Z další nezletilé školačky již intimní snímek vylákal, ale pak už si ho také zablokovala.

Miroslav K., který se dnes živí jako dělník, všechna obvinění popírá. U soudu neprojevil žádnou lítost ani sebereflexi.

