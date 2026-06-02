Soudce Okresního soudu v Klatovech Jan Kasal obžalovanému Jiřímu Bártovi vyměřil peněžitý trest 100 tisíc korun a po dobu 24 měsíců nesmí řídit žádné motorové vozidlo.
Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce
František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...
Česko zasáhl silný vítr, bouřky i krupobití
Do Česka dorazily silné bouřky, které napřed zasáhly západ Čech a pak postoupily dál do vnitrozemí zejména přes Středočeský kraj včetně Prahy. Nejsilnější bouřky byly pak kolem Českých Budějovic a na...
OBRAZEM: Polibek rudému praseti či nový druh kadibudky. Výstava soch jitří emoce
Venkovní výstava soch v ulicích Klatov opět budí vášně. Zatímco některým se toto moderní umění líbí, většina mluví o hnusu a jsou díly studentů, absolventů a pedagogů ateliéru Socha a prostor z...
Drama v pekárně. Hasiči rozebrali násypku na těsto, ženě se tam zasekly nohy
Náročný zásah mají za sebou hasiči, zdravotníci i policisté v Myslince na Plzeňsku. Společně pomáhali pracovnici pekárny, která měla obě nohy zaseknuté v násypce na těsto.
Soud rozhodl o předání extremistky Liebichové do Německa
Pětapadesátiletou německou extremistku Marlu Svenju Liebichovou má Česko předat do Německa, kde má nastoupit do vězení. V pondělí o tom rozhodl Krajský soud v Plzni. Policejní eskorta přivezla Němku...
Způsobil jsem ostudu rodině, kál se bývalý lyžař. Na Šumavě napadl policistu
U klatovského soudu v úterý stanul bývalý reprezentant extrémního lyžování ve volné přírodě Jiří Bárta. Letos v dubnu v opilosti řídil na šumavském Špičáku sněžný skútr a při silniční kontrole napadl...
Policie obvinila vojáka z nelegálního držení zbraní. Hrozí mu až pět let vězení
Kriminalisté obvinili vojáka z nelegálního držení zbraní a střeliva, informoval iRozhlas.cz. Důkazy pro trestní řízení zajistili vojenští policisté loni v srpnu na Plzeňsku. V případě uznání viny...
Virtuální let do vesmíru nadchl školáky. SpaceBuzz zahájil roadshow v Plzni
Co vidí astronauti z kosmické lodi? Jaký je pohled na Zemi z oběžné dráhy? Jaký má člověk pocit z nekonečného prostoru ve vesmíru? Žáci několika plzeňských škol už o tom mají vlastní představu. Mají...
Komplikace mezi Toužimí a Plzní. Silničáři opravují popraskaný tah na Vary
U Toužimi na Karlovarsku začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravovat silnici I/20 mezi Karlovými Vary a Plzní. Opravy za zhruba 43 milionů korun potrvají do září.
Náčelnice armádních záchranářů z Líní viněná ze šikany podřízených skončila
Náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně Jana Piskačová, která údajně šikanovala podřízené, skončila ve funkci. Uvedl to server Novinky.cz s odvoláním na mluvčí generálního štábu...
GIBS prověřuje úmrtí vězně, údajně vypil dezinfekci s obsahem peroxidu vodíku
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje okolnosti úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Vychovatel na úklid podle Novinek.cz druhý květnový víkend rozlil třem odsouzeným z...
Opilý mladík poškodil u Plzně stožáry vysokého napětí, skončil ve vazbě
Za poškození šesti stožárů velmi vysokého napětí stíhají plzeňští kriminalisté dvacetiletého mladíka. Je podezřelý, že v polovině dubna je v opilosti poškodil v okolí silničního průtahu mezi čtvrtí...
Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se
Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.
Byty rozhodují o budoucnosti měst. Někde přibývají stovky lidí, jinde mizí
Když nejsou byty, města vymírají. Když se naopak staví a ještě jsou ceny pozemků a bytů příznivější než v Plzni a okolí, obyvatele to přitáhne. Když se ale ve městě vyprázdní ubytovna, je město...
Dvougenerační dům s bazénem a velkou…
Příkosice, okres Rokycany
8 625 000 Kč
Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník
Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...