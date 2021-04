Soud řeší srážku auta s cyklistkou na chodníku, jasno má vnést znalec

Státní zástupkyně obžalovala řidičku auta, která má řidičák od roku 1963 a dosud neměla jediný záznam o pokutě. Cyklistka srážku odnesla zlomeným žebrem, zhmožděninami a odřeninami.



Karambol seniorek se odehrál loni v srpnu v Nádražní ulici na dohled klatovskému soudu. Cyklistka vysvětlovala, že až k velké křižovatce u Retexu jela po cyklistické stezce.

„Tam přejdu přes silnici a kus jedu po chodníku. Po silnici jet je strašně nebezpečný, řidiči tam neberou ohled na cyklisty. Vím, nejela jsem správně. Pak přišla rána zleva, auto do mě asi narazilo předkem, a ležela jsem na chodníku. Paní zřejmě vyjížděla z parkoviště. Nejsem řidič, nedokážu odhadnout, jestli mě mohla vidět,“ uvedla u soudu cyklistka.

Z pohledu řidičky cyklistka přijížděla po chodníku z pravé strany. Výhled řidičce doprava na chodník ztěžoval velký keř, který je tam stále. Zatímco teď na něm rozpukají první listy a je skrz něj ještě vidět, koncem loňského srpna byl listy obalený.

Srazila řidička cyklistku z kola tak, že do ní z boku narazila předkem auta, nebo cyklistka narazila až do boku auta někde v oblasti předního kola a pak spadla, jak namítá obhajoba? Odpověď by měl přinést posudek znalce zabývajícího se objasňováním dopravních nehod. Jeho vypracování soudkyně zadá v nejbližších dnech.

23. dubna 2021

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Jasno do případu nevnesli ani svědci. Mladého muže cyklistka objížděla na chodníku pár sekund před nehodou.



„Myslím, že paní na kole nebrzdila, i auto jelo pořád. Pomalu. Myslím si, že nedávaly pozor, jak pořád jely. Došlo ke srážce, cyklistku asi vzala paní předkem auta. Paní na kole jela celkem pomalu, odhaduji kolem osmi kilometrů v hodině, paní s autem přes ten chodník jela taky pomalinku. Je tam blbý výhled, nějaké křoví, auto jsem viděl až na chodníku,“ uvedl.

On a další žena, která u nehody zastavila, cyklistce ležící na chodníku říkali, ať se nehýbá, že už volají sanitku. I když jim říkala, že jí nic není. Bolesti pocítila později, kdy ji záchranka odvezla do nemocnice.

Cyklistka podle svých slov zaplatila na městském úřadu pokutu za to, že jela na kole po chodníku. Koupila si i přilbu, kterou při karambolu neměla na hlavě.