Venkovní výstava soch v ulicích Klatov opět budí vášně. Zatímco některým se toto moderní umění líbí, většina mluví o hnusu a jsou díly studentů, absolventů a pedagogů ateliéru Socha a prostor z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni znechucení. Bouřlivou diskuzi vyvolává zejména socha rudého prasete se zlatou maskou, kterou líbá muž.
Autorem díla s názvem Polibek moci je sochař a technolog Adam Trbušek. „To už nemyslíte vážně, je to ostuda Klatov... To je znechucení. To už nikdo nechce dělat umění, které vyvolá radost, sblížení a úsměv? Umělecká prasečina!“ komentují lidé na sociálních sítích sousoší.
Dílo je umístěné na okraji sídliště U Pošty, kde původně stálo keramické sousoší Polibek od Aloise Sopra z roku 1979. Po roce 1999 ho zničili vandalové.
Adam Trbušek vytvořil sousoší, které reinterpretuje rituál bratrského polibku státníků studené války. Zachycuje moment vtažení jedince do mocenských her politiky. Autor tak kriticky zhodnocuje propagandu minulého režimu.
Osmadvacetiletý Adam Trbušek je také autorem kontroverzního uměleckého díla, které je umístěno na plzeňském Lochotíně. Jeho třítunový růžový králík, jenž pojídá člověka, budí různorodé emoce již několik let. Několikrát se dílo nazvané Panoptikum stalo také terčem vandalů, kteří králíka pomalovali.
Kritikou našetří lidé na sociálních sítích ani dílo s názvem LAST, sochaře a pedagoga Daniela Doležala. „Šel jsem v noci a lekl jsem se. Hnus... Ještě to umístí k přechodu pro chodce, aby to odpoutávalo pozornost jak řidičů, tak chodců.. Až se tam něco stane (protože každý zkoumá co to je), tak bych prvotně pokutovala toho, kdo to tam nechal umístit!! Tohle je vrchol!! Včera jsme šli za turistama, kteří si to fotili.. a říkali, tohle může být opravdu jen v Klatovech,“ komentuje jedna z diskutujících.
Autor svým dílem parafrázuje člověka pod náporem vnějších hybných sil. Připomíná boxovací pytel, který přes veškerý tlak vzdoruje destruktivním vlivům okolí.
Naopak „špekáčková žirafa“ je podle části veřejnosti v letošním festivalu současného umění v Klatovech to nejlepší. Vyrobena je z oceli, nerezové oceli a epoxidové pryskyřice.
Autorem díla s názvem Žirafa je sochař a umělecký kovář Viktor Frič. Zdobí travnatou plochu na křižovatce ulic Tyršova a Podbranská.
Viktor Frič svým tvorem zhotoveným z tvarů uzenin a příborů kriticky komentuje náš přístup k přírodě a spotřebnímu způsobu života.
Po Klatovech je rozmístěno celkem jedenáct děl. Tato instalace se nazývá Nedotknutelnost odloučení: konec nejistoty: uznání a taky zlost: nadechnutí.
Jejím autorem je vizuální umělec a pedagog František Dvořák. Dílo je koncipováno jako novodobý oltář.
„Tomuhle říkáte umění? Odvézt do sběrného dvora,“ komentuje jeden z pisatelů další sochu, která je vyrobená z řezaného a ohýbaného ocelového plechu. Nikdy domov, jak se dílo jmenuje, stojí na náměstí Přemysla Otakara II.
Autorkou díla je plzeňská čtyřiadvacetiletá sochařka Annette Frouzová. Při jeho tvorbě pracovala s motivem uzavřeného prostoru připomínajícího místnost.
Festival Sochy v ulicích se v Klatovech koná od roku 2022 a pokaždé díla budí rozličné emoce. Jsou také poměrně často terčem vandalů. Na snímku je objekt s názvem Mezi kruhem a čtvercem.
Jeho autorem je Luděk Míšek, sochař a pedagog. Železná plastika stojí na nároží ulic Plánická a Krameriova.
V bazénku u KD Družba je další dílo, tentokrát sochaře Josefa Hakla nazvané Alegorie filozofie, jenž patří do souboru plastik Stíny obrů.
Alegorie filozofie je vyrobena z epoxidové pryskyřice, oceli a cementu.
Dílo Benedikta Tolara s názvem CULTUS - CACAS? u někoho evokuje, že se jedná o nový druh kandibudky. „Letos hodně zajímavé,“ reaguje na novou instalaci další člověk na sociálních sítích.
Dílo vytvořené ze dřeva, betonu a oceli se nachází u kostela sv. Vavřince, v těsné blízkosti budov bývalého gymnázia a současné obchodní akademie.
Dalším dočasným dílem umístěným v Klatovech je Velké torzo. Sochařka a pedagožka Renáta Kocmanová ho umístila na zeď mezi schodiště podchodu v Plzeňské ulici.
Reliéf vyrobený ze sklocementu bude zdobit podchod až do konce října. Stejně jako ostatní díla.
Sochař David Tureček vystavuje v klatovském renesančním dvorku hned dvě sochy. Kluka a zvíře.
