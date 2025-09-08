Senior spadl mezi gauč a postel a nemohl se hnout, pomoc přišla po dvou dnech

  9:27
Dva dny utrpení prožil čtyřiasedmdesátiletý muž z Klatov, který se zaklínil mezi nábytek tak nešťastně, že nedokázal sám vylézt. Zachránili ho až policisté, na které se obrátil o pomoc kamarád staršího muže s tím, že senior žije v bytě sám a nemůže se mu dovolat.

Klatovští policisté Petr Andrlík a Martin Morava zachránili staršího muže, který se doma zaklínil mezi nábytek. | foto: Policie ČR

Jednapadesátiletý muž se na klatovské policisty obrátil s žádostí o pomoc minulou středu odpoledne. Pověděl jim, že se nemůže spojit s kamarádem, za kterým chodí pravidelně každé dva dny a pomáhá mu se vším potřebným. Dodal, že čtyřiasedmdesátiletý senior žije v bytě sám a má zdravotní potíže.

Policisté se ihned rozjeli do bytu, kde senior žije. Na zvonění ale nereagoval. „Po chvíli z bytu slyšeli velmi tichý zvuk a měli tušení, že by muž mohl být v ohrožení života a zdraví,“ popsal policejní mluvčí Michal Schön.

Na nic nečekali a vykopli dveře. Seniora našli v ložnici, kde byl zaklíněn v přibližně šestnácticentimetrové mezeře mezi gaučem a postelí. „Zesláblého a poraněného muže vyprostili, poskytli mu první pomoc a přivolali záchrannou službu,“ pokračuje mluvčí.

Ještě než muže odvezli záchranáři do nemocnice, svým zachráncům stačil říct, že ležel v nepříjemné poloze mezi nábytkem přibližně dva dny a nemohl se ani pohnout.

8. září 2025  9:27

