Ridzoň proto na vadu upozornil na posledním krajském zastupitelstvu.
„Plzeňský kraj bez ohledu na upozornění uvedeného zastupitele reklamoval zmiňované vady už při převzetí díla. V současné době nejsou všechny vady odstraněny s ohledem na počasí, kdy některé práce technologicky neumožňují, aby byly nyní realizovány. Zhotovitelem stavby byla společnost Berger Bohemia,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.
„Povrchové dlažby, které jsou na nástupišti, vykazují zjevné vady, jsou tam větší mezery, některé dlaždice se viklají, takže když někdo skočí na jednu stranu, dlaždice se přetočí, člověk si tam může zlomit nohu,“ popsal Ridzoň, kterého na to prý upozornili občané Klatov a požádali ho, aby na problém poukázal.
„Říkali mi, že by se to mělo odstranit v nejkratší možné době, protože může dojít k úrazu. Když tam například půjde někdo v podpatcích, může si podpatek ulomit nebo sám může skončit na zemi,“ uvedl Ridzoň.
Jedná se o plochy, které jsou pod stříškami, kde lidé čekají na autobus. „Je tam buď zámková dlažba, u které není problém, dále jsou tam velké žulové desky o velikosti odhadem 40 na 60 centimetrů, u kterých jsou spáry moc široké, navíc jsou tam i ostré hrany. Spáry jsou sice vysypané pískem, ale když písek déšť vyplavil, zůstaly někde jen široké mezery,“ popsal Ridzoň.
Nový přestupní terminál, který vznikl přímo u vlakového nádraží, využívají cestující od loňského 14. prosince. Do té doby museli zdolat z vlaku na autobusový spoj zhruba 550 metrů. Stavba vyšla na zhruba 212 milionů korun. Součástí přestupního terminálu je také kapacitní parkoviště se 110 parkovacími místy.
20. listopadu 2025