„V pátek byl šestapadesátiletý muž obviněn ze zločinu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví,“ informovala v pondělí krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Vysvětlila také, proč obviněný muž zaútočil na čtyřicetiletého muže a bodl ho do břicha. „Na základě provedených procesních úkonů vyšlo najevo, že měl obviněný muž zaútočit na druhého muže kvůli tomu, že měl rušit noční klid,“ popsala mluvčí.
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Útočník v Klatovech bodl muže do břicha, chytili ho během dvou hodin
V neděli rozhodoval soud o vazbě. Dospěl k závěru, že trestní stíhání bude pokračovat na svobodě. „Vyšetřováním případu se i nadále zabývají klatovští kriminalisté,“ uzavřela Burešová.
K incidentu mezi dvěma muži došlo v pátek brzy ráno před domem v ulici Na Chmelnicích. Pobodaného muže převezli do nemocnice. Po útočníkovi, který z místa po incidentu odešel, začali policisté okamžitě pátrat. Zadrželi ho do dvou hodin od oznámení.