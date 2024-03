Na silnici z Klatov do Plzně bourala čtyři auta, v nemocnici skončil i kojenec

Na hlavní silnici z Klatov do Plzně u Přeštic bouraly čtyři osobní automobily. Čtyři lidi včetně kojence odvezly sanitky do nemocnice. Silnice I/27 bude neprůjezdná nejdéle do 22:00. Informovali o tom policisté a záchranáři.