Zprovoznění obchvatu Klatov se odkládá o dva týdny, chybí důležitý sjezd

O posunutí termínu v úterý odpoledne informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Adam Koloušek. „Oproti původním předpokladům byl odložen termín zprovoznění první části stavby o 14 dnů. Úsek od okružní křižovatky u Štěpánovic až k okružní křižovatce se silnicí první třídy na Horažďovice a Puškinovou ulicí dojde 1. září 2024,“ uvedl Koloušek.

První auta přitom měla po asi pěti kilometrech nové silnice jezdit už koncem tohoto týdne.

Náhlou změnu plánů vysvětlil Koloušek uzavírkami navazujících komunikací, zejména připravenou opravou Puškinovy ulice a jejím kompletním uzavření. Přitom Puškinova ulice bude silnicí, po které bude možné z první dokončené části obchvatu sjíždět ve směru na Horažďovice, do Klatov či na Domažlice.

Pro klatovského starostu Rudolfa Salvetra ale není překvapením, že investor zprovozní delší části klatovského obchvatu až začátkem září.

„Nemáme z toho radost, protože na zprovoznění jsou vázané další naše akce, které jsme koordinovali se zprovozněním obchvatu, třeba dokončení cyklostezky v Puškinově ulici. Ale na druhou stranu, ve chvíli, kdy by byla zprovozněna první etapa obchvatu města podle původního plánu, by za současné situace byly Klatovy odstřižené od dvou důležitých vjezdů. To je nepřijatelné. Byla by výrazně zkomplikovaná obslužnost města, lidé by se velmi těžce dostávali do města i z něj ven. Proto město na posledním jednání s investorem a zhotovitelem dalo nepřekročitelnou podmínku, že pokud nebude zprovozněný sjezd do Plánické, není možné uzavřít Puškinovu,“ popsal Salvetr.

Podle Adama Kolouška měl být sjezd do Plánické ulice zprovozněn až koncem letošního září.

Puškinovu ulici, která je komunikací první třídy, čeká podle Kolouška oprava za úplné uzavírky. Komunikace potřebuje obrubníky, musí tam vzniknout dva středové ostrůvky, nezbytná je rekonstrukce propustku pod silnicí, vozovka dostane nový povrch. To za provozu není možné dělat.

Stavební firma proto nyní co nejrychleji dobuduje napojení z dálničního obchvatu do Plánické ulice, aby tam mohla jezdit auta začátkem září.

Adam Koloušek vysvětlil, že kdyby sjezd nebyl zprovozněný, auta jedoucí od Horažďovic do Klatov by po uzavření Puškinovy ulice musela uzavřený úsek objíždět po celé otevřené části obchvatu až do Štěpánovic a tam odsud by se pak vracela po původní silnici od Plzně do Klatov. Řidiči by pak najeli 10 kilometrů navíc.

ŘSD současně zveřejnilo, že z velké kruhové křižovatky u Štěpánovic bude možné od poloviny září odbočit na 12 let fungující severozápadní obchvat Klatov, který vede přes průmyslovou zónu až k výpadovce na Domažlice. Kvůli odstraňování staré silnice Plzeň – Klatovy teď není možné u Štěpánovic odbočit rovnou na Domažlice, auta musejí jezdit přes město.

25. července 2024

V druhé polovině září by měla být dokončena a zprovozněna i zbývající část z obchvatu u Plánické ulice. Nejprve bude dodělané napojení silnice směrem na Plánici, pak i na Čínov. „Součástí uzlu bude i nově vybudovaná takzvaná Čínovská zatáčka, která bude otevřena pouze při automobilových závodech,“ dodal Adam Koloušek z ŘSD.

Celý osmikilometrový obchvat Klatov za miliardu korun má být kompletně průjezdný koncem letošního roku. Dokončovací práce jsou plánované do května příštího roku.