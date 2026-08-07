Útočník v Klatovech bodl muže do břicha, chytili ho během dvou hodin

Čin se stal před domem v ulici Na Chmelnicích dnes brzy ráno.
„Zde mělo dojít zpočátku ke konfliktu, který následně skončil tím, že podezřelý šestapadesátiletý muž použil nůž proti poškozenému, který utrpěl zranění v oblasti břicha. Zraněného čtyřicetiletého muže si převzali do péče zdravotníci a transportovali ho do nemocnice,“ popsala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Vážně zraněného muže převezli záchranáři na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni.
Útočník po incidentu odešel. Policejní hlídky po něm začaly okamžitě pátrat.
„Do dvou hodin od oznámení tohoto případu na linku 158 byl muž zadržen a následně umístěn do policejní cely. Nyní s ním budou kriminalisté provádět řadu procesních úkonů a zjišťovat veškeré bližší okolnosti této události,“ pokračuje mluvčí.
Prozatím kriminalisté případ kvalifikovali jako ublížení na zdraví. Pavla Burešová ale nevyloučila, že může dojít k překvalifikování.
„Více informací v tuto chvíli není možné s ohledem na zdárný průběh trestního řízení poskytnout,“ uzavřela mluvčí.