Když šla večer k dědečkovi, najednou k šestnáctileté dívce přiběhl muž s černou plastovou maskou na obličeji, natlačil ji na plot, snažil se jí vysvlékat a osahávat. I když od činu z Klatov uplynulo bez pár dnů už 1,5 roku, dívka stále potřebuje péči specialistů, má strach ze samoty, sebepoškozovala se. Případ v pondělí začal řešit trestní senát Krajského soudu v Plzni. Mladík je obžalovaný z pokusu o znásilnění.
Třiadvacetiletý obžalovaný před soudem řekl, že vinu odmítá. K případu samotnému nic neřekl, využil svého práva nevypovídat.
Dcera měla po útoku strach, křičela ze spaní. Byla strašně uzavřená, když měla úzkosti, řešila je sebepoškozováním. Ze začátku se vše snažila vytěsnit z hlavy, ale postupně jí začala situace docházet.