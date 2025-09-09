Seniorku přepadl na ulici teprve patnáctiletý mladík, skončil v poutech

  16:40
Obvinění z loupeže má na krku teprve patnáctiletý mladík. Nezletilý hoch přepadl v pravé poledne na ulici v Klatovech seniorku a ukradl jí kabelku, ve které měla několik stovek korun. Z peněz se ale dlouho neradoval.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Mladík přepadl dvaasedmdesátiletou ženu v neděli krátce před polednem. „Seniorka se procházela po ulici, když k ní přistoupil neznámý pachatel, chytil ji za kabelku, o kterou se začali přetahovat,“ popsal policejní mluvčí Michael Schön.

Seniorka při tom upadla na zem a zranila se. Chlapec ženě kabelku vytrhl z ruky a utekl pryč.

Následně ji prohledal, vyndal z ní šest set korun a zahodil ji. Seniorku museli lékaři ošetřit.

Kriminalisté začali po zloději okamžitě pátrat a byli úspěšní. Mladíka zadrželi do čtyřiadvaceti hodin. „V osobě pachatele policisté zjistili teprve patnáctiletého mladíka, kterému dnešního dne policejní vrchní inspektor sdělil obvinění z provinění loupeže,“ uvedl v úterý policejní mluvčí.

