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Konec klatovské „gilotiny“. Podjezd, který ničil kamiony, nahradí vyšší most

Petr Ježek
  15:50

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Most na silnici z Klatov do předměstí Luby, přezdívaný gilotina kvůli častým kolizím nákladních aut, nahradí nová konstrukce. | foto: Město Klatovy

Už jen dny zbývají do demolice železničního mostu v Klatovech-Lubech, který za desítky let existence „skalpoval“ nejeden kamion nebo vyšší autobus, jejichž řidiči si mysleli, že se pod něj vejdou. I když značky s předstihem a opakovaně varovaly řidiče, že jestli jedou s autem vyšším než 3,7 metru, neprojedou, mnozí to ignorovali. Po chvíli už byli ve velkém průšvihu.

V lepším případě to skončilo rozpáraným návěsem kamionu a vysypaným nákladem. Před dvěma lety se do nízkého podjezdu nevešel s kamionem chorvatský řidič a bortící se návěs zasáhl osobní auto. V něm zemřel spolujezdec, byl na místě mrtvý.

Město Klatovy volalo po úpravě místa mnoho let. „Vyzývali jsme správce železnic, ať s mostem něco udělají. Podle nich ani po nárazech nebyla statika mostu narušena. Tragická nehoda v podjezdu před dvěma roky asi práce ještě uspíšila,“ připustil klatovský místostarosta Pavel Strolený. Železniční most patří Správě železnic, silnice první třídy, která vede pod ním, je v majetku Ředitelství silnic a dálnic.

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Mluvčí města Klatovy Radmila Nagovská informovala, že od pondělí 27. července pod mostem neprojede ani auto a také chodci musejí hledat mezi centrem města a Luby jinou cestu.

„Objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu povede ulicemi Za Tratí, Havlíčkova, Dragounská a U zastávky. Stejným směrem budou po dobu rekonstrukce jezdit i autobusy městské hromadné dopravy, konkrétně linka číslo jedna. Pro chodce vede náhradní trasa ulicí Sadová, po cyklostezce u sídla Technických služeb města Klatov, přes železniční přejezd a za Drůbežářskými závody zpět na ulici 5. května,“ popsala Nagovská.

V druhé polovině listopadu se bude místo „gilotiny“ klenout nad silnicí nový most. Prostor pro silnici i chodník bude širší, a co je nejdůležitější, mostní konstrukce bude výš nad silnicí. Bez problému tam pak projedou i náklaďáky mírně přesahující výšku čtyř metrů.

„Přes veškeré nepříjemnosti, jež stavba přinese, jsem přesvědčen, že její realizace je z pohledu zvýšení bezpečnosti dopravy důležitá,“ uvedl starosta města Klatovy Rudolf Salvetr.

Most na silnici z Klatov do předměstí Luby, přezdívaný gilotina kvůli častým kolizím nákladních aut, nahradí nová konstrukce.
Nákladnímu automobilu se při podjíždění viaduktu v Klatovech strhl návěs, který spadl na protijedoucí osobní auto. V něm cestovali dva lidé, jeden z nich na místě zemřel.
Nákladnímu automobilu se při podjíždění viaduktu v Klatovech strhl návěs, který spadl na protijedoucí osobní auto. V něm cestovali dva lidé, jeden z nich na místě zemřel.
Nákladnímu automobilu se při podjíždění viaduktu v Klatovech strhl návěs, který spadl na protijedoucí osobní auto. V něm cestovali dva lidé, jeden z nich na místě zemřel.
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Podle Davida Kebeleho ze Správy železnic vyjde přestavba mostu přibližně na 44,5 milionu korun. Kvůli budování nového mostu nedojedou na hlavní klatovské nádraží regionální osobní vlaky na pošumavské lince ze Sušice.

„Výluka na trati začne 3. srpna a potrvá do 16. listopadu letošního roku. Během ní stávající mostní konstrukci nahradíme novou ocelovou s větším rozpětím. Díky tomu se zhruba o 3,6 metru rozšíří podjezd, o půl metru bude mít vyšší průjezdnou výšku. Součástí projektu bude také rekonstrukce stávajícího chodníku. Po dokončení rekonstrukce budou moci i vlaky jezdit úsekem rychleji,“ shrnul David Kabele ze Správy železnic.

I když je silnice pod viaduktem stále komunikací první třídy, většina kamionů jedoucích na trase Plzeň – Klatovy – Šumava se už nízkému podjezdu přes rok a půl vyhýbá. Od začátku prosince 2024 je plně průjezdný východní obchvat, který tranzitní dopravu odvádí z průtahu přes centrum města na hranice Klatov.

Klatovská „gilotina“ je nejznámější, ale nízkých podjezdů, kde zejména kamiony mívají problémy, je v Plzeňském kraji několik. Například před šesti lety se nevešel pod železniční most v Koutu na Šumavě řidič, který převážel na přívěsu za náklaďákem bagr. Než experti prověřili statiku mostu, pro železniční dopravu byl přejezd po mostě zastavený na dvě hodiny. Podle policie řidič vjel pod most, i když výška stroje na přívěsu přesahovala maximálně povolených 3,7 metru pro bezpečný průjezd.

Dokonce na dva dny zastavil provoz na hlavní trati z Plzně do Klatov náraz ramene převáženého bagru do kovového železničního mostu v Dobřanech na Plzeňsku v létě 2019. Mostní konstrukce včetně kolejí se tehdy pohnula do strany o desítky centimetrů, navíc koleje i s pražci se v části mostu zvedly o několik centimetrů.

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