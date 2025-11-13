Lezci instalují na Černou věž slavnostní osvětlení, dostala i bezpečnostní síť

Martin Polívka
  10:17
Na ochozu a na střeše klatovské Černé věže jsou v těchto dnech k vidění lezci, kteří na dominantě města instalují nové slavnostní osvětlení. Věž navíc dostala v létě bezpečnostní síť, která by měla bránit sebevražedným skokům.

Projekt na osazení sítí zabezpečujících ochoz zpracoval pro město Klatovy plzeňský Atelier Soukup Opl Švehla, který se zaměřuje zejména na obnovu památek.

Součástí projektu je i nové slavnostní nasvícení horní části věže. Dosud totiž bylo nasvětlené jen tělo věže, i toto osvětlení ale prošlo v letošním roce rekonstrukcí.

Vedení města se rozhodlo ochoz zajistit po posledním sebevražedném skoku sedmatřicetiletého muže z loňského září.

„K opatření jsme přistoupili proto, že se sebevražedné skoky z ochozu Černé věže opakovaly. Je to mimořádně smutná záležitost. Ten člověk, který tu být nechce, si pravděpodobně cestu najde, i když třeba jinou. Jenže takový skok je sice fatální pro dotyčného, ale ohrožuje především lidi, kteří procházejí přímo pod Černou věží,“ říká starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Pracovníci specializované firmy instalují nové osvětlení na vrcholu klatovské Černé věže, kde už v létě přibyla také síť proti sebevrahům. (12. listopadu 2025)
Pracovníci specializované firmy instalují nové osvětlení na vrcholu klatovské Černé věže, kde už v létě přibyla také síť proti sebevrahům. V krovech našli noviny z roku 1964. (12. listopadu 2025)
Pracovníci specializované firmy instalují nové osvětlení na vrcholu klatovské Černé věže, kde už v létě přibyla také síť proti sebevrahům. V krovech našli noviny z roku 1964. (12. listopadu 2025)
Centrum Klatov s jezuitským kostelem (15. 4. 2020)
Pracovníci specializované firmy instalují nové osvětlení na vrcholu klatovské Černé věže, kde už v létě přibyla také síť proti sebevrahům. V krovech našli noviny z roku 1964. (12. listopadu 2025)
Podle jeho slov cílem bylo, aby zabezpečení nebylo jednoduše překonatelné, ale zároveň aby nebyl rušen vzhled Černé věže jako památkově chráněného objektu.

„To se myslím povedlo velmi dobře, protože z větší vzdálenosti to zabezpečení vůbec vidět není. Pokud o něm nebudete vědět a nezaměříte se na něj, tak ho snadno nenajdete. Jsem opravdu rád, že je ochoz zabezpečený a že vzhled památky to neruší,“ doplnil.

Okna na rozích věžního ochozu a prostor nad zábradlím chrání nově pevná síť z nerezového lanka silného dva milimetry se čtrnácticentimetrovými oky.

Podle architekta Jana Soukupa nebylo možné prostor ochozu uzavřít sítí i shora, jako je to třeba u mříží na svatém Bartoloměji v Plzni, protože hasiči nyní trvají na přístupnosti ochozu z vrtulníku například při požáru. Síť ale dosahuje dostatečně vysoko.

Černá věž postavená v letech 1547 až 1557 v jihozápadním rohu klatovského náměstí je vysoká téměř 82 metrů, ochoz je ve výšce asi padesáti metrů. Sebevrahy přitahovala od nepaměti. Jako první tu podle historiků ukončil svůj život student Antonín Dobízl v roce 1884. Za posledních čtrnáct let tu se životem skoncovalo pět lidí.

Z historie

  • První zaznamenaný sebevražedný akt je znám z roku 1884, kdy z vyhlídky skočil student Antonín Dobízl.
  • V novodobé historii, za posledních 14 let (k roku 2024), jde už o pátý takový případ.
  • V roce 2010 zde svůj život ukončila 21letá žena, v roce 2014 28letá žena, v roce 2020 skočil z věže 20letý muž, v roce 2023 57letý muž a v roce 2024 doposud poslední sebevrah ve věku 37 let.

Součástí zabezpečení je nové osvícení Černé věže. Část slavnostního osvětlení bude připevněna i na této síti. „Slavnostní vánoční nasvícení zůstane zachováno. Našel se způsob, jak to udělat, i když je ochoz zajištěný sítí. Za čtrnáct dní to už všichni uvidí a myslím, že se to lidem bude líbit,“ slibuje Salvetr.

Upraveno bude podle jeho slov také nasvícení Černé věže jako památky, podobně jako u sousedního jezuitského kostela.

Montéři, kteří ve středu v husté mlze - zajištěni lanem ve výšce padesát metrů nad zemí - připevňovali nové reflektory za věžičky nad ochozem, ukazovali mimo jiné staré noviny, které našli uvnitř krovů. Bylo to Rudé právo z 27. srpna 1964, které informuje o příjezdu sovětské vládní delegace vedené Nikitou Chruščovem.

Připravuje se i další rekonstrukce vnitřku věže. Její součástí je zvon Vondra, který patří do dvacítky největších zvonů v zemi a který se rozeznívá při slavnostních příležitostech, jako je Svatováclavská jízda, Nový rok nebo Klatovská pouť, nejméně osmkrát do roka. Ale protože je usazen na dřevěné stolici a celá řada jejích prvků podléhá postupné zkáze, bude nutná jejich výměna. V několika etapách pak přijdou další úpravy, například schodišť. Uskutečnit se mají mimo hlavní turistickou sezonu.

