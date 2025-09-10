Klatovský soud vyměřil Jaroslavu E. za znásilnění nepodmíněný trest v délce 12 měsíců ve věznici s ostrahou a povinnost uhradit poškozenému za útrapy 50 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání.
Podle státní zástupkyně Jaroslav E. od 28. prosince 2023 do 10. ledna následujícího roku na různých místech Plzeňska a na Klatovsku v kabině kuka vozu nejméně pětkrát znásilnil svého mladšího spolupracovníka.
„Využil přitom své fyzické převahy,“ upozornila žalobkyně Marcela Šímová.
Scénář byl vždy stejný. Podle obžaloby řidič zastavil na lesní cestě, vypnul motor a přitáhl závozníka za ucho k sobě. Tím ho donutil, aby si lehl na sedačku, stáhl mu kalhoty a hrál si jeho s tělem. Například mu masturboval přirození až do vyvrcholení, zasunul mu prst do konečníku, donutil ho, aby mu olizoval prso. Závozník měl z urostlého muže strach, a tak dělal téměř vše, co mu přikázal.
Obžalovaný Jaroslav E. ve středu u soudu odmítl vypovídat. Prohlásil ale vinu, souhlasil i s právní kvalifikací, což soud následně přijal. „O vině není pochyb. Vzhledem k tomu, že obžalovaný prohlásil vinu, což je výrazná polehčující okolnost, postačí výchovný trest, tedy trest odnětí svobody s podmíněným odkladem,“ prohlásila žalobkyně.
|
Jednu ženu znásilnil, druhou zbil, soudí popeláře. K sexu dříve nutili i jeho
S tím se ale soudce neztotožnil a řidiči popelářského vozu uložil nejmírnější nepodmíněný trest, který udělit mohl. Za znásilnění mu hrozilo od 2 do 10 let vězení.
„Chtěl bych se omluvit a požádat, aby soud při rozhodování o výši trestu zohlednil, že už jsem byl jednou potrestán. Vyhodili mne z práce, když se v médiích objevila informace o mém obvinění,“ vysvětlil v závěrečné řeči souzený muž.
Jeho oběť, závozník Miroslav D., požadoval za útrapy celkem 450 tisíc korun. Sám figuruje ale v další kauze znásilnění, tentokrát jako obžalovaný. Loni v červenci v aleji zvané Kilometrovka v Plzni podle státního zástupce znásilnil jednu ženu, druhou zbil.
|
Policisté stíhají řidiče popelářského vozu za znásilňování závozníka
Podle spisu nejprve zaútočil na pětatřicetiletou cizinku, která si byla v aleji zaběhat. Mířil na ni nožem a požadoval sex. Sportovkyně mu nekladla odpor a navrhla mu, že ho uspokojí jinak než vaginálně. Zpočátku s tím souhlasil, nakonec ji ale znásilnil.
Po chvíli si vyhlédl druhou oběť. Jednatřicetiletá žena se mu ale bránila, volala o pomoc, násilník ji sice neznásilnil, ale zmlátil. Krajský soud v Plzni ještě rozsudek nevynesl.
|
21. května 2025