Okresní soud v Klatovech potrestal vězením třiapadesátiletého řidiče popelářského vozu, který podle obžaloby znásilňoval přímo v autě pětadvacetiletého závozníka. Ten sám nedávno stanul na lavici obžalovaných za to, že loni v červnu v plzeňské aleji Kilometrovka jednu ženu znásilnil a druhou zbil. Soud mu zatím trest nevyměřil.
Okresní soud v Klatovech nepravomocně potrestal ročním vězením řidiče...

Okresní soud v Klatovech nepravomocně potrestal ročním vězením řidiče popelářského vozu, který několikrát znásilnil svého závozníka. Muž se ke všemu přiznal. (10. září 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Čtyřiadvacetiletý Miroslav D. přichází do soudní síně Krajského soudu v Plzni....
Alej zvaná Kilometrovka u Kalikovského mlýna v Plzni (21. května 2025)
Kalikovský mlýn v Plzni (21. května 2025)
Jez u Kalikovského mlýna v Plzni (21. května 2025)
Klatovský soud vyměřil Jaroslavu E. za znásilnění nepodmíněný trest v délce 12 měsíců ve věznici s ostrahou a povinnost uhradit poškozenému za útrapy 50 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání.

Podle státní zástupkyně Jaroslav E. od 28. prosince 2023 do 10. ledna následujícího roku na různých místech Plzeňska a na Klatovsku v kabině kuka vozu nejméně pětkrát znásilnil svého mladšího spolupracovníka.

„Využil přitom své fyzické převahy,“ upozornila žalobkyně Marcela Šímová.

Scénář byl vždy stejný. Podle obžaloby řidič zastavil na lesní cestě, vypnul motor a přitáhl závozníka za ucho k sobě. Tím ho donutil, aby si lehl na sedačku, stáhl mu kalhoty a hrál si jeho s tělem. Například mu masturboval přirození až do vyvrcholení, zasunul mu prst do konečníku, donutil ho, aby mu olizoval prso. Závozník měl z urostlého muže strach, a tak dělal téměř vše, co mu přikázal.

Obžalovaný Jaroslav E. ve středu u soudu odmítl vypovídat. Prohlásil ale vinu, souhlasil i s právní kvalifikací, což soud následně přijal. „O vině není pochyb. Vzhledem k tomu, že obžalovaný prohlásil vinu, což je výrazná polehčující okolnost, postačí výchovný trest, tedy trest odnětí svobody s podmíněným odkladem,“ prohlásila žalobkyně.

Jednu ženu znásilnil, druhou zbil, soudí popeláře. K sexu dříve nutili i jeho

S tím se ale soudce neztotožnil a řidiči popelářského vozu uložil nejmírnější nepodmíněný trest, který udělit mohl. Za znásilnění mu hrozilo od 2 do 10 let vězení.

„Chtěl bych se omluvit a požádat, aby soud při rozhodování o výši trestu zohlednil, že už jsem byl jednou potrestán. Vyhodili mne z práce, když se v médiích objevila informace o mém obvinění,“ vysvětlil v závěrečné řeči souzený muž.

Jeho oběť, závozník Miroslav D., požadoval za útrapy celkem 450 tisíc korun. Sám figuruje ale v další kauze znásilnění, tentokrát jako obžalovaný. Loni v červenci v aleji zvané Kilometrovka v Plzni podle státního zástupce znásilnil jednu ženu, druhou zbil.

Policisté stíhají řidiče popelářského vozu za znásilňování závozníka

Podle spisu nejprve zaútočil na pětatřicetiletou cizinku, která si byla v aleji zaběhat. Mířil na ni nožem a požadoval sex. Sportovkyně mu nekladla odpor a navrhla mu, že ho uspokojí jinak než vaginálně. Zpočátku s tím souhlasil, nakonec ji ale znásilnil.

Po chvíli si vyhlédl druhou oběť. Jednatřicetiletá žena se mu ale bránila, volala o pomoc, násilník ji sice neznásilnil, ale zmlátil. Krajský soud v Plzni ještě rozsudek nevynesl.

21. května 2025

Festival Divadlo nabídne zážitky, ale i podněty k zamyšlení nad světem

Už jen několik dnů zbývá do zahájení 33. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo, který představí 25 souborů z Francie, Maďarska, Německa, Norska, Slovenska a České republiky. Uskuteční se od 10. do...

6. září 2025  8:01

Stovky litrů nafty vytekly na D5 po nehodě kamionu, řidič najel na svodidla

Kvůli noční nehodě nákladního auta poblíž Přimdy na Tachovsku byl na více než 13 hodin přerušený provoz na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Objízdná trasa vedla přes Přimdu. Podle informací Policie...

5. září 2025  7:26,  aktualizováno  13:01

